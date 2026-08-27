Loạt dự án căn hộ trên 'đất vàng' TP.HCM được gỡ vướng, sắp mở bán lại

Sau nhiều năm đình trệ vì vướng mắc pháp lý, nhiều dự án bất động sản tại khu vực trung tâm TP.HCM đang được tháo gỡ, tái khởi động và chuẩn bị đưa sản phẩm trở thị trường.

Dự án Lancaster Lincoln nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, đối diện khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: Quỳnh Danh.

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành văn bản xác nhận 396 căn hộ tại dự án Lancaster Lincoln, số 428-430 Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu), đủ điều kiện được bán và cho thuê mua theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, qua đó chính thức hoàn thiện hồ sơ pháp lý để ký kết hợp đồng mua bán.

Số căn hộ này nằm trong tổng số 690 căn của dự án do CTCP Trung Thủy Lancaster, thành viên Trung Thủy Group, làm chủ đầu tư.

Hiện, chủ đầu tư đã hoàn tất bảo lãnh nghĩa vụ tài chính đối với nhà ở hình thành trong tương lai tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Nhiều dự án lớn lần lượt trở lại

Lancaster Lincoln được xây dựng trên khu đất hơn 8.000 m2, nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, khu vực cửa ngõ kết nối quận 1 cũ với Thủ Thiêm, và đối diện khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Dự án gồm 2 tháp căn hộ cao gần 40 tầng và một khối thương mại - dịch vụ cao 8 tầng.

Dự án được khởi công và mở bán lần đầu vào năm 2017. Tuy nhiên, đến năm 2020, công trình phải dừng thi công khi mới hoàn thiện phần móng do vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạch đường nội bộ và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần đất công xen cài.

Sau khi TP.HCM tháo gỡ các thủ tục liên quan đến tiền sử dụng đất, Trung Thủy Group chính thức khởi công phần thân dự án vào tháng 5.

Trong khi đó, Novaland cũng cho biết sẽ mở bán trở lại dự án The Grand Manhattan trong giai đoạn từ nay đến năm 2027, sau nhiều năm gần như "đóng băng" vì các vướng mắc pháp lý.

Dự án nằm tại số 100 Cô Giang, sở hữu 2 mặt tiền Cô Giang - Cô Bắc, được phát triển trên khu đất khoảng 14.000 m2, gồm 3 tòa tháp cao 38 tầng với hơn 1.000 căn hộ, cùng khu thương mại, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và hệ thống tiện ích nội khu.

Hiện, các vướng mắc liên quan đến tiền sử dụng đất và giấy phép xây dựng của dự án đã được TP.HCM tháo gỡ. Novaland đang phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục tiếp theo nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tiến tới cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho cư dân.

Hiện, Novaland cùng tổng thầu Ricons đang đẩy nhanh tiến độ thi công tại 3 tòa tháp A1, A2 và A3, với mục tiêu bàn giao căn hộ cho khách hàng từ quý III/2026. Dự án chưa mở bán trở lại nhưng mức giá dự kiến khoảng 350 triệu đồng/m2.

Novaland dự kiến bàn giao căn hộ The Grand Manhattan cho khách hàng từ quý III/2026. Ảnh: NVL.

Tại khu vực trung tâm, một dự án đình trệ khác cũng đang trở lại là One Central Saigon. Ngày 13/5, Masterise Homes chính thức ra mắt dự án với tên gọi mới, định vị đây là tổ hợp tích hợp mang thương hiệu quốc tế 5 sao tại Việt Nam.

Nằm tại khu "đất vàng" tứ giác Bến Thành, dự án có quy mô 8.600 m2, đối diện chợ Bến Thành, với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD và từng được dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành phần hầm trong giai đoạn 2012-2013, công trình phải dừng thi công trong nhiều năm.

Giai đoạn 2021-2022, Masterise Homes tham gia phát triển dự án với tên gọi One Central HCM. Sau đó, dự án chuyển sang Viva Land, thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, và đổi tên thành Pearl. Đến tháng 10/2022, dự án tiếp tục đình trệ sau khi lãnh đạo Vạn Thịnh Phát vướng vòng lao lý.

