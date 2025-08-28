Ồn ào của Linh Ngọc Đàm

Linh Ngọc Đàm thẳng thắn phản hồi cộng đồng mạng khi bị chỉ trích. Sự việc đang trở thành điểm nóng trên mạng xã hội gần đây.

Linh Ngọc Đàm đang là tâm điểm gây tranh luận trên mạng xã hội. Lý do là tối 27/8 cô bất ngờ đăng tải bài chia sẻ về câu chuyện năm xưa. Trong bài viết, cô nhắc đến tên T., HT. khiến cộng đồng mạng không khỏi đồn đoán, thậm chí "réo gọi" một số người nổi tiếng.

Hiện tại, những người được cho là liên quan câu chuyện tình ái trên không đưa ra phản hồi.

Trước đó, Linh Ngọc Đàm vướng vào một tranh cãi khác khi một khán giả cho rằng nữ streamer ấn thích bài viết anti LyHan. Trên tài khoản thread cá nhân, Linh Ngọc Đàm thẳng thắn giải thích về động thái này, cô cho rằng người này đang thổi phồng sự việc.

Linh Ngọc Đàm đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

"Linh lên tiếng đây là lần cuối để tránh Han thấy khó xử. Giống bài này, rất nhiều bài khác về em hiện lên feed trong ngày. Linh hay dừng lại đọc, khen có, chê có, nên có thể lúc lướt đi thì mình ấn nhầm. Tính mình yêu ghét rõ ràng, nếu đã đính chính hẳn 3 lần thì các bạn cứ tin là vậy đi. Đừng để sự overthinking của bản thân đẩy những người quý em đi ra xa khỏi em thêm nữa. Nếu có ghét cũng đâu cần phải tỏ thái độ công khai rồi lại support trang phục cho em làm gì, coi thường IQ của tôi hả", cô viết.

Trong bầu không khí căng thẳng, một khán giả chia sẻ quan điểm nhằm xoa dịu tình hình, mong rằng nữ streamer không tiếp tục hiểu lầm. Tới đây, Linh Ngọc Đàm thừa nhận bản thân bất cẩn dẫn đến sự việc và cho biết sẽ ủng hộ LyHan trong tương lai.

Chưa dừng lại ở đó, một người khác tiếp tục chỉ trích, cho rằng cô nên lên tiếng từ đầu để tránh sự hiểu lầm, Linh Ngọc Đàm đáp trả đồng thời chia sẻ đoạn tin nhắn trao đổi về sự việc với LyHan.

Linh Ngọc Đàm (sinh năm 1996) là streamer nổi tiếng, có hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.