Cầu thủ Lào từ chối lên tuyển để kiếm tiền mưu sinh

HLV Ha Hyeok-jun cho biết mức lương quá thấp khiến nhiều cầu thủ Lào phải làm thêm để sống, nên không thể lên tuyển. Đây là thực tế khiến bóng đá nước này khó bứt lên.

HLV Ha Hyeok-jun trải lòng về những khó khăn của bóng đá Lào. Ảnh: LFF.

Tối 19/11, Lào để thua 0-2 trước tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ năm bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Do hết cơ hội đi tiếp, HLV Ha Hyeok-jun quyết định trao cơ hội cho 8/11 cầu thủ đá chính thuộc lứa U22.

Thua vẫn hài lòng

Chiến lược gia người Hàn Quốc coi đây là phép thử quan trọng hướng đến SEA Games 33. Thất bại về tỷ số, nhưng với chiến lược gia người Hàn Quốc, màn trình diễn ấy lại mang nhiều tín hiệu tích cực.

“Tôi hài lòng với các cầu thủ, họ thi đấu nỗ lực và tuân thủ đúng đấu pháp. Hôm qua, Việt Nam cũng chơi không tệ. Các cầu thủ của chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, hiểu rõ chiến thuật, và điều đó khiến Việt Nam không thể có một trận đấu dễ dàng”, HLV Ha Hyeok-jun chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thực tế trên sân Quốc gia Lào, trước một đối thủ giàu kinh nghiệm hơn nhiều, các cầu thủ trẻ của xứ triệu voi không đánh mất sự tự tin, không bị cuốn vào thế trận hoảng loạn thường thấy ở những đội chiếu dưới. Chính tinh thần ấy khiến ông Ha tin rằng trận thua này không phải kết thúc, mà chỉ là viên gạch đầu tiên cho một hành trình mới.

“Nếu được trao thêm điều kiện, thêm thời gian, thêm sự đầu tư, những cầu thủ trẻ này hoàn toàn có thể tiến bộ nhanh hơn người ta nghĩ”, HLV người Hàn Quốc tiếp tục.

Nhưng để giấc mơ ấy thành hiện thực, thách thức lớn nhất của bóng đá Lào lại nằm ở chữ… nghèo. Theo lời HLV Ha, cú sốc đầu tiên của ông khi nhận lời sang Lào làm việc không đến từ chiến thuật hay chuyên môn, mà đến từ đời sống của cầu thủ.

Không ít tuyển thủ từ chối lên đội tuyển. Không phải họ thiếu khát khao, cũng chẳng phải rạn nứt với Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF). Họ đơn giản phải… đi làm để kiếm sống. Mức lương trung bình của cầu thủ Lào theo ông Ha tìm hiểu chỉ khoảng 100 USD /tháng (khoảng 2,6 triệu đồng). Số tiền này không đủ để các cầu thủ mua một đôi giày đá bóng. Khi lên tuyển, họ được hỗ trợ 10 USD /ngày, thấp hơn cả mức thu nhập của một nhân viên nhà hàng bình dân.

HLV Ha Hyeok-jun nhấn mạnh: “Tôi thật sự sốc. Họ không có động lực lên tuyển khi mức lương hàng tháng không đủ mua một đôi giày. Làm ở nhà hàng còn được hơn 10 USD mỗi giờ”.

Nhiều cầu thủ Lào từ chối lên tuyển vì phải đi kiếm tiền. Ảnh: LFF.

Khó khăn không chỉ nằm ở vấn đề con người, mà còn ở cơ sở vật chất. Những chiếc ghế trên sân vận động quốc gia tồn tại hơn 30 năm nhưng không có kinh phí để thay thế. Giải quốc nội chỉ có 10 đội, mang tính bán chuyên, một nửa số đội thậm chí không có HLV chuyên nghiệp đúng nghĩa. Hệ thống thi đấu nghèo nàn, số lượng cầu thủ ít, ngân sách hạn chế… tất cả khiến việc xây dựng đội tuyển quốc gia giống như cố dựng một ngôi nhà trên nền đất quá yếu.

