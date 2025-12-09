Ông Lê Hoàng Châu làm Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đến 2030

Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 61 người, trong đó ông Lê Hoàng Châu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM phát biểu tại đại hội. Ảnh: Liên Phạm.

Ngày 9/12, Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã bầu ra ban chấp hành mới, với vị trí Chủ tịch tiếp tục được giao cho ông Lê Hoàng Châu.

Ban chấp hành mới gồm 61 thành viên, ngoài 1 chủ tịch còn có 14 phó chủ tịch và 46 ủy viên. Các thành viên Ban chấp hành chủ yếu là lãnh đạo và đại diện các doanh nghiệp bất động sản lớn như SonKim Land, Lê Thành, Nam Long, Lê Phong, FutaLand, Vingroup, Sun Group, Hưng Thịnh, Phú Long, Novaland, Đại Quang Minh, Phát Đạt, Kim Oanh, Thuận Việt, Becamex...

Theo ông Lê Hoàng Châu, trong 5 năm qua, thị trường bất động sản liên tục đối diện nhiều khó khăn, thách thức đến từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Các yếu tố khách quan như đại dịch Covid-19, xung đột địa chính trị, chính sách thuế quan làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu khiến tổng cầu suy giảm.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan mới là chủ yếu, gồm hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, chưa sát thực tiễn... Những bất cập này dẫn đến loạt "vướng mắc pháp lý" trong hoạt động đầu tư xây dựng, đặc biệt đối với dự án bất động sản, khu đô thị, nhà ở thương mại và nhà ở xã hội.

Trong bối cảnh đó, chỉ có phân khúc bất động sản công nghiệp và một số dự án đại đô thị, dự án cao cấp của các tập đoàn lớn là điểm sáng.

Ông Châu cho biết "vùng đáy" của thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM (cũ) rơi vào quý I/2023, nhưng đã phục hồi dần trở lại kể từ cuối quý II/2023 và tiếp tục xu thế phục hồi, tăng trưởng cho đến nay.

Dù vậy, thị trường hiện đối mặt tình trạng "lệch pha" khi nguồn cung tập trung vào phân khúc cao cấp, trong khi thiếu trầm trọng nhà ở giá trung bình, nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội. Điều này đẩy giá nhà tăng cao, vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người thu nhập trung bình và thấp.

Hiện, TP.HCM đang đặt mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế và đã công bố danh mục 309 dự án mời gọi đầu tư. Trong đó có các dự án metro, chương trình chỉnh trang và di dời hơn 40.000 căn nhà trên ven kênh rạch, đồng thời cải tạo, xây dựng lại hơn 400 chung cư cũ, cùng kế hoạch phát triển 211.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Ông Lê Hoàng Châu đánh giá đây vừa là cơ hội vừa là trách nhiệm để các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản chung tay đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Theo đó, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I (2025-2030) của HoREA là tiếp tục phát huy vai trò phản biện xã hội, tập hợp ý kiến hội viên, đặc biệt là các tập đoàn, doanh nghiệp địa ốc, để đề xuất, hoàn thiện thể chế pháp luật, hướng tới môi trường đầu tư kinh doanh bất động sản minh bạch, công bằng, cạnh tranh lành mạnh.

Đồng thời, hiệp hội sẽ tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nhà đầu tư trong nước và quốc tế, cũng như người mua nhà, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Đáng chú ý, theo ông Châu, HoREA đặt mục tiêu xây dựng "tổ hợp tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản" quy mô lớn, năng lực vượt trội để có thể hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, đủ sức đảm nhận các dự án hạ tầng chiến lược của TP.HCM và các địa phương.

Các doanh nghiệp được khuyến khích đầu tư các khu đô thị, khu dân cư quy mô lớn theo tiêu chuẩn xanh (ESG), hướng đến nâng cao chất lượng sống, sức khỏe cư dân. Hiệp hội cũng thúc đẩy tinh thần hợp tác đầu tư - kinh doanh giữa các hội viên nhằm tạo sức mạnh cộng hưởng cho toàn ngành.