Tháng 10/2024, Bitexco chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Saigon Glory - chủ đầu tư dự án - cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội, qua đó dự án chính thức đổi chủ. Năm 2025, bảng tên Masterise Homes xuất hiện trở lại trên hàng rào bao quanh công trường. Đến nay, dự án chính thức tái khởi động với Masterise Homes là nhà phát triển.

Việc nhiều dự án lớn đồng loạt tháo gỡ vướng mắc, tái khởi động và chuẩn bị mở bán đang tạo thêm kỳ vọng về nguồn cung cho thị trường căn hộ TP.HCM trong thời gian tới.

Báo cáo của CBRE cũng đánh giá triển vọng nguồn cung trong nửa cuối năm sẽ khả quan hơn khi nhiều dự án đang hoàn tất thủ tục pháp lý và chuẩn bị mở bán. Tại khu vực TP.HCM cũ, nguồn cung căn hộ mới cả năm 2026 ước tính tăng gấp 3 lần so với năm trước.

Ngoài khu vực trung tâm, nguồn cung mới dự kiến tập trung chủ yếu tại khu nam, chiếm khoảng 50% thị phần, trong khi khu đông đóng góp khoảng 30%. Đây đều là những khu vực hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư hạ tầng giao thông, sự hình thành của các đô thị quy mô lớn và quá trình mở rộng không gian phát triển của thành phố.

Mở thêm quỹ đất để tăng nguồn cung

Bên cạnh khơi thông các dự án đình trệ lâu năm, TP.HCM cũng đang đẩy mạnh khai thác quỹ đất thông qua đấu giá. Đây được xem là một hướng bổ sung nguồn lực cho phát triển đô thị và tạo thêm dư địa cho nguồn cung bất động sản trong thời gian tới.

Chỉ trong tháng 8, TP.HCM đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 5 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tổng giá khởi điểm dự kiến hơn 12.500 tỷ đồng , tạm tính theo Bảng giá đất tại phường An Khánh ban hành kèm Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND TP.HCM và được sử dụng để xây dựng phương án đấu giá.

Giá khởi điểm chính thức để tổ chức đấu giá được xác định, thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, trên cơ sở giá đất cụ thể được xác định theo quy định pháp luật tại thời điểm tổ chức đấu giá.

Trong đó, 4 lô gồm 1.K3.4.HH, trước đây là lô 3-5; 1.K3.1.OD, trước đây là lô 3-8; 1.K3.3.HH, trước đây là lô 3-9 và 1.K3.5.HH, trước đây là lô 3-12 từng được đưa ra đấu giá cuối năm 2021 nhưng không thành công, nay được thông qua phương án đấu giá lại.

Lô còn lại là 1.K1.5.DV, trước đây là lô 1-12, có diện tích gần 3,2 ha.

Cả 5 lô dự kiến được đưa ra đấu giá trong tháng 9. Theo quy hoạch, các lô đất chủ yếu thuộc nhóm đất ở và đất dịch vụ, trong đó đất ở chiếm khoảng 95%. Riêng lô 1.K1.5.DV thuộc nhóm đất dịch vụ cấp đô thị, được phép xây dựng công trình cao tối đa 20 tầng.

5 lô "đất vàng" ở Thủ Thiêm sắp được đấu giá. Ảnh: Quỳnh Danh.

Không chỉ Thủ Thiêm, UBND TP.HCM cũng vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 8 khu đất tại địa bàn các quận 5, 6, 11 và Tân Bình cũ. Phần lớn là những khu đất có diện tích vừa và nhỏ, được quy hoạch đất ở đô thị và sử dụng ổn định lâu dài.

Việc đồng thời tháo gỡ pháp lý cho các dự án đình trệ và đưa thêm quỹ đất ra đấu giá đang mở ra khả năng bổ sung nguồn cung mới cho thị trường. Cùng với đầu tư hạ tầng và phát triển các đô thị quy mô lớn, việc khơi thông nguồn lực đất đai được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản, qua đó đóng góp vào mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số của TP.HCM.