'Ông lớn' nguyên phụ liệu may bị ngân hàng 'siết nợ' nhà máy sợi

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) thông báo sẽ thu giữ tài sản bảo đảm đối với CTCP Đầu tư Phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu An Phước do vi phạm nghĩa vụ trả nợ.

MSB thu giữ nhà máy sản xuất sợi dệt tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa của Công ty An Phước. Ảnh: Báo Văn hóa & Đời sống.

MSB cho biết quyết định này được đưa ra do doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết. Theo đó, MSB sẽ thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

Tài sản bị thu giữ là nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai tại thửa đất số 215, tờ bản đồ số 14 (đo vẽ năm 2009) tại thôn Thuận Lương, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

Khu đất có diện tích 40.447 m2, là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng 50 năm. Về pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 655101, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT17290 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa cấp ngày 11/8/2021.

Bên cạnh quyền sử dụng đất, tài sản bị thu giữ còn bao gồm toàn bộ máy móc, hệ thống dây chuyền sản xuất thuộc quyền sở hữu của Công ty An Phước nằm trong phạm vi của nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai, theo hợp đồng thế chấp máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất số 126DDA/2022/BĐ ngày 28/3/2022 và hợp đồng thế chấp máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất số 393DDA/2020/BĐ ngày 6/8/2020.

Theo thông báo, ngân hàng MSB dự kiến tiến hành thu giữ tài sản sau ngày 25/3 tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

CTCP Đầu tư Phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu An Phước thành lập năm 2015, là một trong những doanh nghiệp đầu ngành về kinh doanh sợi, vải và nguyên phụ liệu may mặc tại Việt Nam, trong đó nổi bật là nhà máy sản xuất sợi gai tại Thanh Hóa.