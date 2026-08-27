Nhiệm vụ phải tăng trưởng cao của các địa phương

Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng dẫn đầu tăng trưởng 6 tháng đầu năm, trong khi Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương phải tăng tốc mạnh trong nửa cuối năm để đạt KPI.

Bức tranh tăng trưởng kinh tế các địa phương trong nửa đầu năm 2026 cho thấy sự phân hóa rõ rệt khi chỉ có 9 địa phương đạt mức tăng GRDP trên 10%.

Trong đó, Hà Tĩnh đứng đầu với mức tăng 12,79%; tiếp đến là Ninh Bình 11,44%; Hải Phòng 11,33%; Quảng Ninh 11,11%; Hưng Yên 10,72%; Bắc Ninh 10,56%; Phú Thọ 10,18%; Tây Ninh 10,12% và Thái Nguyên 10,01%.

Ngoài ra, cả nước cũng ghi nhận 13 địa phương khác đạt mức tăng trưởng cao hơn bình quân GDP cả nước cùng giai đoạn là 8,18%.

Lời giải cho tăng trưởng của nhóm dẫn đầu

Điểm chung của các địa phương dẫn đầu tăng trưởng nửa năm qua là có khu vực công nghiệp - xây dựng giữ vai trò quan trọng, trong khi đầu tư, FDI và dịch vụ tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Hà Tĩnh là trường hợp nổi bật. GRDP 6 tháng của địa phương này tăng 12,79%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 24,25%, đóng góp 9,4 điểm % vào tăng trưởng chung. Sản xuất kim loại tăng 12,23%, còn sản xuất thiết bị điện tăng 42,59%.

Tăng trưởng công nghiệp của Hà Tĩnh được hỗ trợ từ các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng. Sản xuất thép tăng trở lại khi Formosa đẩy mạnh đơn hàng xuất khẩu, trong khi sản xuất thiết bị điện tăng theo sản lượng ôtô điện VinFast và các sản phẩm pin. Từ tháng 4, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II cũng bắt đầu vận hành thương mại với 2 tổ máy...

Ninh Bình cũng ghi nhận mức tăng trưởng đồng đều giữa các khu vực. Sau 6 tháng, GRDP địa phương này tăng 11,44%, đứng thứ hai cả nước. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 16,52%, dịch vụ tăng 9,8%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 27,26%. Xuất khẩu tăng 52,3%, trong khi các khu, điểm du lịch đón khoảng 17,6 triệu lượt khách, tăng 23,3%.

9 ĐỊA PHƯƠNG TĂNG TRƯỞNG GRDP 6T2026 TRÊN 10% Nguồn: Cục Thống kê. Nhãn Hà Tĩnh Ninh Bình Hải Phòng Quảng Ninh Hưng Yên Bắc Ninh Phú Thọ Tây Ninh Thái Nguyên Tăng trưởng GRDP so với cùng kỳ năm 2025 % 12.79 11.44 11.33 11.11 10.72 10.56 10.18 10.12 10.01

Hải Phòng cũng giữ được vai trò là một cực công nghiệp lớn ở phía Bắc. GRDP 6 tháng tăng 11,33%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 13,46%, đóng góp hơn 62% vào mức tăng GRDP. Thành phố thu hút 3,135 tỷ USD FDI trong 6 tháng, tăng 76,7%; sản lượng hàng hóa qua cảng tăng 11,4%.

Sau 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu của Hải Phòng đã đạt 36,8 tỷ USD , tương đương 70,8% kế hoạch năm. Thành phố đặt mục tiêu GRDP quý III tăng 14,8%, 6 tháng cuối năm tăng 14,49% để hoàn thành mục tiêu cả năm 13%.

Bắc Ninh cũng là một ví dụ khác về vai trò của công nghiệp công nghệ cao. GRDP 6 tháng của địa phương này tăng 10,56%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 12,55%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19,51%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng .

Hưng Yên đạt mức tăng 10,72% nửa năm qua với công nghiệp - xây dựng tăng 14,26%. Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 15,15% trong 6 tháng đầu năm.

Nhìn từ nhóm tăng trưởng cao, công nghiệp vẫn là động lực nổi bật. Những địa phương có nền sản xuất lớn, thu hút được các dự án mới hoặc duy trì được tốc độ sản xuất cao đang có lợi thế rõ rệt trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, để giữ nhịp tăng trưởng, các địa phương vẫn phải giải quyết bài toán tiến độ dự án, giải ngân đầu tư và mở rộng thị trường trong những tháng còn lại.

Bài toán phải tăng trưởng nhanh hơn của nhiều địa phương

Trái ngược với nhóm dẫn đầu, phần lớn địa phương vẫn chưa đạt mức tăng trưởng được giao cho cả năm. Trong 6 tháng đầu năm, 22/34 địa phương tăng trưởng cao hơn mức bình quân cả nước, nhưng nhiều địa phương vẫn cách khá xa mục tiêu năm.

