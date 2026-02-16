Olympic Mùa đông 2026 ‘cháy hàng’ bao cao su

Truyền thông Italy đưa tin 10.000 bao cao su miễn phí cho các vận động viên tại Thế vận hội Olympic Mùa đông đã hết sạch chỉ trong vòng 3 ngày, một kỷ lục chưa từng có.

Logo Olympic và Paralympics Agitos phủ đầy tuyết hồi tháng 1, trước thềm Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin, các vận động viên đang tham dự Olympic Milano Cortina dường như đã đón “tuần lễ Valentine” với đúng cường độ thi đấu quen thuộc của Thế vận hội, khi nhanh chóng “quét sạch” nguồn bao cao su miễn phí, khiến các máy phát trống trơn ngay trước ngày lễ Tình nhân.

Theo New York Times, ban tổ chức đã phát khoảng 10.000 chiếc bao cao su tại các khu lưu trú trong thành phố và vùng núi, tiếp nối thông lệ lâu đời của Olympic nhằm khuyến khích quan hệ an toàn giữa các vận động viên - phần lớn là những người trẻ, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng sống chung trong không gian gần nhau.

Tuy nhiên, đến ngày 14/2, lượng dự trữ đã cạn sạch, trong khi kỳ đại hội thể thao vẫn còn hơn một tuần nữa mới kết thúc. Điều này khiến Milan gia nhập danh sách dài các kỳ Olympic mà nhu cầu luôn vượt xa nguồn cung - một “câu chuyện bên lề” gần như đã trở thành quen thuộc của Thế vận hội.

“Nguồn cung cạn kiệt chỉ trong 3 ngày. Họ cam kết sẽ phát thêm, nhưng ai biết khi nào?”, một vận động viên giấu tên nói với tờ La Stampa. Người này đổ lỗi cho ban tổ chức Olympic Milano Cortina 2026, cho rằng họ “không hào phóng”.

Tờ Athletic nhận định việc ban tổ chức Olympic cung cấp bao cao su miễn phí cho các vận động viên không phải điều mới lạ. Tuy nhiên, nguồn cung khan hiếm trước khi tuần đầu tiên của Olympic kết thúc chắc chắn khiến nhiều người ngạc nhiên.

Câu chuyện thu hút thêm nhiều sự chú ý hơn khi so sánh với số liệu từ Olympic Paris 2024. Tại thủ đô nước Pháp - thường được mệnh danh là “Thành phố Tình yêu”, ban tổ chức đã phát khoảng 300.000 bao cao su, mỗi ngày 2 cái. Con số 300.000 được Laurent Michaud - Giám đốc làng vận động viên trong Olympic Paris 2024 - xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với Sky News.

Tại Olympic Tokyo 2021, khoảng 160.000 bao cao su được phân phát cho hơn 11.000 vận động viên tranh huy chương. Olympic Rio de Janeiro 2016 phát tới 450.000 chiếc.

Ngược lại, số lượng tại Olympic Milano Cortina 2026 ít hơn đáng kể. Theo tờ La Stampa, ban tổ chức phát khoảng 10.000 chiếc. Tuy nhiên, chỉ có 2.871 vận động viên trong kỳ tham dự này, so với hơn 10.500 người tại Paris 2 năm trước. Nhiều vận động viên lưu trú tại Milan, cách Cortina d'Ampezzo 4 giờ đi xe.

Cuộc tranh luận về nguồn cung gay gắt hơn khi Attilio Fontana - Thống đốc vùng Lombardy của Italy - công khai đề cập đến chủ đề này. Ông cho rằng chuyện ban tổ chức phát bao cao su không có gì đáng xấu hổ.

“Đúng vậy, chúng tôi cung cấp bao cao su miễn phí cho các vận động viên trong làng Olympic. Nếu điều này nghe lạ lẫm với một số người, thì họ dường như không biết về thông lệ này của Olympic. Từ Olympic Seoul 1988, ban tổ chức đã làm vậy để nâng cao nhận thức cho các vận động viên và giới trẻ về phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục, một chủ đề không có gì phải xấu hổ”, ông viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Theo Guardian, tại làng Olympic, vận động viên có nhiều hoạt động giải trí khác, như phòng tập thể dục lớn, các trò chơi bóng bàn và khúc côn cầu, thậm chí có đàn piano.