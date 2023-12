Fantastic Four đã quá dễ dãi với kẻ thù

Biệt đội anh hùng này có xuất thân là các nhà khoa học nên họ có xu hướng xử lý tội phạm nhẹ nhàng hơn nhiều so với các nhóm khác.

Rất nhiều dị nhân có thể trốn thoát an toàn sau khi thất bại trước F4.

Fantastic Four là một trong những thành công lớn của Marvel và cũng là nhân tố quan trọng đưa hãng truyện tranh này tới vị thế to lớn trong ngành công nghiệp comic. Họ là biệt đội siêu anh hùng chính thức đầu tiên của Marvel với một gia đình gồm: Mister Fantastic, Invisible Woman, Thing và Human Torch.

Cả nhóm đã thực hiện nhiều thử thách cùng nhau từ du hành vũ trụ, giải cứu thế giới đến đối đầu với những nhân vật phản diện nguy hiểm nhất trong vũ trụ. Chiến tích của họ dài dằng dặc nhưng đáng chú ý, Fantastic Four thường xử lý những mối đe dọa này theo một số cách khá thú vị và đặc biệt là không gây chết người.

Xu hướng hành động của gia đình siêu anh hùng này là khống chế đối thủ, phá tan âm mưu của kẻ địch và đảm bảo không ai phải thiệt mạng, dù là họ - kẻ thù - hay bên thứ ba.

Kang the Conqueror là kẻ thù quen thuộc với nhóm.

Trên thực tế, Fantastic Four thường để kẻ thù “rời đi” tương đối bình yên sau khi đã phá tan các kế hoạch hắc ám của kẻ địch. Điển hình có thể kể đến Kang the Conqueror. Đây là một trường hợp đặc biệt khi Fantastic Four không thể nhẫn tâm xuống tay với kẻ địch bởi mối quan hệ gia đình phức tạp của hai bên.

Theo đó, nhiều khả năng Kang là hậu duệ của gia đình Richards từ tương lai xa xôi, rắp tâm quay ngược thời gian để thực hiện âm mưu đen tối. Cũng bởi vậy, bản thân Kang cũng không thể hành động thái quá đối với “tổ tiên” của mình vì làm như vậy có thể xóa bỏ sự tồn tại của hắn. Invisible Woman hoàn toàn có thể đè bẹp Kang trong một số thời điểm.

Reed không có quyền truy cập vào công nghệ của Kang nhưng đừng quên đây là người thông minh nhất hành tinh, trở ngại ở khía cạnh này không vượt quá khả năng của anh ấy; tương tự với Human Torch và Thing, bọn họ đều có cơ hội để kết liễu Kang một lần và mãi mãi. Nhưng mối quan hệ huyết thống kể trên khiến kẻ phản diện luôn thất bại nhưng lại có thể rời đi an toàn.

Terrax the Tamer là tay sai đắc lực của Galactus.

Một trường hợp khác là Terrax the Tamer - sứ giả của Galactus. Hắn được ban tặng sức mạnh và khả năng điều khiển đất đá. Về sau những sức mạnh này được tăng cường thêm Power Cosmic, đã khiến Terrax trở thành kẻ thù khó nhằn của Fantastic Four. Ngay cả Invisible Woman - người có thể solo với phần lớn các nhân vật phản diện - cũng sẽ gặp khó khăn với Terrax.

Mãi đến khi Mr. Fantastic tìm ra cách ngăn chặn Power Cosmic, năng lực của Terrax mới bớt đáng sợ đi đôi chút. Tuy nhiên, việc xử lý ác nhân này thế nào vẫn là điểm khác biệt giữa F4 và các biệt đội siêu anh hùng khác. Thay vì thả Terrax vào một chiều không gian khác hoặc thậm chí là lỗ đen, họ lại để Terrax chạy thoát một cách an toàn.

Vì những tổn thương của bản thân, Harvey Elder nung nấu kế hoạch trả thù cả thế giới.

Mole Man thuộc lớp nhân vật phản diện đời đầu từng chiến đấu với Fantastic Four. Harvey Elder là nhân vật được xây dựng với hình tượng “thấp bé - nặng cân”. Cậu thường bị những người xung quanh đối xử tệ bạc nên đã chui xuống lòng đất để chạy trốn và vô tình tìm thấy tộc Moloids. Hắn trở thành thủ lĩnh của chúng và lấy tên là Mole Man. Sau đó, Harvey đã chỉ huy đội quân Moloids và quái vật tấn công thế giới trên mặt đất.

Thực tế, Mole Man không có sức mạnh hay bất cứ khả năng gì đáng chú ý. Hắn chỉ là một người bình thường, hay giận dữ và bị đối xử tệ bạc. Mole Man nung nấu ý định trả thù khi có được quyền lực nhất định; hắn muốn tổn thương cả thế giới như cái cách chính bản thân mình bị tổn thương. Fantastic Four biết điều này và đây là lý do họ cố gắng để không làm Mole Man bị thương. Dù sao Mole Man cũng không phải là một con quái vật hoàn toàn.

Đôi khi Hulk vẫn sẽ đóng vai kẻ phản diện.

Hulk là một siêu anh hùng mạnh mẽ, thường góp mặt trong nhiều biệt đội khác nhau. Tuy nhiên vẫn có những lúc Người khổng lồ xanh đóng vai nhân vật phản diện. Hulk từng chiến đấu với nhiều anh hùng và đặc biệt có những cuộc va chạm một cách “không thiện cảm” đối với Thing.

