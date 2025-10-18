Xác minh, xử lý việc cắt ghép phát ngôn của Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Ngày 17/10, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị thông tin, đang xác minh, xử lý các trang mạng đăng tải, cắt ghép phát ngôn của ông Trần Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, những ngày gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện video và bài viết liên quan đến chuyến kiểm tra thực tế các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh của ông Trần Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, diễn ra ngày 10/10.

Tuy nhiên, một số tài khoản đã cắt ghép, trích dẫn không đầy đủ, làm sai lệch ngữ cảnh phát ngôn của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, gắn với các nội dung như: "Vì 1,5 tỷ mà tỉnh cũ không bố trí, bây giờ đề nghị tỉnh mới bố trí" hay "Những tồn đọng ở Quảng Trị cũ - giờ phải để Quảng Trị mới giải quyết".

Theo cơ quan chức năng, Fanpage "Quảng Trị 24h" tự ý cắt ghép, trích dẫn không đầy đủ, làm sai lệch ngữ cảnh phát ngôn của ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Những thông tin này không phản ánh đúng bản chất sự việc, có thể gây hiểu nhầm và tạo tâm lý chia rẽ, mất đoàn kết giữa cán bộ, nhân dân trong tỉnh Quảng Trị.

Thực tế, trong quá trình kiểm tra hiện trường, ông Trần Phong chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm.

Đối với những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn chưa được tháo gỡ, các cấp ngành, chính quyền địa phương cần phải kịp thời báo cáo, đề xuất ngay để lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị giải quyết; không thể vì vướng mắc liên quan mà ảnh hưởng đến tiến độ dự án, hoàn toàn không có nội dung liên quan để tỉnh cũ, tỉnh mới như các trang mạng đang chia sẻ.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật để xử lý theo quy định pháp luật.