'Ông lớn' công nghệ Đức sẽ đầu tư 150 triệu euro vào Việt Nam

SAP mới mở trung tâm nghiên cứu và phát triển tại phường Sài Gòn, TP.HCM. Đây là trung tâm thứ hai tại Đông Nam Á (sau Singapore) của SAP.

Lãnh đạo SAP cam kết đầu tư 150 triệu euro vào Việt Nam trong 5 năm. Ảnh: SAP.

SAP - công ty công nghệ đa quốc gia của Đức đã công bố thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) SAP Labs Vietnam tại trung tâm TP.HCM. Doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư hơn 150 triệu euro (tương đương hơn 4.500 tỷ đồng ) trong vòng 5 năm tới.

Phát biểu tại sự kiện, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam theo chiều sâu, xem Việt Nam là "cứ điểm" đầu tư tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Phó thủ tướng cũng đề nghị SAP hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và quy mô lớn cho Việt Nam, đồng hành cùng chương trình đào tạo 50.000-100.000 kỹ sư bán dẫn và AI.

Việt Nam là một trong số 20 quốc gia trên toàn cầu được SAP đầu tư trung tâm R&D, thể hiện rõ cam kết đầu tư dài hạn của SAP tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết trung tâm mới này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển sản phẩm của SAP, đặc biệt trong các lĩnh vực cốt lõi như chuỗi cung ứng số bền vững và giải pháp doanh nghiệp thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo.

"SAP Labs Việt Nam không chỉ là một trung tâm nghiên cứu và phát triển mà còn là chất xúc tác không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi số tại một trong những thị trường công nghệ sôi động nhất châu Á", ông Thomas Saueressig, Thành viên Ban Điều hành SAP SE khẳng định.

Kể từ tháng 9/2024, SAP Labs Việt Nam đã tuyển dụng hơn 200 nhân viên và dự kiến mở rộng lên 500 nhân sự vào năm 2027, trong đó riêng năm 2025 sẽ tuyển thêm 350 người.

Bên cạnh việc tìm kiếm nhân sự cấp cao, công ty cũng đang hợp tác chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu tại TP.HCM nhằm ươm mầm tài năng công nghệ trẻ, đồng thời mở ra con đường phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực tiên tiến như phân tích dữ liệu, AI và kỹ thuật phần mềm.

SAP là một trong những tập đoàn phần mềm doanh nghiệp lớn nhất thế giới, hiện phục vụ hơn 400.000 khách hàng tại hơn 180 quốc gia. Với thế mạnh về các giải pháp ERP, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, SAP đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp toàn cầu vận hành hiệu quả và chuyển đổi số.

Tại Việt Nam, SAP đã hiện diện hơn 15 năm, cung cấp giải pháp công nghệ cho nhiều tập đoàn lớn trong các lĩnh vực sản xuất, bán lẻ, tài chính, viễn thông và năng lượng.

