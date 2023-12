'One Piece' tiếp tục gây sốt

Sau thành công của phiên bản live-action, ''One Piece'' tiếp tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi công bố phiên bản hoạt hình "mới toanh".

Truyện tranh One Piece có lượng bạn đọc đông đảo.

Phiên bản mới phát hành song song phiên bản cũ đã có hơn 1.000 tập.

Mới đây, trang chủ Netflix công bố dự án hoạt hình có tên gọi The One Piece do xưởng phim Wit Studios sản xuất. Điều này khiến người hâm mộ thương hiệu truyện tranh nổi tiếng nhất thế giới - One Piece (Vua Hải tặc) không khỏi bối rối khi sẵn đã có một phiên bản hoạt hình được phát sóng từ năm 1999, vốn cũng đang rất thành công.

Theo thông tin được tiết lộ trên đoạn video dài một phút 30 giây, tác giả Eiichiro Oda đã ủy quyền cho xưởng phim Wit Studios thực hiện một phiên bản hoạt hình hoàn toàn mới, có thể gọi là bản remake (làm lại) của One Piece, với tựa đề The One Piece. Phiên bản này kể lại toàn bộ truyện và được phát sóng trên Netflix.

Poster The One Piece được đăng tải trên mạng xã hội X đã thu hút 10 triệu lượt tương tác, 121.000 lượt thích.

Bản thân tác giả Oda cũng tâm huyết với lần remake này, ông chia sẻ với truyền thông Nhật Bản: “Dự án này thiết kế lại anime One Piece với hình ảnh mới hơn, hiện đại, khác với loạt phim do hãng Toei sản xuất trong 25 năm qua".

Trước đó vào năm 1999, hãng phim hoạt hình Toei Animation đã nhận chuyển thể truyện tranh One Piece thành anime (hoạt hình) và đến nay, loạt phim đã có hơn 1000 tập. Sự ra đời của phiên bản remake không phải là dấu chấm hết cho bản phim của Toei. Hai phiên bản sẽ ra mắt song song với nhau.

Làm lại anime One Piece là thử thách không hề đơn giản. Bên cạnh sự giám sát kỹ lưỡng từ tác giả Eiichiro Oda, khán giả có thể yên tâm khi đơn vị đảm nhận sản xuất dự án là Wit Studios, một trong những xưởng phim tốt nhất hiện thời, nơi đã tạo nên những anime đình đám như Attack On Titan, SPY x FAMILY, Vinland Saga.

Sau thành công vang dội với phiên bản live-action ra mắt trong năm nay, thương hiệu One Piece vốn đã nổi tiếng nay lại còn nổi tiếng hơn nhờ sự chống lưng của "ông lớn" Netflix.

Nguyên tác của One Piece là bộ truyện tranh kể về cuộc hành trình của Monkey D. Luffy - thuyền trưởng băng hải tặc Mũ Rơm cùng đồng đội tìm kiếm vùng biển bí ẩn nơi cất giữ kho báu lớn nhất thế giới One Piece, đồng thời thực hiện ước mơ trở thành Vua hải tặc.

One Piece được sáng tác bởi mangaka (họa sĩ truyện tranh) người Nhật Eiichiro Oda, được đăng định kì trên tạp chí Shonen Jump, chương đầu tiên ra mắt vào năm 1997. Tại Việt Nam, One Piece được biết đến rộng rãi dưới cái tên Vua hải tặc. Với 515 triệu ấn bản đã bán ra, One Piece chính là bộ truyện tranh bán chạy nhất toàn cầu.