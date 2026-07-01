'Ông lớn' ngân hàng, đồ ăn đứng sau Running Man, Anh trai chông gai

Thị trường giải trí Việt sắp sửa bị chiếm lĩnh bởi các game show đình đám. Nhiều thương hiệu lớn cũng nhanh chóng nhập cuộc, chi số tiền lớn tài trợ cho những chương trình này.

Từ tháng 7 đổ đi là mùa của show thực tế nội địa. Các nhà sản xuất lớn thường sẽ tận dụng khoảng thời gian này thay nhau trình làng loạt sản phẩm, để kịp chạy đà cho loạt concert cuối năm.

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai (Yeah1) đã lên sóng tập đầu tiên, với những thành tích khả quan. Trong khi chỉ vài ngày tới, Tinh hà say hi (DatViet VAC) - mùa ba của Anh trai “say hi” sẽ chính thức đổ bộ. Đến cuối tháng 7, Running Man Vietnam mùa 4 đến từ nhà Forest Studio trở lại, quy tụ đông đủ dàn cast từ mùa 3.

Không lâu sau đó, Gia đình Haha tiếp tục lên sóng mùa hai hay DatViet VAC đưa The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ) tái xuất thị trường.

Một số game show khác cũng đang trong quá trình ghi hình và dự kiến sẽ công bố thời gian trình chiếu trong thời gian tới.

Cuộc đấu giữa các “ông lớn” trong thị trường sản xuất show thực tế thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn lẫn khán giả. Mức độ đầu tư cho những chương trình này đều ngốn hàng chục tỷ đồng. Để có đủ tiền sản xuất, quảng bá và ra mắt các game show, nhà sản xuất phải tiếp cận nhãn hàng. Có thể thấy, đứng sau những game show này là loạt thương hiệu đến từ ngân hàng, bất động sản, mỹ phẩm, thời trang, đồ ăn nhanh…, rót tiền hay tài trợ dưới nhiều hình thức.

Ngân hàng, thương hiệu đồ ăn đứng sau

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, các thương hiệu sẽ đầu tư/tài trợ về tiền mặt hay kinh phí cho quá trình sản xuất, ghi hình, quảng bá cho các chương trình truyền hình thực tế bằng những nhiều cách thức khác nhau. Với những chương trình quay ngoài trời, cần không gian, bối cảnh để ghi hình như Running Man Vietnam, Gia đình Haha…, các thương hiệu có thể tài trợ bối cảnh, phương tiện đi lại giúp nhà sản xuất bớt được một khoản chi phí lớn.

Ngoài ra, với những chương trình có sự đầu tư về trang phục, mỹ phẩm, giày dép, phụ kiện, các thương hiệu về thời trang cũng tận dụng cơ hội để quảng bá sản phẩm, tăng mức độ nhận diện của nhãn hàng đến khách hàng tiềm năng.

Các thương hiệu khác như ngân hàng, thực phẩm, đồ ăn nhanh… cũng có thể lồng ghép khéo léo sản phẩm của họ vào nội dung chương trình, giúp khán giả nhớ tới nhãn hàng một cách tự nhiên theo bối cảnh, tình huống, diễn biến, trò chơi của chương trình.

Thương hiệu có thể kết hợp với nhà sản xuất để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của mình thông qua các kênh truyền thông, sự kiện giới thiệu, hay những buổi chiếu đặc biệt để có thể tặng quà cho khán giả, dùng làm nội dung quảng cáo trên các phương tiện truyền thông khác.

Game show Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai trở lại.

Với các game show đến từ nhà Yeah1, có thể thấy là sự đổ bộ của loạt ngân hàng, trong đó Anh trai vượt ngàn chông gai có sự “trợ lực” mạnh mẽ từ Techcombank. Ngân hàng này đồng hành với chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai từ mùa 1 lẫn tham gia sản xuất chuỗi concert sau đó. Bên cạnh đó, Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai còn có sự hiện diện của những thương hiệu khác, trong đó có Jollibee.

Một show khác là Gia đình Haha mùa hai chứng kiến việc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank trở thành nhà đồng đầu tư cho dự án truyền hình thực tế.

Tinh hà say hi thu hút nhiều nhà tài trợ đồng hành.

Với Tinh hà say hi (DatViet VAC), chương trình quy tụ 24 nghệ sĩ trẻ cũng là game show được trông đợi trong tháng 7. Chương trình này thu hút loạt nhà tài trợ. Trong đó, ngân hàng TP Bank đóng vai trò nhà tài trợ kim cương. Thương hiệu trang sức HEARTLOCK, nước hoa F Niche Perfume, Grab, Chupa Chups… cũng tham gia tài trợ/đồng hành với game show.

Sau thành công của mùa 3, Running Man Vietnam mùa 4 đến từ nhà Forest Studio dễ dàng khi chào mời các nhãn hàng, thương hiệu rót tiền. Cụ thể, nhà tài trợ vàng là thương hiệu Trà Ô Long TEA+ Plus. Jeep, JVA, Cơm niêu Thiên Lý, Gold Sun... là những đối tác đồng hành. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp, đơn vị còn hỗ trợ chương trình này về địa điểm ghi hình.

