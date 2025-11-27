MSB - hạnh phúc là chiến lược kiến tạo tương lai

MSB tự hào khi 3 năm liên tiếp góp mặt trong "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" và đạt chứng nhận "Nguồn nhân lực Hạnh phúc" năm 2025.

Việc MSB đạt những thành tích này không chỉ là danh hiệu, mà còn minh chứng cho triết lý quản trị: Khi người lao động hạnh phúc, ngân hàng sẽ vươn xa.

Cú "hat-trick" giải thưởng

Hiện nay, sự gắn kết của nhân viên không còn đơn thuần đến từ mức lương hay độ nổi tiếng thương hiệu. Người lao động có xu hướng tìm kiếm tổ chức có tầm nhìn, sự tôn trọng và khiến họ đặt niềm tin cho sự nghiệp dài hạn. Với MSB, hành trình 3 năm liên tiếp giữ vững vị thế tại bảng xếp hạng uy tín của Anphabe chính là câu trả lời thuyết phục cho niềm tin ấy.

3 năm liên tiếp, MSB nằm trong top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Ảnh: BTC.

Tuy nhiên, thước đo hạnh phúc không nằm ở giải thưởng, mà ở đánh giá khách quan của hàng nghìn nhân sự trong ngành. Năm 2025, khi thị trường tuyển dụng có nhiều thách thức, MSB vẫn ghi nhận kết quả ấn tượng, phản ánh sức hút của tổ chức. Tiêu biểu, tổng nhận biết thương hiệu đạt 96,9%, tỷ lệ nhân sự trong ngành chuyển từ trạng thái "quan tâm" sang "ứng tuyển" tăng tới 65% và từ mức độ "khát khao" sang quyết định "ưu tiên chọn" MSB tăng 38%.

Đó là kết quả của chiến lược truyền thông thương hiệu tuyển dụng bài bản, kết hợp với chương trình thu hút nhân tài chuyên biệt. MSB trở thành bến đỗ sự nghiệp, nơi người lao động, đặc biệt là nhóm nhân sự chất lượng cao, nhìn thấy tương lai của mình trong sự phát triển chung của ngân hàng.

Hạnh phúc từ sự an tâm và sẻ chia

Tại MSB, định nghĩa về "Nguồn nhân lực hạnh phúc" được hiện thực hóa bằng chuỗi phúc lợi được thiết kế để chăm sóc nhân viên ở mọi khía cạnh cuộc sống.

MSB triển khai nhiều chính sách để cán bộ nhân viên có thể cân bằng công việc và cuộc sống. Ảnh: MSB.

Một trong những yếu tố tạo nên sự an tâm của người lao động là chính sách bảo vệ sức khỏe. Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện MSB Care mang đến quyền lợi lên đến 1,5 tỷ đồng /người cho cấp lãnh đạo và trung bình 300 triệu đồng cho các vị trí khác. Đây không chỉ là khoản hỗ trợ tài chính, mà là cam kết của ngân hàng về việc bảo vệ tài sản quý giá nhất của mỗi nhân viên - chính là sức khỏe của họ cùng gia đình.

Bên cạnh giá trị vật chất, sự nhân văn của MSB còn thể hiện qua cách tổ chức thấu hiểu áp lực của cuộc sống. Cụ thể, chính sách làm việc linh hoạt cho phép cán bộ nhân viên có 3 lượt đi muộn hoặc về sớm mỗi tháng (tối đa 4,5 tiếng) nhưng vẫn hưởng nguyên lương. Điều này giúp mỗi cá nhân chủ động sắp xếp việc gia đình, đưa đón con cái hay chăm sóc bản thân, từ đó duy trì sự cân bằng tinh thần.

Trong bối cảnh thiên tai và bão lũ diễn biến phức tạp, tinh thần sẻ chia được MSB thể hiện bằng cơ chế làm việc linh hoạt. Ngân hàng triển khai hình thức làm việc từ xa hoặc tạm ngừng làm việc với nhân sự tại khu vực sinh sống và đi lại bị ảnh hưởng - nhưng vẫn thực hiện chi trả nguyên lương. Đây không chỉ là sự quan tâm mang tính thời điểm, mà là cam kết lâu dài của MSB trong việc bảo vệ người lao động trước mọi biến động.

Hạnh phúc là được trao quyền để bứt phá

Với MSB, nhân viên hạnh phúc là khi thấy lộ trình thăng tiến rõ ràng và được tổ chức trang bị đầy đủ hành trang để chinh phục đỉnh cao mới.

Từ đầu năm đến nay, ngân hàng triển khai hơn 1.100 lớp học, trong đó có 695 lớp E-Learning cho phép học tập linh hoạt. Bên cạnh đó, 638 lớp đào tạo nội bộ với hơn 1.900 giờ học đã thu hút hơn 114.000 lượt học viên tham gia. Những con số này phản ánh tinh thần học tập sôi nổi và không ngừng vươn lên tại ngân hàng.

MSB đẩy mạnh triển khai đào tạo nội bộ, đặc biệt trong lĩnh vực số hóa. Ảnh: MSB.

Điểm nhấn trong chiến lược đào tạo của ngân hàng nằm ở tầm nhìn quốc tế và tư duy đón đầu xu hướng. Theo đó, MSB phối hợp cùng McKinsey, hãng tư vấn quản trị hàng đầu thế giới, triển khai dự án "Leading the Way". Chương trình kéo dài 12 tháng không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn giúp chuyển hóa tư duy cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao theo 3 trọng tâm: Dẫn dắt bản thân, đội ngũ và kinh doanh. Đây là bước đi nhằm xây dựng thế hệ "thuyền trưởng" mới có tư duy chiến lược sắc bén.

Bên cạnh đó, nhận thức rõ vai trò của công nghệ trong tương lai ngành ngân hàng, khóa đào tạo "Trí tuệ nhân tạo cơ bản" (Generative AI) được phổ cập tới hơn 6.000 cán bộ nhân viên cùng hàng loạt khóa học chuyên sâu về Data Analysis, Agile, Scrum hay Design Thinking. Tại MSB, mỗi nhân viên dù ở vị trí nào cũng được trang bị kiến thức, kỹ năng để không chỉ bắt nhịp sự thay đổi, mà còn dẫn dắt và đưa công nghệ trở thành đòn bẩy trong sự nghiệp.

Chia sẻ về tầm nhìn nhân sự, đại diện lãnh đạo ngân hàng nhấn mạnh: "Sức mạnh thật sự của MSB không nằm ở quy mô hay công nghệ, mà ở năng lực của đội ngũ. Chúng tôi hướng đến môi trường nơi mỗi người đều có cơ hội trở thành phiên bản xuất sắc hơn của chính mình. Khi đội ngũ đủ mạnh, ngân hàng sẽ đủ động lực để chinh phục mọi mục tiêu".