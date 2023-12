Bạn gái Johnny Trí Nguyễn giấu danh tính thi truyện tranh

Diễn viên Nhung Kate - bạn gái Johnny Trí Nguyễn - gây chú ý khi dùng nghệ danh khác thi sáng tác truyện tranh, đoạt giải Khuyến khích.

Diễn viên Nhung Kate cải trang dự lễ trao giải cuộc thi sáng tác truyện tranh.

Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác truyện tranh COMINK mùa đầu tiên vừa diễn ra Quận 2, TP.HCM. Nhà làm phim người Australia Paul Brenner và đạo diễn, nhà sản xuất Charlie Nguyễn đại diện ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba và 4 giải Khuyến khích.

Diễn viên Nhung Kate cùng em gái Dương Hoài Thương đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm Hậu duệ rồng. Chia sẻ với Vietnamnet, Nhung Kate cho biết hai chị em mê truyện tranh từ lâu, cuộc thi là cơ hội để thỏa đam mê.

Tháng 7/2022, họ đăng ký dự thi, được Johnny Trí Nguyễn cho phép sử dụng kịch bản phim điện ảnh Hậu duệ rồng. Nhung Kate vẽ bảng phân cảnh còn Hoài Thương lo chi tiết. Hai chị em vừa thảo luận vừa vẽ từ sáng đến tối mỗi ngày, giai đoạn cuối cùng Nhung Kate không thể tiếp tục vẽ vì phải lo việc phim The Continental: From the World of John Wick phát hành.

Nữ diễn viên dùng tên Vô Diện dự thi vì không muốn ai biết. Đầu năm 2023, ban tổ chức và các giám khảo công bố top 26 tác phẩm (trong đó có truyện tranh Hậu duệ rồng), mời các thí sinh tham gia đào tạo tư duy và kỹ năng mới biết tác giả Vô Diện là Nhung Kate.

"Truyện tranh là lĩnh vực mới toanh, tôi có chút ngại ngần nên mới giấu danh tính. Tôi không nghĩ sẽ đoạt giải, kết quả hoàn toàn bất ngờ. Giải thưởng có ý nghĩa rất lớn với em gái tôi", Nhưng Kate chia sẻ.

Sau cuộc thi, diễn viên chưa có ý định đi xa hơn trong lĩnh vực truyện tranh vì không còn thời gian dù rất đam mê. Cô để em gái nhận phần thưởng gồm khóa học chuyên sâu về truyện tranh và bảng vẽ điện tử.

Đạo diễn, nhà sản xuất Charlie Nguyễn - 1 trong 5 thành viên ban giám khảo Cuộc thi sáng tác truyện tranh COMINK - biết Nhung Kate đam mê và có năng khiếu vẽ truyện tranh từ nhiều năm trước vẫn bất ngờ.

Anh nhận xét tác phẩm Hậu duệ rồng đoạt giải Khuyến khích nhờ ý tưởng, kịch bản về đề tài anh hùng, sử thi rất độc đáo. Truyện mở đầu ấn tượng nhưng về sau phong độ hình ảnh, nét vẽ không ổn định nên khó tranh giải Ba.

Charlie Nguyễn khẳng định không ưu ái người quen (Nhung Kate từng đóng phim Bụi đời Chợ Lớn do Charlie Nguyễn đạo diễn - PV). Ban giám khảo gồm 5 người chấm điểm độc lập dựa vào rất nhiều tiêu chí, anh không thể can thiệp kết quả.

Suốt quá trình diễn ra cuộc thi, nam đạo diễn chỉ gặp Nhung Kate một lần khi đến xem Giải đấu MMA Dragon Fight League do Johnny Trí Nguyễn tổ chức. Ba người bàn tán rôm rả về võ thuật, ít nhắc đến phim ảnh hay truyện tranh.

Ba tác giả đoạt giải cao nhất.

COMINK là cuộc thi sáng tác truyện tranh thường niên do nhà làm phim người Australia Paul Brenner, đạo diễn Charlie Nguyễn và bạn bè sáng lập nhằm tạo sân chơi cho người đam mê sáng tác truyện tranh. Xa hơn, họ mong muốn cuộc thi trở thành nguồn kịch bản cho phim chuyển thể như thị trường Hollywood, Hàn Quốc, Nhật Bản... đang thịnh hành.

Mùa giải đầu tiên có 170 thí sinh đăng ký, tác phẩm thuộc đa dạng thể loại như hành động, dã sử, khoa học viễn tưởng, kỳ bí, tình yêu... Sau quá trình làm việc, Charlie Nguyễn và các cộng sự chọn ra 26 tác phẩm có triển vọng, sau 3 vòng thi chọn ra 7 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Đạo phim Để Mai tính nhấn mạnh quan trọng hơn chuyện thắng thua hay phần thưởng, các tác giả có nơi để giao lưu, kết nối và được hỗ trợ, từ đó tiến xa trong nghề giữa thị trường truyện tranh còn hoang sơ.

KẾT QUẢ CUỘC THI SÁNG TÁC TRUYỆN TRANH COMINK 2023 Giải Nhất: Vũ Song Toàn (DaC) với tác phẩm Lion Heart Giải Nhì: Phan Lam Tường (Cearabbit) với tác phẩm Seed Giải Ba: Phạm Quỳnh Anh (Quy _ _) với tác phẩm Keeper Giải Khuyến khích: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (Alexxx) với tác phẩm Wish beyond the stars; Ngô Chu An với tác phẩm Thất vương gia; Trần Võ Kim Thanh (Jin) với tác phẩm Vua bàn cờ; Dương Hoài Thương - Vô Diện với tác phẩm Hậu duệ rồng