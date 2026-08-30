'Nhiều doanh nhân không còn thức dậy mỗi sáng chỉ để kiếm thêm tiền'

Đó là chia sẻ của ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), sau khi nhận nhiệm vụ tại Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM lần thứ I.

Chia sẻ tại Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM lần thứ I, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) cho biết sau sáp nhập, TP.HCM có gần 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm khoảng 28% tổng số doanh nghiệp cả nước. Đây là cộng đồng doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) phát biểu tại Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM lần thứ I. Ảnh: BTC.

Trách nhiệm của doanh nghiệp với nền kinh tế

Theo ông, quy mô này khiến vai trò của liên đoàn không còn giới hạn ở việc đại diện cho một địa phương, mà mang theo trách nhiệm có ý nghĩa đối với cả nền kinh tế.

"Nếu 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động của TP.HCM cùng nâng năng suất thêm một chút, cùng quản trị tốt hơn một chút, cùng đầu tư cho công nghệ nhiều hơn một chút, cùng đào tạo con người tốt hơn một chút, cùng đổi mới sáng tạo nhiều hơn một chút, thì điều thay đổi sẽ không chỉ là từng doanh nghiệp. Điều thay đổi sẽ là năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế Việt Nam", ông nói.

Vì vậy, ông cho rằng nhiệm vụ của liên đoàn không chỉ dừng ở kết nối cộng đồng doanh nghiệp, mà còn phải khơi dậy trong mỗi doanh nhân ý thức về vai trò của mình đối với tương lai đất nước.

Theo ông, động lực của doanh nhân ngày nay cũng đang thay đổi. Nhiều người không còn thức dậy mỗi sáng chỉ để kiếm thêm tiền, mà tìm thấy ý nghĩa trong việc xây dựng doanh nghiệp, nâng cao đời sống người lao động và đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường quốc tế.

"Rất nhiều doanh nhân đang ngồi ở đây mà tôi biết không còn thức dậy mỗi sáng chỉ để kiếm thêm tiền. Điều khiến chúng ta tiếp tục làm việc không chỉ là lợi nhuận, mà là niềm vui khi nhìn thấy doanh nghiệp của mình trưởng thành, khi thấy người lao động có cuộc sống tốt hơn, khi thấy sản phẩm Việt Nam được thị trường thế giới đón nhận, khi thấy đất nước mình phát triển nhanh hơn vì những đóng góp nhỏ của chính doanh nghiệp mình", ông nhấn mạnh.

Từ đó, ông nhìn nhận nhiệm vụ của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới không chỉ là một vinh dự dành cho cá nhân, mà còn là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng lãnh đạo thành phố tạo ra những thay đổi đột phá và thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Ông cho rằng đến một thời điểm, các doanh nhân sẽ trao lại doanh nghiệp cho thế hệ kế tiếp. Khi đó, điều đáng tự hào không chỉ nằm ở quy mô tài sản hay doanh nghiệp đã lớn đến đâu, mà là những giá trị đã được tạo ra cho xã hội.

"Điều đáng tự hào nhất có lẽ sẽ là việc chúng ta có thể bình thản nói với con cháu mình rằng: Trong thời khắc quan trọng của đất nước, chúng ta đã không đứng ngoài. Chúng ta đã xây dựng những doanh nghiệp tốt hơn, đã tạo thêm việc làm, đã tạo thêm tri thức, đã tạo thêm năng suất, đã tạo thêm những thương hiệu Việt Nam có thể ngẩng cao đầu trên thị trường quốc tế", ông nói.

Đồng hành cùng chính quyền kiến tạo

Từ quan điểm doanh nghiệp không chỉ là chủ thể kinh doanh mà còn có trách nhiệm với sự phát triển chung, ông Mai Hữu Tín cho rằng cộng đồng doanh nghiệp cũng cần tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chính sách.

Theo ông, doanh nghiệp sẽ khó phát triển mạnh mẽ nếu chính sách chỉ được xây dựng theo một chiều từ trên xuống. Quá trình này cần có sự trao đổi hai chiều giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, để chính sách vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa phù hợp với thực tiễn hoạt động.

"Nếu chúng ta chỉ làm chính sách một phía từ trên xuống thì khi đến cơ sở thế nào cũng đụng vấn đề. Ngược lại, nếu chỉ lắng nghe từ cơ sở mà không có góc nhìn toàn diện của quốc gia hay thành phố, chính sách có thể chỉ phục vụ một nhóm đối tượng mà chưa đủ tính toàn diện để đáp ứng các yêu cầu phát triển khác của xã hội", ông nói.

Theo ông, kinh nghiệm từ các nước có nền quản trị phát triển cho thấy một trong những cách xây dựng chính sách hiệu quả là tạo cơ chế trao đổi giữa hai phía: Một bên là yêu cầu quản lý của Nhà nước, bên kia là những điều kiện cần thiết để doanh nghiệp phát triển.

Trên cơ sở đó, các bên tìm điểm giao, dung hòa những khác biệt và hình thành một hướng đi chung. "Có như vậy, chính sách mới mang giá trị thực tế và có thể triển khai được trong đời sống", ông Tín nói.

Để xây dựng chính sách hiệu quả, cần có cơ chế trao đổi hai chiều giữa yêu cầu quản lý của Nhà nước và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Ảnh: Quỳnh Danh.

Từ quan điểm này, ông cho biết trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Liên đoàn đã tập trung quy tụ các doanh nghiệp đầu ngành trong những lĩnh vực kinh tế chủ chốt của TP.HCM. Các doanh nhân dẫn dắt từng ngành sẽ có vai trò tập hợp cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực của mình, cùng xây dựng chiến lược phát triển ngành và đối chiếu với định hướng, chính sách mà thành phố đang đặt ra.

"Qua đối chiếu như vậy, chúng ta mới nhận ra những điểm nào cần thỏa hiệp, những điểm nào cần điều chỉnh và làm thế nào để gắn kết quyền lợi của hai bên thành một hướng đi chung", ông Tín cho biết.

Theo ông, cách tiếp cận này cũng phù hợp với định hướng mà Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đặt ra tại đại hội, đó là chuyển từ việc đơn thuần phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp sang cùng chính quyền kiến tạo và thực thi chính sách.