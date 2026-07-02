Bầu trời Venezuela đỏ quạch giữa thảm kịch động đất

Hiện tượng bầu trời chuyển sang màu đỏ và cam tại thủ đô Caracas của Venezuela khiến nhiều người sửng sốt.

Hiện tượng bầu trời đỏ ở Caracas (Venezuela) tối 30/6. Ảnh: India Today.

Hiện tượng bầu trời đỏ xảy ra trong bối cảnh Venezuela vẫn đang khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh.

Theo Al Jazeera, người dân tại thủ đô Caracas của Venezuela sửng sốt khi thấy bầu trời chuyển sang sắc đỏ cam vào tối 30/6. Những đám mây đỏ xuất hiện ở tầng thấp càng khiến hiện tượng trở nên bí ẩn hơn.

Các video ghi lại cảnh tượng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều suy đoán về nguyên nhân. Hiện tượng lạ lùng xảy ra trong bối cảnh Venezuela vừa hứng chịu hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp trong đêm 24/6, khiến gần 2.000 người thiệt mạng. Vì vậy, không ít người liên hệ bầu trời đỏ với nhiều suy đoán khác nhau.

Dù vậy, hiện tượng bầu trời đỏ có lời giải thích từ khoa học. Sự kết hợp giữa hiện tượng tán xạ Rayleigh kết hợp với lớp bụi từ sa mạc Sahara thổi xuống đã tạo nên khung cảnh gây sửng sốt trên bầu trời Caracas.

Ánh sáng mặt trời những tưởng là ánh sáng trắng, nhưng thực chất là sự kết hợp của nhiều màu trong quang phổ, mỗi màu có bước sóng khác nhau. Các bước sóng màu xanh lam và tím ngắn hơn, trong khi màu đỏ và cam có bước sóng dài hơn.

Khi ánh sáng mặt trời đi vào khí quyển trái đất, nó va chạm với các phân tử khí rất nhỏ, chủ yếu là nitơ và oxy. Những phân tử này làm tán xạ ánh sáng màu xanh mạnh hơn nhiều so với ánh sáng màu đỏ. Đó cũng là lý do bầu trời ban ngày có màu xanh, bởi ánh sáng xanh bị tán xạ theo mọi hướng.

Hiện tượng này được nhà vật lý Lord Rayleigh mô tả từ thế kỷ XIX và ngày nay được gọi là hiện tượng tán xạ Rayleigh.

Hình ảnh bầu trời đỏ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Venezuela. Ảnh: India Today.

Vào lúc bình minh và hoàng hôn, Mặt Trời nằm thấp gần đường chân trời, nên ánh sáng phải đi qua quãng đường dài hơn trong khí quyển trước khi tới mắt người quan sát. Phần lớn ánh sáng xanh bị tán xạ trên đường đi, chỉ còn các bước sóng dài hơn như màu đỏ và cam truyền tới người quan sát.

Ngoài ra, bụi từ sa mạc Sahara di chuyển qua Đại Tây Dương cũng làm tăng mức độ tán xạ ánh sáng, khiến sắc đỏ và cam trên bầu trời Caracas trở nên đậm hơn.

Hiện tượng này được gọi là “candilazo”, thuật ngữ dùng tại Venezuela và khu vực Caribe để chỉ những buổi hoàng hôn có màu đỏ rực như lửa. Tên gọi xuất phát từ từ “candil”, nghĩa là chiếc đèn dầu truyền thống với ánh sáng màu vàng đỏ ấm.

Thời điểm này, bụi từ sa mạc Sahara khiến hiện tượng bầu trời đỏ trở nên nổi bật hơn. Mỗi mùa hè, các hạt bụi khoáng rất mịn từ châu Phi được gió đưa vượt Đại Tây Dương. Những hạt bụi này tiếp tục tán xạ ánh sáng, làm giảm thêm lượng ánh sáng xanh và khiến màu đỏ trở nên nổi bật hơn, tạo nên khung cảnh ấn tượng trên bầu trời Caracas như vừa xảy ra.

Bụi và các hạt vật chất đang phát tán từ những công trình sụp đổ tại Venezuela cũng góp phần làm tăng lượng hạt lơ lửng trong không khí, từ đó khiến màu sắc của bầu trời đỏ đậm hơn, gây ấn tượng thị giác mạnh hơn.

Theo India Today, hiện tượng bầu trời đỏ ở Caracas đơn thuần là kết quả của các quy luật vật lý trong khí quyển, nhưng hiện tượng này xuất hiện vào thời điểm đặc biệt, khi Venezuela vẫn đang khắc phục hậu quả sau động đất, nên khiến nhiều người sửng sốt.

Khối bụi từ sa mạc Sahara đang tiếp tục di chuyển và dự kiến sẽ sớm đi vào lãnh thổ nước Mỹ. Trên đường di chuyển, lớp bụi này đi qua Venezuela và tạo nên hiện tượng gây xôn xao bàn luận.

Hiện tượng bầu trời đỏ ở Caracas gây sửng sốt Theo Al Jazeera, người dân tại thủ đô Caracas của Venezuela sửng sốt khi thấy bầu trời chuyển sang sắc đỏ cam vào tối 30/6.