Kỳ tích giải cứu nạn nhân mắc kẹt 8 ngày sau động đất Venezuela

Tưởng như không còn cơ hội sống sót, một người đàn ông đã được đưa ra khỏi đống đổ nát 8 ngày sau trận động đất tại Venezuela trong chiến dịch được ví như kỳ tích.

Sau 8 ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát của một tòa nhà 9 tầng, ông Hernán Alberto Gil Flores cuối cùng đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài trong chiến dịch mà nhiều chuyên gia mô tả là "kỳ diệu", theo CNN.

70 giờ chạy đua với thời gian

Ông Gil mắc kẹt ở độ sâu khoảng 9 m dưới bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại bị sập tại bang La Guaira. Để tiếp cận nạn nhân, các đội cứu hộ của Venezuela và quốc tế phải triển khai hàng loạt biện pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm phần công trình còn lại không tiếp tục đổ sập.

Theo lực lượng cứu hộ Chile, ông Gil ngoài 40 tuổi và là nhân viên bảo vệ của trung tâm thương mại. Chiến dịch giải cứu kéo dài liên tục 70 giờ trước khi ông được đưa ra ngoài và chuyển thẳng tới bệnh viện. Hiện sức khỏe của ông đã ổn định.

"May mắn là khi tiếp nhận ông trên xe cứu thương, tình trạng bệnh nhân rất ổn định", ông Luis Rodríguez, nhân viên cấp cứu của Hội Chữ thập Đỏ Venezuela trực tiếp tham gia chiến dịch, nói với Reuters.

Theo ông Rodríguez, trong suốt quá trình di chuyển, ông Gil luôn tỉnh táo, nhận thức rõ mọi việc và phối hợp tốt với đội ngũ y tế. Các chỉ số sinh tồn đều ở mức bình thường.

Đối với gia đình, những ngày chờ đợi gần như chỉ còn lại tuyệt vọng.

Bà Gusvimar Gonzales, vợ ông Gil, cho biết trước thời điểm chồng được giải cứu, bà đã nghĩ ông không còn cơ hội sống sót.

"Nhưng khi biết ông ấy vẫn còn sống, tôi như có thêm hy vọng. Ông ấy đã rất kiên cường", bà nói với CNN, đồng thời cho biết hai con của họ đang mong ngóng cha trở về.

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Tia hy vọng giữa đống đổ nát

Hy vọng chỉ thực sự trở lại một ngày trước khi chiến dịch kết thúc.

Camera chuyên dụng lần đầu ghi lại hình ảnh ông Gil qua một khe hở nhỏ dưới tầng hầm. Trong đoạn video do Sở Cứu hỏa Chile công bố, những ngón tay của ông khẽ cử động giữa các lớp bê tông dày.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ thiết lập liên lạc với nạn nhân, đồng thời truyền nước, thực phẩm dạng lỏng và thuốc men xuống bằng ống dẫn và xi lanh để duy trì sự sống.

Đến ngày 2/7, phần đầu và vai của ông Gil đã lộ ra khỏi đống đổ nát. Ông được đeo khẩu trang, một bên mắt xuất hiện vết tụ máu nhưng vẫn tỉnh táo.

Theo Sở Cứu hỏa Chile, đây là một trong những chiến dịch giải cứu phức tạp nhất bởi tòa nhà bị sập luôn trong tình trạng mất ổn định, khiến các đội cứu hộ liên tục đối mặt nguy cơ đất đá và bê tông tiếp tục đổ xuống.

Ông Sebastián Mocorquer, thành viên Đội Đánh giá và Điều phối Thảm họa của Liên Hợp Quốc (UNDAC), nhận định với CNN rằng việc tìm thấy người còn sống sau 7 ngày là điều rất hiếm.

Theo ông, "khoảng thời gian vàng" để cứu nạn thường chỉ kéo dài khoảng ba ngày đầu. Sau đó, cơ hội sống sót giảm rất nhanh, đặc biệt nếu nạn nhân không có nước uống.

Trong 3 ngày cuối của chiến dịch, các chuyên gia cứu hộ đến từ khoảng 6 quốc gia đã phối hợp mở một lối đi an toàn xuyên qua những khối bê tông, đồng thời duy trì các biện pháp y tế nhằm giữ ông Gil đủ sức chờ được đưa ra ngoài.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez ca ngợi nỗ lực của lực lượng cứu hộ trong nước và quốc tế.

"Hôm nay, chúng ta cùng chúc mừng sự sống của Hernán Gil. Xin cảm ơn các nhân viên cứu hộ đã cống hiến hết sức mình cho sứ mệnh này", bà nói.

Việc giải cứu ông Gil mang lại tia hy vọng hiếm hoi giữa thảm họa vẫn đang phủ bóng lên thành phố cảng La Guaira - một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất sau hai trận động đất liên tiếp. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn được khẩn trương triển khai.

Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez, ít nhất 2.295 người đã thiệt mạng trong thảm họa, tăng khoảng 350 người so với một ngày trước. Tuy nhiên, giới chức cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn.

Một bác sĩ pháp y nói với CNN rằng nhà xác tạm thời tại La Guaira hiện tiếp nhận và xử lý khoảng 400 thi thể mỗi ngày.

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