Lý do nhãn hàng đổ tiền tỷ cho game show

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Khanh Lường (Vicky) - Giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam nhận định các game show thực tế hiện này không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn là nền tảng marketing tích hợp, nơi nhà sản xuất, nghệ sĩ và nhãn hàng đều tạo ra giá trị. Vì vậy, sự xuất hiện của các nhãn hàng vào các chương trình đã mang tính chiến lược hơn. Nếu trước đây các thương hiệu chủ yếu xuất hiện dưới dạng logo hay TVC trong giờ quảng cáo, hiện nay, nhãn hàng đã được đưa vào nội dung của chương trình.

Các nghệ sĩ có nhiều phân đoạn xuất hiện và tương tác với các sản phẩm từ nhãn hàng hơn qua các hoạt động làm nhiệm vụ, thử thách hay đơn giản là trong bữa ăn. Điều này giúp thương hiệu xuất hiện tự nhiên và dễ ghi nhớ hơn.

Mùa 4 Running Man Vietnam tiếp tục quy tụ dàn cast đình đám.

Không chỉ là đơn vị tài trợ trong thời gian phát sóng, nhiều nhãn hàng còn xuất hiện trong nội dung hậu trường, concert, fan meeting và các hoạt động cộng đồng của chương trình. Vì vậy, sự xuất hiện của nhãn hàng vẫn kéo dài ngay cả khi chương trình kết thúc.

Tuy nhiên, thương hiệu cũng rất cần việc xuất hiện có chiến lược để khán giả không cảm thấy quá tải hay thiếu tự nhiên nếu chương trình bị "thương mại hoá" và rất có thể mang hiệu ứng ngược đến khán giả.

"Game show hiện nay không còn là chương trình truyền hình đơn thuần mà là nền tảng truyền thông. Một chương trình có thể tạo ra hàng trăm video ngắn trên nhiều nền tảng, hàng triệu lượt thảo luận trên mạng xã hội. Điều này giúp thương hiệu, nhãn hàng tiếp cận người tiêu dùng nhiều hơn thay vì chỉ đầu tư cho TVC. Game show còn là nơi kết nối cảm xúc. Người xem và nghệ sĩ tuy không gặp gỡ trực tiếp nhưng vẫn có sự kết nối qua câu chuyện trong chương trình, vì vậy, khi nhãn hàng xuất hiện tự nhiên trong game show, họ cũng dễ nhận được phản ứng thiện cảm hơn. Ngoài ra, khi game show có giá trị thương hiệu tốt, nhãn hàng cũng nhận được hiệu ứng truyền thông tích cực và lâu dài như trong concert hay fan meeting", theo chuyên gia.

Tuy nhiên, việc nhãn hàng tài chính, ngân hàng đầu tư vào game show cũng đi kèm không ít rủi ro. Nếu chương trình không tạo được hiệu ứng hoặc nghệ sĩ tham gia vướng tranh cãi, thương hiệu cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, ngoài rating, các nhãn hàng nói chung còn đánh giá nội dung chương trình và sức ảnh hưởng, profile của nghệ sĩ để đảm bảo an toàn.

Ngược lại, khi nhãn hàng đầu tư càng lớn, game show cũng sẽ bị chi phối nhiều hơn từ yêu cầu của nhà tài trợ. Điều này bắt buộc nhà sản xuất phải cân bằng giữa giá trị nghệ thuật và mục tiêu thương mại nhằm mang lại lợi ích cho đôi bên.

Nhà tài trợ sẽ quan tâm nhiều hơn đến sự phù hợp với thương hiệu. Ví dụ chương trình sẽ phải hạn chế các yếu tố hay phát ngôn nhạy cảm để đảm bảo "brand safety".

Format chương trình cũng có thể thay đổi qua việc tăng các thử thách, hoạt động hoặc phân đoạn có liên quan tới nhãn hàng. Giá trị của nhãn hàng được tăng lên đồng nghĩa với việc ê-kíp phải điều chỉnh lại kịch bản ban đầu.

Quan trọng không kém là việc lựa chọn nghệ sĩ tham gia. Nhãn hàng cũng có thể có vai trò quan trọng trong việc duyệt hay không duyệt nghệ sĩ tham gia. Họ sẽ luôn ưu tiên những ngôi sao có hình ảnh tích cực, phù hợp với tệp khách hàng và đặc biệt chưa từng phát ngôn tiêu cực về nhãn hàng tài trợ.

"Tuy nhiên, sự chi phối phải có giới hạn. Nhãn hàng không thể can thiệp quá sâu vào nội dung vì sẽ dễ bị khán giả đánh giá là 'quảng cáo trá hình', gây ra phản ứng ngược so với mong đợi và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư cũng như hiệu suất chương trình. Vì vậy, xu hướng hiện nay là đồng sáng tạo, khi nhà tài trợ đưa ra mục tiêu truyền thông, còn nhà sản xuất quyết định câu chuyện được kể để vừa đáp ứng được yêu cầu thương mại, vừa giữ được chất lượng nội dung", bà Khanh Lường (Vicky) cho biết.