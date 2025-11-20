Ông Kim đã đúng về Tuấn Hải

Cú vung chân vô lê theo thế chổng ngược của Phạm Tuấn Hải ở phút bù giờ không chỉ xé lưới Lào mà còn xé toan nỗi ưu tư của người xem trong chiến thắng nhọc nhằn của ĐT Việt Nam.

Một khoảnh khắc bùng nổ, đủ để làm dậy sóng cả trận đấu vốn chìm trong tiếng thở dài của 90 phút bế tắc.

Lá bài tẩy của ông Kim

Có thể HLV Kim Sang-sik không tin Tuấn Hải có thể xoay chuyển thế trận từ đầu, nên để anh ngồi dự bị. Nhưng cũng có thể nhà cầm quân Hàn Quốc coi tiền đạo của Hà Nội như “lá bài thứ hai” - càng muộn, càng dễ phát huy bản năng. Nếu ông Kim nghiêng về phương án đó, ông đã đánh đúng: Tuấn Hải bước ra sân như người được giải phóng khỏi mọi ràng buộc, sẵn sàng đâm thẳng vào khoảng trống và vào nỗi mệt mỏi của hàng thủ Lào.

Sự xuất hiện của Xuân Son và Tuấn Hải trong hiệp hai thổi luồng sinh khí mới lên mặt trận tấn công. Họ tạo ra khác biệt bằng những đường chuyền sáng nước, những cú nước rút quyết liệt và những pha dứt điểm dứt khoát. Nhưng cũng phải thừa nhận, Xuân Son, Tuấn Hải được hưởng phần việc mà các đàn anh như Tiến Linh, Văn Vĩ… cày xới trước đó: kéo giãn khối phòng ngự, bào mòn thể lực đối thủ, mở ra các khoảng trống mà hiệp một gần như không có.

Tình huống mang về phạt đền ở phút 68 là minh chứng rõ ràng cho sự tính toán và lạnh lùng của Tuấn Hải. Pha bứt tốc nhận bóng, cú vặn người đổi hướng rồi đường chuyền ngược lên cho đồng đội chính là cái bẫy đủ tinh tế để hậu vệ Phetdavanh Somsanid rơi vào. Khi bóng chạm tay đối thủ, chiến thắng bỗng nhiên tiến gần tuyển Việt Nam hơn, sau 60 phút tấn công mà cứ như ném bóng vào tường.

Xuân Son kết thúc câu chuyện ở chấm 11 mét, nhưng không ai có thể phủ nhận vai trò của Tuấn Hải - người đã “vận chuyển” bàn thắng ấy đến nơi cần đến. Tuy nhiên, nếu chỉ rời sân với một chiến thắng sít sao từ chấm phạt đền, tuyển Việt Nam hẳn sẽ bị chê trách không ít. Cả trận đấu dường như chờ một khoảnh khắc bùng nổ thực sự.

Và rồi điều đó đến từ đôi chân của Tuấn Hải.

Khoảnh khắc ấn tượng

Sai lầm bắt không dính bóng của thủ môn Anoulak Vilaphonh vô tình biến thành đường kiến tạo hoàn hảo. Nhưng để biến khoảnh khắc ấy thành siêu phẩm, cần một cú đá không chỉ khó mà còn… liều lĩnh. Tuấn Hải nhấc bổng cơ thể trong tư thế ngửa người, hai chân vung lên thành vòng cung rồi quăng mu bàn chân vào quỹ đạo trái bóng. Một động tác gợi nhớ phim võ thuật, nhưng lại mang đầy bản năng của một tiền đạo đang khao khát giải cơn khô hạn bàn thắng.

Tuấn Hải ghi bàn giúp Việt Nam thắng Lào 2-0 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Quả bóng bay thẳng vào lưới, đẹp và lạnh lùng như một nhát chém. Đó mới là bàn thắng đầu tiên của Tuấn Hải sau 5 trận tại vòng loại Asian Cup 2027. Ba lần vào sân trước đó với tổng cộng 117 phút thi đấu trước Lào (lượt đi), Malaysia và Nepal đều không giúp anh mở tài khoản.

Ở lượt về với Nepal, anh thậm chí không được sử dụng. Tất cả dồn lại thành một thứ áp lực mà chỉ cầu thủ từng trải mới hiểu: cơn khát bàn thắng khiến mỗi bước chạy phải gồng lên thêm vài phần quyết tâm.

Và như một “con hổ đói”, khi được thả vào cuộc chơi đúng thời điểm, Tuấn Hải lao vào từng tình huống với 100% năng lượng. Bàn thắng phút bù giờ là sự bùng nổ của những tích tụ ấy - một cách giải tỏa cho chính anh, và cũng là lời đáp trả thay cả hàng công Việt Nam trước “khối bê tông” mang tên tuyển Lào.

Nếu Xuân Son là người gõ cánh cửa chiến thắng, thì Tuấn Hải là người đóng sập nó lại. Một đêm mà tuyển Việt Nam suýt phải rời Vientiane với bao ánh nhìn ngán ngẩm, nhưng rồi lại rực sáng bởi một cú đá ngửa người mà cả sự thất vọng của người hâm mộ được gột sạch trong tích tắc.

Trong bóng đá, có bàn thắng chỉ giúp đội nhà thắng trận. Nhưng cũng có những bàn thắng làm sống lại niềm tin. Siêu phẩm của Tuấn Hải thuộc về nhóm thứ hai.