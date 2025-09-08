Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phó bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xin nghỉ công tác

  • Thứ hai, 8/9/2025 15:52 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Ông Trần Quốc Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, và ông Phạm Văn Hậu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa đã có đơn xin nghỉ công tác.

Chiều 8/9, một lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa xác nhận: Ông Trần Quốc Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, và ông Phạm Văn Hậu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đã có đơn xin nghỉ công tác.

Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, cả ông Nam và ông Hậu đã có đơn xin nghỉ công tác từ hơn 10 ngày qua bởi lý do cá nhân. Hiện UBND tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Long Biên - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tạm thời điều hành theo quy chế phân công công tác của UBND tỉnh này.

Trong suốt hai tuần qua, lịch công tác của UBND tỉnh Khánh Hòa cũng không có tên ông Trần Quốc Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ trì các cuộc họp, buổi làm việc của tỉnh đều do các Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa điều hành. Điều này khiến dư luận thắc mắc, đặt nhiều câu hỏi.

Lần gần nhất ông Nam xuất hiện trong lịch công tác của UBND tỉnh Khánh Hòa là vào ngày 2/9, khi ông dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và lễ Quốc khánh tại Hà Nội. Tuần trước, dù đã có lịch đi dự khai giảng năm học mới tại Nha Trang vào ngày 5/9 nhưng cuối cùng ông Nam cũng không đến dự như kế hoạch ban đầu.

Ông Trần Quốc Nam sinh 1971, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Ông có hơn 25 năm công tác tại Ninh Thuận (cũ). Ông từng làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận từ năm 2020 và làm Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận. Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, từ 1/7/2025, ông Nam được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Khánh Hòa.

Ông Phạm Văn Hậu, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Còn ông Phạm Văn Hậu sinh năm 1974, quê quán tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ). Ông Hậu có nhiều năm công tác tại Sở Xây dựng Ninh Thuận và làm Giám đốc sở này. Sau đó ông về làm Bí thư Huyện ủy Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (cũ). Từ 2015 - 2020 ông Hậu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ). Từ 2020 đến tháng 6/2025, ông giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, từ 1/7/2025, ông Hậu được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

Lương Sơn - Lữ Hồ/Tiền Phong

