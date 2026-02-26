Ông Kim Jong-un: Tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân

Tối 24/2, Triều Tiên đã tổ chức duyệt binh bế mạc đại hội lần thứ IX của đảng Lao động. Nhà lãnh đạo nước này đã đề ra các mục tiêu chính sách lớn trong 5 năm tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại Đại hội lần thứ 9. Ảnh: Yonhap.

Theo đó, ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ tập trung vào các dự án gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi có kế hoạch tăng cường lực lượng hạt nhân quốc gia, và sẽ tập trung vào các dự án nhằm tăng số lượng vũ khí cũng như mở rộng các phương tiện vận hành hạt nhân”, Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Ông cho biết triển vọng quan hệ Triều Tiên - Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Hoa Kỳ, đồng thời loại trừ mọi cuộc thảo luận với Hàn Quốc.

KCNA dẫn lời ông Kim nói: "Nếu Mỹ rút lại chính sách đối đầu với Triều Tiên bằng cách tôn trọng vị thế hiện tại của đất nước chúng tôi... không có lý do gì chúng tôi không thể hòa hợp tốt đẹp với Mỹ”.

Cho đến nay, ông Kim vẫn chưa chấp nhận các lời đề nghị từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mà ông đã gặp ba lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Trong khi đó, ông Kim gọi Hàn Quốc là "kẻ thù nguy hiểm nhất" và từ chối các cuộc thảo luận với nước láng giềng, đồng thời cảnh báo rằng Bình Nhưỡng "có thể tùy ý hành động" nếu Hàn Quốc có "hành vi gây hấn”.

Trước đó, Đại hội Đảng lần thứ 9 đã chính thức bầu lại ông Kim Jong-un giữ chức Tổng Bí thư nhằm củng cố sự thịnh vượng của đất nước. Bước đi này nhận được sự nhất trí cao từ toàn đảng và quân đội. Ông Kim được ghi nhận là người có công lớn trong việc xây dựng 'lực lượng quân sự hùng mạnh' và nâng cao vị thế của Triều Tiên trên trường quốc tế.