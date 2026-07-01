Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Ông Cao Anh Minh làm Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM

  • Thứ tư, 1/7/2026 15:01 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Ông Cao Anh Minh, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV), được bổ nhiệm làm tổng giám đốc HTV.

Chiều 1/7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm ban biên tập và lãnh đạo 3 cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Dự hội nghị, về phía Trung ương có ông Nguyễn Huy Ngọc, vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

HTV anh 1

Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) Cao Anh Minh.

Về phía TP.HCM có Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cùng dự.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Đặng Quốc Toàn công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về bổ nhiệm ban lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV).

Theo đó Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) là một trong 3 cơ quan báo chí trực thuộc và là đơn vị tự chủ nhóm 1.

HTV sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của báo chí theo quy định Luật Báo chí; sản xuất các ấn phẩm phát thanh và truyền hình.

HTV anh 2

Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức trao quyết định cho Ban lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV). Ảnh: Quang Định/Tuổi Trẻ.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định bổ nhiệm ông Cao Anh Minh, phó Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV), làm tổng giám đốc HTV.

Đồng thời bổ nhiệm các phó tổng giám đốc HTV gồm: ông Thái Thành Chung (phó Giám đốc HTV), bà Diệp Bửu Chi (phó giám đốc HTV), ông Nguyễn Quốc Bình (phó giám đốc HTV), ông Nguyễn Thanh Quang (phó giám đốc HTV), ông Trương Thanh Phong (phó giám đốc HTV) và ông Trần Hoàng (Tổng biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn).

Ông Nguyễn Khắc Văn làm Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng

Ông Nguyễn Khắc Văn, Phó tổng giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, quyền Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng được bổ nhiệm làm Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng.

29 phút trước

Thành lập Báo điện tử Tuổi Trẻ, ông Trần Xuân Toàn làm Tổng biên tập

Báo điện tử Tuổi Trẻ là một trong ba cơ quan báo chí tự chủ cấp 1 thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM. Ông Trần Xuân Toàn làm Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ.

36 phút trước

Thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM gồm 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp.

20:58 12/6/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tuoitre.vn/ong-cao-anh-minh-lam-tong-giam-doc-htv-100260630211629484.htm#content-2

Theo Tiến Long/Tuổi Trẻ

HTV TP.HCM cao anh minh giám đốc htv truyền hình tp.hcm

    Đọc tiếp

    Con duong co 12 nha sach o TP.HCM hinh anh

    Con đường có 12 nhà sách ở TP.HCM

    5 giờ trước 10:29 1/7/2026

    0

    Đường Nguyễn Thị Minh Khai là trục đường tập trung nhiều nhà sách lâu đời, góp phần định hình thị trường xuất bản và văn hóa đọc sôi động của TP.HCM.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý