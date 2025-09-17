‘Ông kẹ’ của Arsenal bắt chính trận đại chiến với Man City

Tối 21/9 (giờ Hà Nội), trọng tài Stuart Attwell, người từng bị Mikel Arteta chỉ trích, sẽ bắt chính trận Arsenal và Manchester City ở vòng 5 Premier League.

Trọng tài Stuart Attwell sẽ bắt chính trận Arsenal với Man City.

Tháng 11/2023, trọng tài Attwell cầm còi trong chuyến làm khách của “Pháo thủ” đến sân của Newcastle United. “Vị vua áo đen” này mất 4 phút để kiểm tra tình huống bằng VAR, sau đó công nhận bàn thắng của Anthony Gordon.

Tuy vậy, bàn thắng này có 3 yếu tố cần xem xét: bóng có ra ngoài biên không, Joelinton có phạm lỗi khi tham gia tình huống bóng không, và có việt vị hay không.

Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta nổi giận, gọi quyết định đó là “sự ô nhục”, “đáng xấu hổ” và “không thể chấp nhận”. Arsenal khi đó còn ra thông báo chính thức, yêu cầu cải thiện chất lượng trọng tài tại Premier League.

Kể từ trận đấu đó, Attwell không còn được phân công bắt chính bất kỳ trận nào của Arsenal trong suốt phần còn lại của mùa 2023/24, mùa giải mà đội chủ sân Emirates kém đội vô địch 2 điểm, và mùa 2024/25. Tuy vậy, ông vẫn nhiều lần tham gia tổ VAR ở các trận then chốt của Arsenal.

Đã gần 2 năm kể từ khi vị trọng tài 42 tuổi ra quyết định tranh cãi với Arsenal. Cái tên Stuart Attwell trở lại đúng vào trận cầu tâm điểm vòng 5 Ngoại Hạng Anh, khi đội chủ sân Emirates đang có phong độ ấn tượng, còn Man City lại đang chịu sự ngờ vực của người hâm mộ.