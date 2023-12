'One Piece' gặt hái giải thưởng danh giá của Comicbook

Bộ truyện “One Piece” nổi tiếng đã nhận thêm một giải thưởng danh giá - Best Manga of The Year - từ trang Comicbook cho những giá trị sáng tạo không ngừng nghỉ của mình.

One Piece nhận thêm giải thưởng lớn tại Comicbook. Ảnh: Reddit. Năm 2023 là một năm rất quan trọng đối với việc phát hành manga, vì vậy không dễ để có thể tìm ra tác phẩm hay nhất. Thực tế, truyện tranh theo phong cách Nhật Bản (manga) tiếp tục khẳng định được vị thế của mình ở thị trường châu Á và dần được công nhận nhiều hơn đối với bạn đọc phương Tây. Nhờ sự cộng hưởng của anime và các sản phẩm khác đi kèm trong suốt những năm qua mà sự quan tâm đến manga của độc giả cũng tăng lên tương xứng. Hơn thế nữa, với việc ngành công nghiệp manga ở phương Tây cũng đang phát triển tốt hơn bao giờ hết, cơ hội phát triển của các tác phẩm truyện tranh là rất lớn. Trong số nhiều ứng viên hàng đầu, One Piece nổi bật hơn cả bởi nội dung sáng tạo, đội ngũ người hâm mộ hùng hậu, rộng khắp thế giới. Và quan trọng hơn là giá trị của bộ truyện đã lan tỏa và gắn kết được rất nhiều người. Điều này có thể dễ thấy tại các Comic Fes lớn trên quy mô toàn cầu. Có thể nói đây là một năm thành công đối với One Piece nói chung, không chỉ ở mảng truyện tranh mà các loạt phim hoạt hình hoặc phim chuyển thể live-action (của Netflix) đều thu hút được một lượng lớn người hâm mộ, trong đó có không ít khán giả/độc giả hoàn toàn mới. One Piece hứa hẹn sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn trong năm mới. Ảnh: Comicbook. Năm 2023 chứng kiến nhiều khoảnh khắc trọng đại đối với mạch truyện One Piece. Đó không chỉ là lúc Luffy “mở khóa” thành công trạng thái Gear 5 trong trận chiến với Kaido mà còn đánh dấu thời điểm anh ấy trở thành Tứ Hoàng sau khi kết thúc trận chiến với đối thủ khổng lồ. Các đề cử cho Giải Best Manga of The Year của ComicBook năm 2023 gồm: Dandadan

Jujutsu Kaisen

Kagurabachi

MamaYuyu

One Piece - (Chiến thắng) Quan trọng hơn, Final Saga của bộ truyện cũng được tác giả Eiichiro Oda bắt tay thực hiện, hứa hẹn các cuộc chiến hoành tráng sẽ nổ ra trong tương lai không xa. Nếu bộ truyện vẫn giữ nguyên độ nóng cho đến khi kết thúc, nhiều khả năng nó sẽ lại góp mặt trong số những cái tên chiến thắng năm sau. Bên cạnh giải Best Manga of The Year, còn nhiều tác phẩm, tác giả, nghệ sĩ… được vinh danh ở các hạng mục khác nhau. Cụ thể gồm có: Vinland Saga! - Best Anime TV Series

Marvel's Guardians of the Galaxy Vol. 3! - Best Comic Book Movie

Loki (Season 2) - Best Comic Book TV Show

Immortal X-Men - Best Ongoing Comic

Teenage Mutant Ninja Turtles/Usagi Yojimbo: WhereWhen! - Best Limited Comic Series

Wonder Woman Historia 3! - Best Graphic Novel

Kelly Thompson (Birds of Prey!) - Best Writer

Jamal Campbell (Superman!) - Best Artist

Tamra Bonvillain (Batman/Superman: World's Finest) - Best Colorist

Clayton Cowles! (Birds of Prey!) - Best Letterer

Alex Ross (Fantastic Four) - Best Cover Artist