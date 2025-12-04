Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm từ chiều nay 4/12

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Bắc Bộ rét đậm từ chiều nay 4/12. Ảnh minh họa: VOV.VN

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (4/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi; nhiệt độ giảm khoảng 1-3 độ; ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Trên đất liền đêm 4 và ngày 5/12, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ.

Trên biển ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-4 m, riêng vịnh Bắc Bộ 2-3 m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5 m. Từ gần sáng 5/12, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Dự báo đêm 4-5/12 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; riêng vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ trung bình 18-20 độ C; riêng vùng núi Bắc Bộ 16-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Trung tâm dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.