Tính chất đối kháng giữa hai người có thể xuất phát từ yếu tố thể chất khi cả hai đều có ngoại hình khổng lồ và nguồn sức mạnh đáng sợ. Kết quả thường thấy là Hulk dễ dàng đánh bại Thing bởi khả năng phục hồi và nguồn sức mạnh gần như vô tận. Đó là với Thing, còn để Hulk có thể một mình đánh bại cả đội Fantastic Four thì là chuyện bất khả thi.

Invisible Woman có thể dễ dàng khống chế Hulk bằng nhiều cách, hầu hết đều không gây chết người. Human Torch có thể chiến thắng nếu dùng Nova Burst. Còn Mr. Fantastic, nếu có đủ thời gian để nghiên cứu, chắc chắn anh ấy cũng tìm được phương pháp để đối phó với sức mạnh của Hulk - thứ xuất phát chủ yếu từ lượng gamma. Và giống các trường hợp trên, Hulk thường rời đi an toàn sau khi nhận thất bại.

Chủng tộc Skrull đã tạo ra một "siêu chiến binh" dựa trên sức mạnh của Fantastic Four.

Super-Skrull được tạo ra bởi chủng Skrulls - một lực lượng hùng mạnh liên thiên hà. Khả năng thay đổi hình dạng của Skrull rất tốt cho việc xâm nhập, trà trộn vào Trái Đất nhưng chúng không thể sao chép sức mạnh của bất kỳ siêu anh hùng nào. Sau khi chiến đấu với Fantastic Four, Skrulls cố gắng tìm cách sao chép sức mạnh của đội và lần này chúng đã thành công.

Vấn đề là chỉ có một Super-Skrull; hắn ta mạnh mẽ nhưng lại thiếu đi sự thông minh, tài giỏi của các thành viên Fantastic Four. Trên thực tế, F4 trở thành một thế lực trong truyện tranh không phải vì sức mạnh mà nguyên nhân chính đến từ trí thông minh và tinh thần đồng đội.

Super-Skrull nhanh chóng thất bại trước sự hợp lực của Fantastic Four. May mắn hơn cho hắn, các thành viên trong đội vẫn quá nhân từ với kẻ thù.

Galactus được mệnh danh là Kẻ ăn hành tinh.

Siêu phản diện Galactus là một thực thể đáng sợ mang trong mình sức mạnh ở đẳng cấp của thần. Hắn không thể bị đánh bại bằng vũ khí hoặc vũ lực thông thường. Ngay cả lúc đói cồn cào và yếu đuối nhất, hắn ta vẫn là một vị thần theo đúng nghĩa đen. Fantastic Four có thể đánh bại Galactus không phải vì sức mạnh mà vì họ có tư duy vượt trội.

Ở các vũ trụ và dòng thời gian khác, Fantastic Four đã ngăn chặn Galactus vĩnh viễn bằng cách kết liễu hắn. Như vậy, hoàn toàn có lý do để Fantastic Four có thể chấm dứt mối đe dọa của Galactus đối với vũ trụ 616 nếu họ đủ nhẫn tâm. Việc F4 không làm như vậy trong dòng thời gian 616 đồng nghĩa là vô số hành tinh và cư dân tại đó sẽ tiếp tục chết đi.

Namor là một trường hợp khó hiểu đối với nhóm F4.

Namor là nhân vật khá đặc biệt, anh ấy thường bước đi trên ranh giới giữa anh hùng và phản diện. Fantastic Four liên tục phải chiến đấu với anh ta, đặc biệt là sau khi Namor yêu Invisible Woman và cố gắng cướp cô ấy khỏi đội. Từ đó, các cuộc đụng độ của Namor với Fantastic Four diễn ra thường xuyên hơn.

Namor mạnh mẽ và bền bỉ nhưng anh ấy vẫn chỉ là một dị nhân. Việc ức chế sức mạnh của dị nhân đã diễn ra quá nhiều lần trong vũ trụ Marvel, và một thiên tài như Mr. Fantastic có thể dễ dàng tước đoạt sức mạnh của Namor nếu anh ấy thực sự cố gắng.

Tuy nhiên, có vẻ như Fantastic Four đã quá dễ dãi với Namor vì Invisible Woman có thể cũng có đôi chút rung động. Đây gần như là lời giải thích duy nhất bởi nếu không thì đáng lẽ Fantastic Four phải hạ gục Namor một cách dễ dàng hơn nhiều.

Dr. Doom là một ác nhân thiên tài khi kết hợp được sức mạnh của khoa học và phép thuật.

Cuối cùng, chắc chắn không thể không nhắc đến Doctor Doom - kẻ phản diện chính mà Fantastic Four thường xuyên phải đối đầu và đây cũng là kẻ đáng sợ nhất. Doctor Doom được biết đến là nhân vật phản diện vĩ đại bậc nhất trong vũ trụ truyện tranh Marvel. Hắn vốn là bạn cùng lớp của Reed Richards và Ben Grimm.

Về sau, Doom đổ lỗi cho Reed về những sai lầm của chính hắn ta, dẫn đến sự cạnh tranh kéo dài hàng thập kỷ. Doom ghét Reed, Ben và cả nhóm Fantastic Four. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ để hủy hoại họ. Nhưng đáng nói, hắn ta chưa bao giờ đi xa đến mức cố gắng giết họ. Về phía ngược lại, có lẽ tình bạn trong quá khứ và những gì Doom từng giúp đỡ nhóm khiến họ không nỡ xuống tay.

Thậm chí, Doom đã giúp Sue sinh ra Valeria và còn đặt tên cho cô bé. Kể từ đó, hắn hòa hoãn hơn với đội và Fantastic Four cũng đáp lại bằng cách tranh đấu không quá gay gắt với Doom như họ đã làm trước đây.