Theo chia sẻ, chiến lược gia người Hàn Quốc từng đề xuất kế hoạch tập huấn ba tháng trước SEA Games. LFF chỉ có thể trả lời không đủ kinh phí. Đó cũng là lúc ông thấm thía rằng để thay đổi bóng đá Lào, ông không chỉ huấn luyện cầu thủ, ông phải thay đổi tư duy xã hội, nơi bóng đá chưa được xem là một môn thể thao đáng để đầu tư nghiêm túc.

“Lào không có đủ kinh phí, nên những dãy ghế trên sân vận động vẫn phải dùng hơn 30 năm. Tôi rất sốc. Nhưng rồi tôi hiểu mình phải đối diện thực tế và nỗ lực làm việc để giúp bóng đá Lào phát triển”, ông nói.

Dù vậy, HLV Ha không bỏ cuộc. Ông dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện với cầu thủ, xin LFF tăng hỗ trợ khi họ làm nhiệm vụ cho đội tuyển. Trong một môi trường chật vật đủ đường, sự kiên trì ấy giống như chống chọi với cơn bão bằng đôi tay trần nhưng ông vẫn làm.

Mong thắng một trận ở SEA Games để tạo cú hích

HLV Ha hiểu rõ Lào đang ở đâu. Giải bán chuyên trong nước không thể so với các giải đấu ở Việt Nam hay Thái Lan. Tại SEA Games 33, họ chung bảng với Việt Nam và Malaysia. Đây là hai đội mạnh trong khu vực. Vì vậy, ông chọn một mục tiêu duy nhất, thực tế nhưng ý nghĩa, đó là thắng một trận để tạo bệ phóng.

“Thực sự tôi rất muốn thắng trận hôm qua. Bây giờ hướng tới SEA Games, tôi muốn có ít nhất một chiến thắng. Tôi muốn mang hy vọng và sự dũng cảm đến cho người Lào”, HLV Ha nói.

HLV Ha Hyeok-jun mong Lào thắng 1 trận để tạo bệ phóng thu hút nhà tài trợ. Ảnh: LFF.

Nghe thì nhỏ bé, nhưng với một nền bóng đá bị lãng quên, đó là cả một giấc mơ. Một chiến thắng có thể đổi vận đội tuyển, tạo niềm tin cho cầu thủ, thu hút nhà tài trợ, khiến truyền thông chú ý, kéo người hâm mộ trở lại sân. Và quan trọng nhất là buộc những người có trách nhiệm phải đầu tư.

Dù trong gian khó, vẫn có những tín hiệu tích cực. Chủ tịch LFF đã hứa tăng mức trợ cấp lên 20 USD /ngày cho cầu thủ làm nhiệm vụ đội tuyển. Đây chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng là bước tiến đầu tiên của bóng đá Lào.

HLV Ha nói tiếp: “Lào ở cấp độ khác so với Việt Nam hay Thái Lan. Chúng tôi nỗ lực làm việc theo thực tế của mình. Mục tiêu vượt qua vòng bảng SEA Games là một giấc mơ, nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị với tinh thần thực tế nhất”.

Theo ông, người dân Lào ít quan tâm đến bóng đá, hầu như mọi yêu cầu đều chậm vì thiếu tiền và thiếu động lực. Để thay đổi điều ấy, ông mở nhiều cuộc họp báo, tổ chức các cuộc họp với lãnh đạo LFF, nỗ lực thuyết phục và chia sẻ tầm nhìn của mình.

Câu chuyện của HLV Ha không chỉ là chuyện làm bóng đá trong nghèo khó. Đó là câu chuyện về lòng kiên nhẫn giữa thử thách, về ý chí tồn tại trong môi trường thiếu thốn, và về khát vọng rất nhỏ nhưng đầy nhân văn. Mong một chiến thắng để mở ra chương mới cho bóng đá Lào.

Bóng đá Lào nghèo thật. Nhưng trong sự nghèo ấy, vẫn có những con người không chịu đầu hàng. Và đôi khi, chỉ một chiến thắng, dù nhỏ nhất cũng đủ để thay đổi tất cả.