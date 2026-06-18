Omoda C5 có thêm phiên bản Sport, giá 559 triệu đồng

Omoda C5 Sport sử dụng động cơ hút khí tự nhiên tương tự bản Luxury, khoang lái cũng có cách bố trí tương tự, tuy nhiên có thêm kính cách âm, đèn chiếu sáng LED.

Omoda & Jaecoo Việt Nam thông báo ra mắt phiên bản Omoda C5 Sport, bổ sung lựa chọn vào danh mục sản phẩm đang bán tại thị trường Việt Nam. Phiên bản này có giá 559 triệu đồng, là lựa chọn rẻ thứ hai trong các phiên bản Omoda C5 thuần xăng đang bán cho khách Việt.

Ở phiên bản Sport vừa ra mắt, Omoda C5 duy trì ngôn ngữ thiết kế SUV Coupe đặc trưng. Hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED cũng có mặt trên phiên bản Sport.

Khoang lái Omoda C5 Sport trang bị cụm màn hình kép đồng kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe cũng có tính năng đề nổ từ xa, kính cửa trước cách âm, gương chiếu hậu gập điện, gập tự động cùng hệ thống điều hòa chỉnh điện.

Phiên bản này được trang bị 4 túi khí, có hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cùng hệ thống cân bằng điện tử và nhiều tính năng trợ lái khác. Thân xe có 78% thành phần thép cường lực, đạt 3 chứng nhận an toàn 5 sao từ các tổ chức an toàn NCAP.

Tương tự Omoda C5 Luxury, phiên bản Sport của xe được trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5L, cung cấp công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm.

Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết trong giai đoạn từ nay đến hết ngày 31/7, khách hàng mua xe Omoda C5 Sport được hỗ trợ 5 năm tiền xăng, tương đương giá trị 69,9 triệu đồng. Kết hợp với các gói hỗ trợ tài chính khác, giá bán của Omoda C5 Sport giảm xuống còn 479,1 triệu đồng trong giai đoạn ưu đãi.

Mức giá này khá cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ B do hiện thấp hơn mức niêm yết khởi điểm 499 triệu đồng ở Geely Coolray 2026. Giá bán ưu đãi dưới 500 triệu đồng cũng giúp Omoda C5 Sport có thể cạnh tranh trực tiếp các mẫu SUV cỡ A tại thị trường Việt như Toyota Raize, Kia Sonet, Hyundai Venue hay VinFast VF 5.

Trước phiên bản Sport, Omoda C5 thuần xăng có 3 phiên bản, giá bán từ 539 triệu đến 669 triệu đồng. Hai phiên bản trang bị hệ truyền động SHS-H có giá lần lượt 669 triệu và 749 triệu đồng.