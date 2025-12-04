Ông lớn công nghệ ủng hộ quốc gia châu Á khắc phục thiên tai

CEO Apple Tim Cook tuyên bố công ty sẽ quyên góp để hỗ trợ các quốc gia châu Á nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

Công an xã Ia Pa (Gia Lai) cõng người dân vượt mưa lũ vào ngày 19/11. Ảnh: Đỗ Hoà Bình.

Trên trang cá nhân ở nền tảng X, CEO Tim Cook cho biết Apple quyên góp cho các nỗ lực cứu trợ và tái thiết tại nhiều quốc gia châu Á chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ.

"Các cơn bão ở Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Sri Lanka đã tàn phá nhiều cộng đồng. Tại Apple, chúng tôi đang nghĩ đến tất cả những người bị ảnh hưởng và sẽ quyên góp cho các nỗ lực cứu trợ và xây dựng tại chỗ", ông cho biết.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, một nguồn tin uy tín xác nhận Việt Nam cũng nằm trong danh sách các quốc gia được Apple ủng hộ để khắc phục hậu quả do thiên tai.

Bão lũ, thiên tai ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn người dân ở nhiều quốc gia châu Á, dẫn đến tình trạng mất nhà cửa, tài sản. Những nguy cơ về dịch bệnh, thiếu lương thực cũng rất lớn sau các trận lũ nghiêm trọng.

Apple chưa công bố số tiền cụ thể sẽ quyên góp. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên công ty tham gia vào các hoạt động cứu trợ thiên tai toàn cầu. Vào tháng 3, công ty cũng ủng hộ cứu trợ sau trận động đất ở Myanmar và Thái Lan. Năm 2024, nỗ lực tương tự cũng được dành cho nạn nhân lũ lụt tại Brazil và Pakistan.

Song song với việc cam kết quyên góp, Apple cũng đã ra mắt tuyển tập "Chung tay cứu trợ đồng bào" trên App Store Việt Nam. Đây là tập hợp các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử giúp người dùng có thể nhanh chóng chuyển khoản ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai.