Ở tuổi 40, Modric vẫn làm thay đổi cả Milan

Luka Modric không chỉ là bản hợp đồng đáng chú ý của AC Milan hè này, anh thậm chí định hình lại lối chơi của đội bóng Italy.

Luka Modric là nhân tố chủ chốt mang lại sự ổn định và kiểm soát nhịp độ cho Milan.

Nhiều người từng nghĩ rằng Modric hết thời. Anh gia nhập "Rossoneri" vào tháng 7 với bản hợp đồng chỉ có thời hạn một năm (kèm tùy chọn gia hạn). Ở tuổi 40, nhiều người xem thương vụ Modric chỉ như một bản hợp đồng có tác dụng "chữa cháy" cho Milan, đội đã sa sút về mặt vị thế từ vài năm qua.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Massimiliano Allegri, Modric đang biến tập thể AC Milan trở thành đối thủ đáng ngại ở Serie A mùa này, thậm chí có thể mơ về chức vô địch.

Khởi đầu ấn tượng

Rạng sáng 29/9, AC Milan có chiến thắng 2-1 cảm xúc trước đương kim vô địch Napoli, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A sau vòng 5. Modric hiển nhiên là một trong những ngôi sao sáng nhất, thể hiện đẳng cấp vượt thời gian ở tuổi 40.

Modric ra mắt Serie A vào ngày 23/8 trong trận thua 1-2 trước tân binh mới thăng hạng Cremonese, nhưng màn trình diễn của anh vẫn nhận được lời khen ngợi. Kể từ đó, huyền thoại 40 tuổi người Croatia liên tục để lại dấu ấn, với các bàn thắng và kiến tạo giúp Milan thắng liên tiếp.

Modric nhanh chóng trở thành trụ cột, mang đến sự ổn định và sáng tạo giúp Milan lọt top đầu Serie A. Modric chơi 90 phút trong trận thắng 1-0 trước Bologna, ghi bàn thắng đầu tiên cho Milan.

Trước đó, trong trận thắng 2-0 trước Lecce, Modric cũng được bầu danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận (MVP) với 1 kiến tạo. Trong trận gặp Napoli, Modric tiếp tục tỏa sáng với khả năng kiểm soát tuyến giữa và cũng nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Thống kê của anh từ đầu mùa đầy ấn tượng, không chỉ tỏa sáng trong khả năng hỗ trợ tấn công, kinh nghiệm và tính chiến đấu của Modric khiến anh giúp hàng tiền vệ Milan cải thiện đáng kể trong khâu phòng ngự.

Trí tuệ thay vì sức mạnh

HLV Allegri ca ngợi Modric sau trận thắng Napoli: "Có cậu ấy ở tuyến giữa mang lại chất lượng, nhưng quan trọng hơn là trí tuệ của Luka, khi cậu ấy đóng góp các đường chuyền. Luka thắng tranh chấp bằng chặn và cắt, hơn là tắc bóng trực tiếp – đó là giá trị lớn lao của cậu ấy".

Luka Modric, ở tuổi 40, không chỉ là biểu tượng của sự trường tồn mà còn là linh hồn của AC Milan.

Allegri nhấn mạnh Modric là yếu tố giúp Milan duy trì sự cân bằng, đặc biệt khi chơi thiếu người (Pervis Estupinan bị đuổi ở phút 60) trước Napoli. Nghe có vẻ kỳ lạ, bởi nhiều HLV sẽ phải thay những cầu thủ lớn tuổi như Modric khi đội nhà cần tập trung phòng ngự.

Thế nhưng, Modric lại chính là điểm tựa lớn của Milan ở mặt trận phòng thủ. Tiền vệ Adrien Rabiot, đồng đội mới của Modric, bày tỏ sự kinh ngạc: "Chơi với Luka rất dễ vì cậu ấy kiểm soát nhịp độ. Thành thật mà nói, tôi không hiểu sao anh ấy có thể chạy suốt 90 phút ở tuổi 40. Luka yêu bóng đá, anh ấy thích phòng ngự, tấn công – mọi thứ".

Antonio Pintus, cựu huấn luyện viên thể lực của Real Madrid, giải thích bí quyết trường tồn của Modric trong cuộc phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport: "Không có bí mật thực sự, mà là sự kết hợp từ các yếu tố. Luka có sự chuyên nghiệp phi thường: tập trung vào tập luyện, dinh dưỡng, phục hồi, và tư duy không bao giờ hài lòng. Đó là ví dụ hiếm hoi về sự trường tồn trong thể thao, nhờ việc tận tụy hàng ngày".

Pintus, làm việc với Modric từ giai đoạn 2016-2019 dưới Zidane và 2021-2025 dưới Ancelotti, nhấn mạnh: "Sự khác biệt giữa cầu thủ lớn và siêu sao nằm ở tinh thần. Luka có động lực làm việc, khả năng chịu đựng và khát khao chiến thắng không bao giờ phai".

Modric đá chính trong tất cả 5 trận Serie A mùa này, tích lũy 449 phút thi đấu, ghi một bàn thắng và đóng góp một pha kiến tạo. Phong độ của cựu ngôi sao Real Madrid sẽ là yếu tố then chốt để HLV Allegri tái thiết Milan, thậm chí tham vọng vô địch Serie A 2025/26.

"Rossoneri" đang dẫn đầu Serie A sau 5 vòng, và với một nhà vô địch như Modric trong đội hình, tại sao họ không thể mơ?