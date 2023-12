James Gunn tiết lộ bộ truyện tranh yêu thích năm 2023

Đạo diễn nổi tiếng James Gunn là cha đẻ của nhiều bộ phim siêu anh hùng bom tấn. Ngoài điện ảnh, ông cũng yêu thích đối với lĩnh vực truyện tranh.

James Gunn sẽ gọi tên tác phẩm comic nào cho năm 2023?

Theo bài viết của Jenna Anderson trên trang Comicbook, James Gunn đã tiết lộ rằng The Human Target của tác giả Tom King và Greg Smallwood là bộ truyện tranh yêu thích của ông trong năm 2023. Bộ truyện dài 12 tập, bắt đầu vào năm 2022 và tiếp tục xuất bản trong năm nay.

The Human Target có gì hấp dẫn?

Trong The Human Target, nhân vật Christopher Chance đã kiếm sống bằng cách trở thành một mục tiêu sống. Anh ấy sẽ cải trang thành khách hàng của mình và đóng giả thành mục tiêu của các vụ ám sát nhắm vào họ. Đây rõ ràng là một “nghề” nguy hiểm và luôn phải đánh cược mạng sống.

Anh ấy vui đùa trên lằn ranh sinh tử và có một sự nghiệp đáng chú ý cho đến khi phi vụ tiếp theo có dính líu tới Lex Luthor. Mọi chuyện diễn ra không theo kế hoạch. Đó là một vụ ám sát mà Chance không lường trước được nó có thể khiến anh gặp phải tổn thương lớn.

Cuối cùng, Chance chỉ có 12 ngày để khám phá xem ai trong vũ trụ DC Comics ghét Lex Luthors đến mức muốn giết anh ta bằng một loại chất độc phát tác chậm. Lúc này, việc tìm ra manh mối không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ ban đầu được giao mà còn để giải cứu chính Chance.

James Gunn đã đăng bộ truyện tranh yêu thích nhất năm trên trang riêng của mình. Ảnh: Comicbook.

Tác giả King giải thích trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2021 rằng ông rất bất ngờ khi được đề nghị viết về Human Target. Ngay lập tức ông tìm được về nội dung gốc của Len Wein và Dick Giordano. “Nó thực sự tuyệt vời”, King thốt lên.

“Đây có thể là một điều gì đó đặc biệt. Có thể là một cơ hội để thực hiện tất cả những điều tốt nhất mà tôi mong muốn cho dự án của mình”, King nói. Đó sẽ là câu chuyện hay về một chàng trai đang phải đối mặt với cái chết; anh ta sẽ nghĩ gì hoặc làm gì, tâm trạng ra sao khi cuộc sống chỉ còn lại vài năm?

Cũng theo Comicbook, Gunn cho biết danh sách dự kiến các tác phẩm có thể được thực hiện: Superman: Legacy, The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing và The Authority... Kế hoạch dài hơi này có thể bao gồm các chương trình truyền hình HBO Max Waller, Booster Gold, Lanterns, Paradise Lost và loạt phim hoạt hình Creature Commandos.