Ông Kim Jong Un ra lệnh tăng cường sức mạnh quân sự

Ngày 22/6, lãnh đạo Kim Jong Un cam kết đẩy nhanh tăng cường quân sự nhằm đối phó với các động thái hiện đại hóa vũ khí của Mỹ và Hàn Quốc, qua đó củng cố năng lực răn đe tự vệ.

Tại một hội nghị của đảng Lao động Triều Tiên, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết sẽ đẩy nhanh quá trình tăng cường sức mạnh quân sự của đất nước, viện dẫn các nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Hàn Quốc và Mỹ trong khu vực, theo hãng thông tấn KCNA.

"Mỹ và Hàn Quốc đang thúc đẩy việc Seoul sở hữu tàu ngầm hạt nhân, đồng thời ngày càng công khai các động thái tăng cường và hiện đại hóa quân đội trong khu vực". Trước những diễn biến đó, lập trường “kiên định” của Triều Tiên là đẩy nhanh các nỗ lực nhằm “mở rộng và tăng cường hơn nữa năng lực răn đe tự vệ hùng mạnh và tuyệt đối đáng tin cậy”.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đảng Lao động Triều Tiên ngày 22/6. Ảnh: KCNA.

Bài phát biểu được đưa ra khi ông Kim chủ trì Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đảng Lao động Triều Tiên. Hội nghị kéo dài 3 ngày, kết thúc ngày 22/6, là nơi các quan chức cấp cao Triều Tiên rà soát các sáng kiến chính sách.

Về kho vũ khí hạt nhân, KCNA cho biết hội nghị toàn thể đã “nhất trí công nhận” rằng vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên là con đường đúng đắn và duy nhất.

“Không ngừng mở rộng và tăng cường lực lượng hạt nhân... đồng thời phát huy đầy đủ vị thế của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là con đường đúng đắn và duy nhất để chủ động, tự tin đối phó với tình hình quân sự và chính trị quốc tế khó lường, đang trở nên phức tạp theo nhiều chiều hướng”, KCNA dẫn nội dung được thông qua tại hội nghị.

KCNA không nêu chi tiết những biện pháp cụ thể mà Triều Tiên có thể thực hiện đối với kho vũ khí hạt nhân của mình.

Ngoài ra, ông Kim cũng chỉ thị tăng cường phát triển các loại vũ khí thông thường và đẩy nhanh việc đóng một tàu tuần dương chiến lược mang tên lửa dẫn đường có lượng giãn nước 10.000 tấn.

Trên mặt trận kinh tế, hội nghị toàn thể bày tỏ “sự ủng hộ và tán thành hoàn toàn đối với kế hoạch cải tạo toàn diện các khu vực khai thác than trên cả nước”. Trong đó, ông Kim kêu gọi “xóa bỏ tình trạng lạc hậu kéo dài hàng thế kỷ vẫn còn tồn tại trong ngành công nghiệp than”.