Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ông Hoàng Vũ Thảnh làm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

  • Thứ hai, 30/3/2026 10:02 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Sáng 30/3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định cho ông Hoàng Vũ Thảnh. Ảnh: Việt Dũng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Chúc mừng ông Hoàng Vũ Thảnh được tin tưởng giao trọng trách mới, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành tài chính trong mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, cực tăng trưởng của cả nước.

Ông Được đề nghị tân Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục phát huy kinh nghiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ, quy tụ trí tuệ tập thể, chủ động tham mưu UBND TP.HCM thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Ông Hoàng Vũ Thảnh cam kết không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cùng tập thể lãnh đạo Sở đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tham mưu thành phố các nội dung chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Hoàng Vũ Thảnh sinh năm 1974, quê TP Hải Phòng. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Bí thư TP.HCM thêm nhiệm vụ mới

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang là Trưởng Tiểu ban An ninh mạng TP.HCM, cơ quan được thành lập mới có liên quan về an ninh mạng.

07:24 10/3/2026

Phê chuẩn miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND TP.HCM với ông Nguyễn Văn Dũng

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định ngày 2/3 của Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM với ông Nguyễn Văn Dũng.

10:47 3/3/2026

Thiếu tướng công an: Lần đầu tội phạm tại TP.HCM giảm mạnh dịp tết

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết lần đầu tiên trong những năm gần đây, tội phạm về trật tự xã hội giảm được hơn 25% so với năm trước.

21:48 27/2/2026

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

https://tienphong.vn/ong-hoang-vu-thanh-lam-giam-doc-so-tai-chinh-tphcm-post1831515.tpo

Ngô Tùng/Tiền Phong

    Đọc tiếp

    Máy bay Yak-40 từng phục vụ Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở An Giang

    Máy bay Yak-40 từng phục vụ Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở An Giang

    1 giờ trước 11:07 30/3/2026

    0

    Máy bay Yak-40, số hiệu VNA.452 của Hàng không Việt Nam, từng đưa Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Hà Nội vào Sài Gòn (nay là TP Hồ Chí Minh) ngày 15/5/1975 để chủ trì Đại lễ mừng chiến thắng Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý