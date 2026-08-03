Ông Maduro bất ngờ phát thông điệp mới từ nhà giam Mỹ

Nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro hoan nghênh mọi nỗ lực đối thoại khi chính phủ lâm thời chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters.

Ông Nicolas Maduro ngày 2/8 đã đăng tải một thông điệp mới lên tài khoản Telegram chính thức, trong bối cảnh đại diện chính phủ lâm thời Venezuela đang chuẩn bị đàm phán với các lãnh đạo phe đối lập, theo Straits Times.

“Chúng tôi hoan nghênh mọi con đường đối thoại có thể góp phần củng cố hòa bình, thúc đẩy sự chung sống và hòa giải giữa người dân Venezuela”, thông điệp của ông Maduro cho biết.

Thông điệp cũng nhấn mạnh: “Nhắc đến sự hồi sinh của đất nước như một mục tiêu chung cũng là nói đến sự tôn trọng khác biệt, sự bao trùm và cơ hội dành cho tất cả mọi người”.

Con trai ông, nghị sĩ Nicolas Maduro Guerra, sau đó cũng chia sẻ lại thông điệp này trên mạng xã hội X.

Ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores bị bắt trong một chiến dịch đột kích của quân đội Mỹ hồi tháng 1. Hai người hiện bị giam tại một trung tâm giam giữ ở New York để chờ xét xử với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và vũ khí. Cả hai đều bác bỏ mọi cáo buộc.

Hiện chưa rõ bằng cách nào ông Maduro, 63 tuổi, có thể đăng tải thông điệp từ nơi giam giữ. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo Venezuela vẫn thường xuyên liên lạc với nhóm luật sư trong khi chờ hầu tòa tại tòa án liên bang Mỹ.

Sau khi ông Maduro bị Mỹ giam giữ, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò lãnh đạo lâm thời của Venezuela.

Trước đó, Chính phủ lâm thời Venezuela và phe đối lập ngày 1/8 (giờ địa phương) thông báo đã thống nhất tổ chức cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại thủ đô Caracas trong tuần tới, mở đầu tiến trình đối thoại nhằm thúc đẩy chuyển tiếp chính trị và giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước, TTXVN cho biết.

Theo Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Venezuela, ông Jorge Rodríguez, hai bên đã đạt được thỏa thuận sau cuộc điện đàm với bà Dinorah Figuera, đại diện phe đối lập. Hai bên cũng thống nhất thành phần các đoàn đàm phán và chương trình làm việc với những mục tiêu "cụ thể và có thể kiểm chứng".

Ông Jorge Rodríguez cho biết, cuộc gặp đầu tiên sẽ tập trung vào một số ưu tiên trước mắt bao gồm, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau trận động đất kép xảy ra hồi tháng 7 vừa qua. Ông bày tỏ kỳ vọng tiến trình đàm phán sẽ mang tính bao trùm và hiệu quả.

Phái đoàn của Chính phủ Venezuela, ngoài ông Rodríguez, hiện là Chủ tịch Quốc hội Venezuela kiêm Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ lâm thời dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống Delcy Rodríguez, sẽ có sự tham gia của cựu Ngoại trưởng Jorge Arreaza.

Trong khi đó, bà Dinorah Figuera đại diện cho khối đối lập từng giành đa số tại Quốc hội Venezuela trong cuộc bầu cử năm 2015.