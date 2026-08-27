Ông Mai Hữu Tín làm Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM

Ông Mai Hữu Tín vừa được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM, trong khi lãnh đạo VNG, Becamex, Bcons, Vietravel... giữ chức Phó chủ tịch nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM lần thứ I ngày 27/8, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu 93 Ủy viên Ban Chấp hành. Trong đó, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư U&I, được bầu giữ chức Chủ tịch.

Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới có 18 Phó chủ tịch, trong đó có nhiều doanh nhân đến từ các doanh nghiệp lớn như ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG; ông Nguyễn Thế Duy, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Becamex IDC; ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bcons Group; ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành; ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel...

Đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM

Tại đại hội, "Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM" cũng được đổi tên thành "Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM" và vẫn giữ tên viết tắt là HUBA. Việc đổi tên nhằm phản ánh vai trò của tổ chức trong giai đoạn phát triển mới, với định hướng trở thành đầu mối tập hợp, liên kết các hội, hiệp hội ngành nghề, câu lạc bộ doanh nghiệp, tổ chức đại diện doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố...

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Mai Hữu Tín cho biết sau sáp nhập, TP.HCM có gần 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm khoảng 28% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Đây là cộng đồng doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

"Chúng ta về chung một nhà, nói chung một tiếng nói và cùng nhau hành động vì sự phát triển, vì lợi ích của thành phố, của cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM mới", ông Tín nói.

Theo ông, nếu gần 300.000 doanh nghiệp cùng nâng năng suất, cải thiện quản trị, tăng đầu tư cho công nghệ, đào tạo nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tác động tạo ra sẽ không chỉ dừng ở từng doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế Việt Nam.

Trên cơ sở đó, đại hội xác định 6 mục tiêu trọng tâm cho nhiệm kỳ 2026-2031, gồm khẳng định vai trò tập hợp các hiệp hội và doanh nghiệp; phát huy vai trò cầu nối, tăng cường hợp tác và kết nối nguồn lực; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Liên đoàn cũng đặt mục tiêu phối hợp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; góp phần hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng thời phát huy văn hóa doanh nhân TP.HCM.

Chuyển từ phản ánh sang cùng kiến tạo chính sách

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng TP.HCM mới đang đứng trước cơ hội chưa từng có song cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn đang hiện hữu, trong đó số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong 7 tháng đầu năm tăng khá cao.

Trong bối cảnh này, ông Được đề nghị Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM chuyển từ tâm thế "phản ánh chính sách" sang "cùng đồng hành kiến tạo và thực thi chính sách".

Cụ thể, ông yêu cầu Liên đoàn nghiên cứu thành lập nhóm chuyên gia, doanh nhân và các hiệp hội ngành hàng để tham gia thực chất vào quá trình xây dựng chính sách của thành phố; tăng cường phản biện dựa trên dữ liệu, chi phí thực tế và kinh nghiệm thị trường.

"Trong thời gian tới, tôi mong muốn Liên đoàn không chỉ nói 'doanh nghiệp đang khó ở đâu', mà cùng chính quyền trả lời 'phải sửa gì, làm gì và làm như thế nào để doanh nghiệp phát triển nhanh hơn'", ông Được nói.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, ngay trong tháng 9, TP dự kiến xem xét khoảng 78 nghị quyết để triển khai Luật Phát triển đô thị. Đây là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng chính sách.

Một yêu cầu khác được ông Được nhấn mạnh là lấy liên kết để tạo sức mạnh cho TP.HCM mới. Sau hợp nhất, thành phố có không gian kinh tế rộng lớn hơn và vị thế lớn mạnh hơn, do đó cần thay đổi tư duy theo hướng "sự hợp nhất không chỉ là phép cộng số học thuần túy mà phải là phép nhân giá trị", xóa bỏ tư duy cục bộ địa phương, "quyền anh, quyền tôi"...

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại đại hội. Ảnh: BTC.

Về phía chính quyền, TP cam kết mở rộng cơ chế tham vấn để doanh nghiệp trở thành một chủ thể tham gia kiến tạo chính sách, thay vì chỉ thụ động chịu tác động từ chính sách.

Đồng thời, TP.HCM sẽ nghiên cứu thiết lập mô hình "một đầu mối, một quy trình, một thời hạn", lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ. Theo đó, doanh nghiệp sẽ biết rõ cá nhân người đứng đầu hoặc sở, ngành, địa phương nào chịu trách nhiệm, hồ sơ được xử lý đến đâu và khi nào có kết quả.

"Không để những vấn đề thuộc thẩm quyền chính quyền kéo dài làm mất cơ hội đầu tư của doanh nghiệp", ông Được nhấn mạnh.

TP sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công; đồng thời duy trì đối thoại thực chất, trực tiếp và đúng thẩm quyền.

"Mỗi kiến nghị của doanh nghiệp phải có địa chỉ trả lời, có người chịu trách nhiệm và có thời hạn giải quyết. Tôi mong Liên đoàn tiếp tục nói thẳng, nói thật, nói có trách nhiệm. Chính quyền thành phố cam kết lắng nghe thật, giải quyết thật và đồng hành thật", Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Chia sẻ bên lề sự kiện, ông Mai Hữu Tín cho rằng việc xây dựng chính sách cần có sự trao đổi hai chiều giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp là điều cần thiết.

Theo ông, kinh nghiệm từ các nước có nền quản trị phát triển cho thấy một trong những cách thức xây dựng chính sách hiệu quả là tạo cơ chế trao đổi giữa hai phía: một bên là yêu cầu quản lý của Nhà nước, bên kia là những điều kiện cần thiết để doanh nghiệp phát triển. Trên cơ sở đó, các bên tìm điểm giao để dung hòa những khác biệt và hình thành một hướng đi chung.

Từ quan điểm này, ông cho biết trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành tập trung quy tụ các doanh nghiệp đầu ngành ở những lĩnh vực kinh tế chủ chốt của TP.HCM. Những doanh nhân dẫn dắt từng ngành sẽ có vai trò tập hợp cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực của mình, từ đó xây dựng chiến lược phát triển ngành và đối chiếu với định hướng, chính sách mà thành phố đang đặt ra.