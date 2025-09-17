Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 17/9 tại phiên chính thức, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 75 người; Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 23 người.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó bí thư gồm ông Nguyễn Đình Vĩnh, ông Phạm Đức Ấn, ông Nguyễn Đức Dũng và ông Ngô Xuân Thắng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhìn nhận bối cảnh của nhiệm kỳ này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử quan trọng, khi Quảng Nam và Đà Nẵng tái hợp nhất sau 28 năm chia tách. Ông Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định quyết tâm cùng tập thể xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy đoàn kết nội bộ và đồng thuận xã hội. Đồng thời cam kết tu dưỡng đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức để đưa Đà Nẵng phát triển.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ thành phố đặt mục tiêu bứt phá về chất lượng, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội năng động hàng đầu miền Trung, là nơi đáng sống, đáng đầu tư và niềm tự hào của người dân. Thành công sẽ đến từ sự đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân, với phương châm nói đi đôi với làm, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, lấy lợi ích nhân dân làm thước đo cao nhất.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm của Trung ương, sự ủng hộ của các thế hệ đi trước và sự chung sức của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976, quê ở xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Nam Phước, TP. Đà Nẵng). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư công nghệ Silicat. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.