Trong đó, Sơn La đứng cuối bảng xếp hạng với GRDP 6 tháng chỉ tăng 6,02%, trong khi mục tiêu cả năm là 8%; Thanh Hóa cùng giai đoạn tăng 7,21% so với mục tiêu 11% cả năm; Cần Thơ tăng 6,7% cũng thấp hơn nhiều so với mục tiêu 10,07% cả năm. Thậm chí, Hà Nội sau 6 tháng, dù đạt mức tăng trưởng 8,22% nhưng sẽ phải tăng trưởng nhanh hơn 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng 11% cả năm...

Để đạt mục tiêu GDP cả nước trên 10%, nửa cuối năm 2026 đòi hỏi các cực tăng trưởng phải bứt phá, bù đắp cho mức tăng chưa đạt kỳ vọng của nửa đầu năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Mức tăng trưởng GRDP 6 tháng của Thủ đô thấp hơn khá nhiều kịch bản 10,36% được xây dựng từ đầu năm. Do đó, để hoàn thành mục tiêu cả năm tăng 11%, thành phố đã đặt ra yêu cầu phải tăng trưởng 13,44% trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, quý III tăng 12,54% và quý IV tăng 14,26%.

Kèm theo kịch bản mới là 57 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ - du lịch, đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách, cải cách hành chính, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Thành phố cũng yêu cầu lượng hóa trách nhiệm tới từng ngành, từng địa phương.

Tương tự với TP.HCM, thành phố có mức tăng GRDP 6 tháng đạt 8,55%, cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% cả năm, thành phố cần tăng 11,7% trong 6 tháng cuối năm, gồm quý III tăng 11,07% và quý IV tăng 12,3%.

Trong những tháng còn lại, TP.HCM tập trung vào đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc thủ tục, bồi thường và giải phóng mặt bằng, đồng thời thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Thành phố cũng triển khai cao điểm 150 ngày đêm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, gắn trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương với kết quả thực hiện.

Với trường hợp của Quảng Ninh, địa phương này cho thấy ngay cả khi đã đạt tốc độ tăng trưởng cao sau nửa năm, để đạt mục tiêu cả năm vẫn phải tiếp tục tăng tốc. Sau 6 tháng, GRDP Quảng Ninh tăng 11,11%. Địa phương này đặt mục tiêu tăng trưởng quý III đạt 15,41%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 12,56% và cả năm dự kiến đạt 13,21%. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành điều hành theo từng sản phẩm, dự án và khối lượng công việc, đồng thời xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với những chỉ tiêu chưa đạt tiến độ.

"Cuộc đua nước rút" của các địa phương

Sức ép tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm vì thế đang chuyển thành bài toán thực thi đối với từng địa phương.

Với những địa phương đã vượt hoặc tiệm cận mục tiêu, nhiệm vụ là giữ nhịp tăng trưởng. Ninh Bình cần duy trì sản xuất công nghiệp và dịch vụ; Bắc Ninh giữ tốc độ sản xuất công nghiệp; Hải Phòng phải biến lợi thế công nghiệp, cảng biển và dòng vốn đầu tư thành sản lượng; Hà Tĩnh tiếp tục dựa vào các dự án công nghiệp lớn tại Vũng Áng...

Với những địa phương đã vượt hoặc tiệm cận mục tiêu, nhiệm vụ là giữ nhịp tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: VinFast.

Ở chiều ngược lại, các địa phương chưa đạt mục tiêu phải tạo mức tăng cao hơn đáng kể trong nửa cuối năm. Vì vậy, nhiều kịch bản tăng trưởng đã được cụ thể hóa theo từng quý, ngành và dự án.

Tại Đà Nẵng, giải ngân đầu tư công được xác định là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Thành phố có tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 hơn 17.191 tỷ đồng và đặt mục tiêu giải ngân hết số vốn này. Đến ngày 31/7, thành phố đã giải ngân 8.813 tỷ đồng , đạt 51,26% kế hoạch.

Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 10,6%, trong khi kết quả 6 tháng mới đạt 8,1%. Tỉnh đang xây dựng các giải pháp cho nửa cuối năm, tập trung vào dự án trọng điểm, thương mại, logistics và các động lực tăng trưởng mới.

Lào Cai cũng thuộc nhóm cần tăng tốc khi GRDP 6 tháng tăng 9,31%, trong khi mục tiêu cả năm là 10,1%.

Điểm đáng chú ý trong cách điều hành năm nay là nhiều địa phương đang kéo mục tiêu tăng trưởng xuống từng quý, phân chia cho từng ngành và dự án, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Điều này giúp khoảng cách giữa mục tiêu và kết quả được theo dõi sát hơn thay vì chờ đến cuối năm mới đánh giá.

Sức ép này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10% trở lên. Theo kịch bản tại Nghị quyết 168/NQ-CP, GDP 6 tháng cuối năm cần tăng 11,9%.

Với các địa phương dẫn đầu như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh hay Bắc Ninh, việc duy trì tốc độ sản xuất sẽ tiếp tục có ý nghĩa quan trọng. Trong khi đó, khả năng Hà Nội, TP.HCM và các địa phương còn cách xa mục tiêu có tạo được bước tăng tốc trong những tháng cuối năm sẽ là một trong những yếu tố quyết định khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước.