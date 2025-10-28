An toàn hệ thống - nền tảng đổi mới và tăng trưởng của MSB

Kỷ nguyên số hóa đang định vị dữ liệu là tài sản của tổ chức và bảo mật trở thành yếu tố cốt lõi của niềm tin khách hàng.

Trong bối cảnh đó, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) định hướng xây dựng hệ sinh thái số an toàn, đặt yếu tố an ninh thông tin, bảo mật và trải nghiệm số tin cậy làm trọng tâm chiến lược phát triển dài hạn.

Cải tiến nền tảng công nghệ

Năm 2024, MSB nâng cấp thành công hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) thế hệ mới. Đây không chỉ là bước tiến về công nghệ, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của MSB trong việc xây nền móng vững chắc cho hệ sinh thái số phát triển bền vững và an toàn. Trong bối cảnh ngành ngân hàng chuyển từ hệ thống tập trung sang kiến trúc linh hoạt, phân tán và tích hợp API mở, MSB chủ động chuyển đổi hệ thống lõi để vận hành tương thích với sự gia tăng về quy mô, mở rộng khả năng kết nối và đổi mới.

Bên cạnh đó, để đảm bảo vận hành ổn định và sẵn sàng đối phó nguy cơ an ninh mạng, MSB duy trì hệ thống giám sát và xử lý sự cố an toàn thông tin liên tục và toàn diện. Ngân hàng triển khai giải pháp tiên tiến như SIEM (quản trị sự kiện và thông tin bảo mật), EDR (phòng chống xâm nhập tại điểm cuối) và DRPS (dịch vụ bảo vệ rủi ro kỹ thuật số) để theo dõi, phân tích và phản ứng nhanh với mọi dấu hiệu bất thường.

Đặc biệt, MSB tăng cường tích hợp nhật ký hệ thống từ máy chủ, thiết bị, cũng như ứng dụng quan trọng thuộc nhóm 3&4 vào nền tảng SIEM, giúp tập trung dữ liệu bảo mật, nâng cao khả năng phát hiện sớm các sự kiện rủi ro. Hệ thống giám sát đa tầng này góp phần tạo nên “tường lửa thông minh” bảo vệ môi trường vận hành của MSB, từ đó đảm bảo sự an toàn, ổn định và tin cậy cho hoạt động ngân hàng số.

Nâng cấp văn hóa bảo mật toàn tổ chức

Bước tiến của MSB không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn là sự chuyển biến trong văn hóa nội bộ. Theo đó, ngân hàng xây dựng danh mục rủi ro an ninh thông tin toàn diện, được theo dõi theo thời gian thực và cập nhật liên tục. Rủi ro không còn là báo cáo cuối kỳ, mà trở thành chỉ số quan trọng của quá trình “ra quyết định trên dữ liệu”, từ phát triển sản phẩm, triển khai dịch vụ đến xây dựng quy trình vận hành, rà soát tuân thủ và xử lý sự cố.

Việc triển khai giải pháp như SIEM, EDR cùng với diễn tập định kỳ kịch bản tấn công mạng giúp MSB duy trì trạng thái phòng thủ chủ động, linh hoạt và thích ứng cao. Mỗi thành viên trong tổ chức, từ nhân sự công nghệ đến giao dịch viên tại quầy, đều được đào tạo để trở thành “mắt xích an toàn” trong chuỗi vận hành số.

Mỗi nhân sự MSB đều là “mắt xích” đảm bảo an toàn vận hành số.

Song song đó, MSB triển khai xác thực đa nhân tố (MFA) cho hệ thống giao dịch tài chính trọng yếu như Core Banking và Jupiter, tăng cường lớp bảo vệ trước nguy cơ truy cập trái phép. Ngân hàng thường xuyên kiểm thử hệ thống dự phòng và quy trình khôi phục dữ liệu, bảo đảm khả năng vận hành liên tục và an toàn cho nền tảng cốt lõi.

Chủ động củng cố an toàn thông tin

MSB xác định việc bảo vệ an toàn thông tin là nền tảng để ngân hàng duy trì sự gắn kết và tạo giá trị bền vững trong hành trình số hóa. Với tinh thần đó, MSB chủ động thực hiện biện pháp bảo mật, liên tục thích ứng và phòng ngừa ở cấp hệ thống, cấp ứng dụng và từ cấp độ khách hàng.

MSB triển khai đa dạng giải pháp nhằm bảo vệ khách hàng tốt hơn trong giao dịch số.

Tiêu biểu, MSB ứng dụng công nghệ DRPS cho phép liên tục rà quét, gỡ bỏ website giả mạo, cảnh báo sớm mối đe dọa, từ đó chủ động bảo vệ khách hàng trong môi trường số bên ngoài ngân hàng.

Song song, MSB ứng dụng công nghệ AI và Machine Learning vào việc phát hiện hành vi gian lận phức tạp, chống deepfake. Ngân hàng cũng tự động cảnh báo và chặn giao dịch bất thường hoặc tiềm ẩn rủi ro cao như giao dịch cờ bạc, chuyển tiền đa cấp... Không chỉ bảo vệ hệ thống, ngân hàng còn thiết lập lá chắn chủ động cho từng khách hàng, đảm bảo an toàn cả khi họ chưa nhận ra nguy cơ.

Bên cạnh đó, MSB triển khai loạt thiết bị, công nghệ tiên tiến như xác thực đa nhân tố, đọc căn cước công dân gắn chip kết nối dữ liệu quốc gia và kết nối sinh trắc học. Đây không chỉ là biện pháp an ninh, mà còn trở thành cơ sở để xây dựng trải nghiệm khách hàng liền mạch, xác thực số đáng tin cậy, sẵn sàng cho tương lai ngân hàng hoàn toàn phi vật lý.

Đặc biệt, việc MSB kết nối và chia sẻ dữ liệu an ninh với cơ quan quản lý như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước là bước đi thể hiện tinh thần liên kết dữ liệu quốc gia vì không gian tài chính minh bạch. Đây là hướng đi giúp giảm thiểu thiệt hại cho toàn xã hội trước làn sóng tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, thông qua việc cảnh báo hoặc chặn tự động giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo.

Đại diện MSB chia sẻ: “An toàn thông tin là hành trình hai chiều: Ngân hàng bảo vệ liên tục và khách hàng không ngừng cảnh giác. Ngân hàng bảo vệ bạn bằng hệ thống, nhưng chính sự cẩn trọng của bạn mới là ‘mật mã’ an toàn nhất. Hãy luôn tỉnh táo, chủ động trong mọi giao dịch, theo dõi liên tục cảnh báo của ngân hàng để bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài sản”.

Những điều trên là cách MSB nâng cấp năng lực tổ chức để sẵn sàng đối mặt biến động của môi trường số, nơi an toàn không chỉ là tiêu chuẩn tuân thủ, mà trở thành lợi thế cạnh tranh.