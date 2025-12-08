MSB lấy dữ liệu làm nền tảng, nâng tầm trải nghiệm bằng công nghệ

Trong kỷ nguyên số hóa, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) từng bước đưa dữ liệu thành yếu tố cốt lõi thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng.

Khi hành vi người dùng dịch chuyển lên môi trường số, các ngân hàng phải thay đổi cách vận hành từ cung cấp sản phẩm đại trà sang kiến tạo trải nghiệm cá nhân hóa. Dữ liệu trở thành chìa khóa của hành trình đó.

MSB không nằm ngoài xu hướng, khi xác định cách xử lý dữ liệu thông minh không chỉ phục vụ tốt hơn, mà còn có thể chinh phục mục tiêu “ngân hàng của từng khách hàng”. Bên cạnh chiến lược dữ liệu thông minh, MSB chú trọng đầu tư vào công nghệ bảo mật hiện đại, như “lá chắn số” bảo vệ dữ liệu người dùng.

Biến dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh

Tại MSB, dữ liệu được xem là nền tảng cốt lõi để định hình chiến lược kinh doanh và đổi mới trải nghiệm khách hàng. Việc ứng dụng dữ liệu xuyên suốt toàn hệ thống giúp ngân hàng không chỉ rút ngắn quy trình, mà còn mở rộng khả năng sáng tạo sản phẩm, dịch vụ theo hướng cá nhân hóa.

Theo đó, khách hàng cá nhân có thể mở thẻ tín dụng MSB trực tuyến bằng vài thao tác đơn giản. Hệ thống sẽ phân tích dữ liệu tự động và trả kết quả phê duyệt trong 5 phút với hạn mức thẻ lên đến 100 triệu đồng. Mỗi quyết định dựa trên dữ liệu hành vi và chỉ số đánh giá được xử lý bằng mô hình máy học. Kết quả là trải nghiệm tức thì, minh bạch và an toàn, đáp ứng kỳ vọng khách hàng.

Với giải pháp phát hành thẻ tín dụng trực tuyến, khách hàng có thể đăng ký và sử dụng thẻ trong vài phút.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, sản phẩm M-Flex đánh dấu bước tiến trong việc ứng dụng dữ liệu để nâng cao hiệu suất phục vụ. Dựa trên thuật toán phân tích, MSB có thể phê duyệt khoản vay thế chấp trực tuyến lên đến 15 tỷ đồng trong 4 giờ làm việc. Toàn bộ quy trình từ đăng ký, xét duyệt đến giải ngân đều được thực hiện online, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro cho ngân hàng.

Đặc biệt, trong hoạt động tiếp thị và chăm sóc khách hàng, dữ liệu là chìa khóa cho việc cá nhân hóa trải nghiệm. MSB đầu tư vào hạ tầng dữ liệu và nền tảng Martech tiên tiến để hiểu hành vi khách hàng tại mọi điểm chạm. Hệ thống phân tích dữ liệu đa tầng cho phép ngân hàng nhận diện “khoảnh khắc vàng” trong hành trình sử dụng dịch vụ - thời điểm ưu đãi hoặc sản phẩm phù hợp có thể tạo “cú hích” trong lựa chọn của khách hàng và mang đến sự hài lòng vượt kỳ vọng.

Song song, hệ thống lắng nghe khách hàng đa kênh của MSB đang ghi nhận hơn 80.000 phản hồi được phân tích và chuyển hóa thành dữ liệu phục vụ việc cải tiến dịch vụ. Việc “nghe, hiểu và đáp ứng” trở nên nhanh chóng và hiệu quả, giúp MSB điều chỉnh quy trình, cập nhật chính sách và mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

Công nghệ là nền tảng thúc đẩy giá trị dữ liệu

Để dữ liệu phát huy đầy đủ giá trị, cách thức quản trị và khai thác hiệu quả là yếu tố được MSB chú trọng. Ngân hàng đưa vào sử dụng bộ giải pháp IBM Cloud Pak for Data - một trong những nền tảng dữ liệu lớn hiện đại hàng đầu hiện nay. Trong đó, IBM Knowledge Catalog đóng vai trò trung tâm, là “bộ não” hiểu biết tài sản dữ liệu mà ngân hàng sở hữu, đồng thời cung cấp tính năng quản trị bộ chính sách dữ liệu chặt chẽ như quyền truy cập, quyền riêng tư, chất lượng dữ liệu và tiện ích giúp tăng tốc độ thu thập, làm giàu từ điển dữ liệu một cách chủ động.

Dữ liệu là nền tảng để MSB sáng tạo giải pháp tài chính cá nhân hóa và siêu tốc.

Bên cạnh đó, giải pháp như IBM Watsonx.Data, IBM Watson.AI cũng được MSB ứng dụng đồng bộ nhằm tạo ra hệ sinh thái dữ liệu thống nhất. Hệ thống này cho phép tự động hóa quá trình làm sạch, đồng bộ, lưu trữ và phân tích dữ liệu trong thời gian ngắn.

Nhờ đó, MSB đạt bước tiến lớn về tốc độ chuẩn hóa và chất lượng dữ liệu. Hàng nghìn điểm dữ liệu mới được cập nhật liên tục, “làm sạch” và đóng gói thành “sản phẩm dữ liệu” sẵn sàng phục vụ cho ứng dụng kinh doanh, nghiên cứu thị trường hay mô hình phân tích dự báo.

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp dữ liệu được khai thác chủ động, liên tục và linh hoạt trong mọi hoạt động, từ đó thúc đẩy văn hóa ra quyết định dựa trên dữ liệu, khi mọi hành động đều được dẫn dắt bởi góc nhìn số và số liệu thực tế.

Với MSB, dữ liệu là công cụ để thấu hiểu, dự đoán và đồng hành khách hàng trong từng quyết định tài chính. MSB đang tiến gần đến mong muốn xây dựng ngân hàng “hiểu khách hàng trước khi họ nói ra”, nơi mỗi sản phẩm, mỗi tương tác đều mang dấu ấn cá nhân hóa. Đó là cách ngân hàng biến dữ liệu thành giá trị thực và đưa công nghệ thành động lực cho trải nghiệm ngân hàng khác biệt.