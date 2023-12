Top 10 bộ manga bán chạy nhất thị trường Nhật 2023

Oricon công bố bảng xếp hạng đầy đủ của các manga bán chạy nhất năm 2023. Danh sách có nhiều thể loại truyện khác nhau, từ hành động, giả tưởng tới thể thao…

Tác phẩm nào sẽ giành ngôi vương trong năm 2023? Ảnh: CBR.

Năm 2023 sắp khép lại và ngành công nghiệp manga cũng đã có kết quả về cuộc đua sản lượng. Đây là một năm không hề tệ khi nhiều tác phẩm mới có được sự bứt phá bên cạnh những tên tuổi gạo cội trong ngành. Giờ đây, trang Oricon (đơn vị chuyên thống kê số liệu, đa phần là số liệu trong ngành sách, manga Nhật) đã có thông tin chi tiết về manga nào bán chạy nhất ở Nhật Bản trong năm qua.

Doanh số bán truyện tranh Nhật Bản năm 2023 cho thấy những tác phẩm như One Piece, Spy x Family và Jujutsu Kaisen đã gây được tiếng vang với khán giả Nhật khi đều có thứ hạng cao trong top 10.

Đối với nhiều fan, Chainsaw Man hay Jujutsu Kaisen sẽ là những ứng cử viên hàng đầu với hàng loạt số truyện hot, tạo ra đột phá về doanh số. Tuy nhiên, top 1 của năm nay phải dành cho Blue Lock - bộ truyện tranh xuất sắc với phong độ ổn định, nhiều tuần liên tiếp có lượng bán khủng.

Bộ truyện đình đám này đã phát hành gần 11 triệu bản từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2023. Năm nay, Blue Lock chiếm vị trí đầu tiên, chênh lệch đáng kể so với đối thủ xếp ngay sau là Jujutsu Kaisen (hơn 8,5 triệu bản). Một phần lý do đến từ kỳ FIFA World Cup được tổ chức vào tháng 12/2022. Rất nhiều người hâm mộ trái bóng tròn đã dành sự chú ý đặc biệt cho Blue Lock và không ít fan so sánh tác phẩm này với những tượng đài như Slam Dunk hay Haikyuu.

Blue Lock đã xuất sắc vượt qua nhiều tác phẩm tên tuổi để đột phá trong năm nay. Ảnh: AnimeHunch.

Blue Lock (tác giả Muneyuki Kaneshiro - minh họa Yusuke Nomura) ra mắt trên Weekly Shonen Jump vào tháng 8/2018. Đây là câu chuyện về một huấn luyện viên bóng đá kỳ cựu có tên Jinpachi Ego. Anh có mục tiêu thành lập một đội Nhật Bản có thể mang chiếc cúp World Cup về nước. Để thực hiện được điều này, anh ấy chọn 300 học viên và chọn lọc nghiêm ngặt thông qua các bài kiểm tra để chỉ giữ lại những cầu thủ tài năng nhất.

Nằm trong top 10 là rất nhiều cái tên gạo cội khác như One Piece hay Slam Dunk. Bên cạnh đó còn là những bộ manga nổi bật trong khoảng 2-3 năm trở lại như Chainsaw Man và Spy X Family. Chi tiết những cái tên đứng đầu về mức độ bán chạy:

Blue Lock - 10.52 triệu bản Jujutsu Kaisen - 8.54 triệu bản One Piece - 7,18 triệu bản Oshi no Ko - 5,40 triệu bản Chainsaw Man - 5,35 triệu bản Slam Dunk - 5,00 triệu bản Spy x Family - 4,32 triệu bản My Hero Academia - 3,52 triệu bản Tokyo Revengers - 3,21 triệu bản Kingdom - 3,19 triệu bản

Nếu top 10 của Oricon có sự góp mặt của nhiều cái tên quen thuộc thì danh sách top 25 lại rộng hơn và có nhiều tác phẩm mới xuất sắc, như Do Not Say Mystery hay The Apothecary Diaries. Dưới đây là phần tiếp theo của danh sách tác phẩm đáng chú ý Oricon trong năm 2023:

Frieren: Beyond Journey's End That Time I Got Reincarnated as a Slime The Apothecary Diaries Welcome to Demon School! Iruma-kun Kaiju No. 8 Do Not Say Mystery Sakamoto Days Mashle: Magic and Muscles Aoashi Detective Conan Toliet-Bound Hanako-kun My Love Story with Yamada-kun at Lv999 Record of Ragnarok Blue Box Bocchi the Rock