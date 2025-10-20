Ông Đặng Hồng Sỹ làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ngày 20/10, ông Y Thanh Hà Niê K'đăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã ký thông báo phân công Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Đặng Hồng Sỹ.
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Kết luận số 03-KL/TU thống nhất phân công ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Tỉnh ủy, làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Đặng Hồng Sỹ (49 tuổi, quê quán ở Hà Tĩnh). Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Cử nhân báo chí. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp.
Ông Đặng Hồng Sỹ từng giữ các chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận), Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận; Trưởng Ban Dân vận tỉnh Bình Thuận; Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026); Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội.
Từ tháng 7, ông Sỹ là Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025 sau hợp nhất.
Tháng 10, ông là Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.
Từ ngày 17/10, ông Đặng Hồng Sỹ được phân công làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.
