Ông bố Tây nhận bất ngờ khi đưa con trai Down dạo phố TP.HCM

Trên đường cùng con trai Joey đi dạo, mua cà phê, ông Alan Hitzroth (Canada) bất ngờ khi nhận được sự chào đón, thân thiện của nhóm học sinh Việt Nam.

Cậu bé Down ôm, hôn nhóm học sinh TP.HCM gây xúc động Bắt gặp nhóm học sinh Việt Nam trên đường phố TP.HCM, bố con ông Alan được chào đón, thân thiện làm quen.

Ngày 2/12, khi đang đi mua cà phê ở phường Khánh Hội (TP.HCM), ông Alan Hitzroth (68 tuổi, quốc tịch Canada) và con trai Joey (26 tuổi) bắt gặp một nhóm học sinh cấp 2 bên đường.

"Hello", "Hello, where are you from?" (tạm dịch: Xin chào, hai người từ đâu đến), các học sinh, khoảng lớp 7, lớp 8, hào hứng bắt chuyện, giơ tay chào đón.

Thấy hai bố con thân thiện, một nam sinh thậm chí đề nghị đập tay làm quen. Không chần chừ, Joey - người mắc bệnh Down và tự kỷ - tiến tới đáp lại, thậm chí hôn vào tay cậu bé, rồi bắt tay với nhiều học sinh khác trong sự thích thú.

Khoảnh khắc dễ thương được ông Alan ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với gần 800.000 lượt xem. Phần lớn bình luận tỏ ra thích thú trước màn tương tác đáng yêu giữa hai bên.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Alan cho biết hai bố con đến TP.HCM du lịch từ ngày 29/11. Năm năm qua, hai người chủ yếu sinh sống tại Bali (Indonesia).

"Đó là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn tình cờ, tự nhiên. Các học sinh rất thân thiện và muốn trò chuyện với hai bố con tôi. Hôm sau chúng tôi đi ngang qua, bọn trẻ lại nhận ra Joey", ông kể.

Sau khi ly hôn, ông Alan một mình chăm sóc con trai Joey.

Ông Alan nói thêm con trai Joey cũng là người thân thiện, giàu tình cảm. Anh thích ôm và hôn mọi người mà mình gặp gỡ. Đó cũng là lý do anh cư xử và thích thú như vậy trước sự chào đón của nhóm học sinh Việt Nam.

Vì con trai có tình trạng sức khỏe đặc biệt, ông Alan luôn cẩn trọng mỗi khi đưa con đến nơi lạ. Ông thừa nhận không phải lúc nào Joey cũng được đón nhận như cách nhóm học sinh ở Việt Nam thể hiện.

"Một số người không biết phải hiểu về con như thế nào vì vẻ ngoài khác biệt. Ở Canada hay Bali cũng vậy, có người rất cởi mở với Joey, nhưng điều đó thường phụ thuộc vào trải nghiệm cá nhân của họ", ông nói.

Nói thêm về cậu con trai đặc biệt, ông bố Canada chia sẻ Joey không phải con ruột mà được vợ chồng ông nhận nuôi khi anh 1,5 tuổi. Trước khi ly hôn vào năm 2021, vợ chồng ông cũng có những người con chung, song hai con gái trong số đó không may qua đời từ khi còn nhỏ.

"Một đứa con gái của chúng tôi, Ariel, bị Down và mất khi mới 5 tuổi vì ung thư. Con đã tạo ảnh hưởng sâu sắc đến tôi hơn bất kỳ ai tôi từng gặp. Khi con mất, chúng tôi quyết định nhận nuôi một đứa trẻ có tình trạng đặc biệt. Tôi nghĩ rằng Ariel vẫn còn nhiều điều muốn dạy tôi, rằng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau đó, Joey đến với gia đình tôi", ông kể.

Sau khi ly hôn, ông Alan một mình nuôi dưỡng Joey. Sau khi nghỉ hưu, ông đưa con trai đến Bali sinh sống. Trước đó, ông làm việc tại Sumatra (Indonesia) quản lý một nhà máy bột giấy trong 2,5 năm.

Ngày 6/12, ông Alan và Joey phải trở về Bali để lo liệu vấn đề visa. Vị khách ngoại quốc bày tỏ dù chỉ trong thời gian ngắn, đất nước và con người Việt Nam đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho bố con ông.