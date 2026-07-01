Ông Cao Anh Minh làm Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM

Ông Cao Anh Minh, Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV), được bổ nhiệm làm tổng giám đốc HTV.

Chiều 1/7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm ban biên tập và lãnh đạo 3 cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Dự hội nghị, về phía Trung ương có ông Nguyễn Huy Ngọc, vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) Cao Anh Minh.

Về phía TP.HCM có Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cùng dự.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Đặng Quốc Toàn công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về bổ nhiệm ban lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV).

Theo đó Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) là một trong 3 cơ quan báo chí trực thuộc và là đơn vị tự chủ nhóm 1.

HTV sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của báo chí theo quy định Luật Báo chí; sản xuất các ấn phẩm phát thanh và truyền hình.

Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức trao quyết định cho Ban lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV). Ảnh: Quang Định/Tuổi Trẻ.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định bổ nhiệm ông Cao Anh Minh, phó Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV), làm tổng giám đốc HTV.

Đồng thời bổ nhiệm các phó tổng giám đốc HTV gồm: ông Thái Thành Chung (phó Giám đốc HTV), bà Diệp Bửu Chi (phó giám đốc HTV), ông Nguyễn Quốc Bình (phó giám đốc HTV), ông Nguyễn Thanh Quang (phó giám đốc HTV), ông Trương Thanh Phong (phó giám đốc HTV) và ông Trần Hoàng (Tổng biên tập Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn).