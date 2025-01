Xin chữ ông đồ tại Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ

Tại Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ, độc giả có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị như đố vui, nhận chữ ông đồ, nhận lì xì sách cùng nhiều ưu đãi mua hàng.

Ảnh: Phan Trai Úc.

Lễ hội Đường Sách Tết Ất Tỵ năm 2025 chủ đề “Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa” sẽ diễn ra từ ngày 27/1 đến 2/2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) trên tuyến đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM). Lễ hội có nhiều ưu đãi dành cho độc giả mua sách, lì xì sách và nhiều hoạt động thú vị như tặng chữ ông đồ, đố vui, các trò chơi tương tác cho trẻ nhỏ...

Chương trình lì xì sách diễn ra xuyên suốt tại lễ hội ở gian hàng của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, Nhà xuất bản Trẻ, Nhã Nam, Sbooks, 1980 Books, Con Mèo Nhỏ, Comicola, Phương Nam Book, Đông A, FAHASA, VoizFM.

Nhà xuất bản Trẻ và VoizFM tặng miễn phí 600 voucher nghe miễn phí trong một tháng các cuốn sách Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân, Sửa đổi lối làm việc, Thư gửi thanh niên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch, Bác Hồ viết di chúc, Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu gần 1.000 cuốn sách, đa dạng thể loại khác tại Lễ hội, nổi bật là bộ sách hướng đến kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; sách văn hóa, lịch sử Việt Nam của các tác giả như Vương Hồng Sển, Sơn Nam, Nguyễn Đình Đầu, bộ Du ký Việt Nam, Lịch Sử việt Nam bằng tranh, Thượng kinh ký sự...; sách văn học của các tác giả Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Bảo Ninh, Dương Thụy... và các tựa sách mới nhất thuộc thể loại kinh tế, kỹ năng, thiếu nhi, khoa học, y học sức khỏe... và truyện tranh.

Gian hàng Voiz FM có ưu đãi mua một tặng một, tặng voucher nghe sách miễn phí và check in để “xé túi mù” sách nói.

Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM giới thiệu nhiều tác phẩm mới nhân dịp Tết như Tết chốn vàng son (Lê Tiên Long), Lịch sử Việt Nam qua chính sử Trung Hoa Tống sử, Nguyên sử, Tân Nguyên sử, Minh sử, Thanh sử cảo (In lần thứ ba có bổ sung và sửa chữa, Cao Tự Thanh dịch và giới thiệu); Việt Nam sử luận - góc nhìn đa chiều (Trịnh Vĩnh Thường; Nguyễn Phúc An dịch và khảo chú); Góp nhặt - Tìm hiểu lịch sử Việt (Trần Viết Ngạc); Diễn ngôn Nhân sĩ đầu thế kỷ XX: Cao vọng của bọn thanh niên An Nam (Nguyễn An Ninh)...

Chương trình “Lì xì sách hay - Tết vạn điều may” dành tặng 30 độc giả đầu tiên mua sách với hóa đơn 100.000 đồng vào các khung giờ vàng (sáng từ 8h30 đến 10h30, chiều từ 17h đến 19h áp dụng vào các ngày 29, 30, 31/1, tức mùng 1, 2, 3 Tết).

Tối ngày khai mạc hội sách 27/1 (28 Tết), từ 17h30 đến 19h30, tại gian hàng Nhà xuất bản Trẻ, diễn ra hoạt động "Ông đồ tặng chữ đầu xuân" miễn phí dành cho khách tham quan. Tối 30/1 và 1/2 (mùng 2 và mùng 4 Tết), từ 19h đến 21h, ông đồ tặng chữ thư pháp cho bạn đọc có đơn hàng trị giá 100.000 VND trở lên.

Tại gian hàng Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, có chương trình tặng chữ thư pháp "Khai xuân Ất Tỵ - Tặng chữ như ý" từ 17h đến 20h ngày 31/2 (mùng 3 Tết).