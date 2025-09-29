Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đã rõ tương lai của Kane

  • Thứ hai, 29/9/2025 07:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo Harry Kane bác bỏ những tin đồn về việc sớm trở lại Premier League sau khi truyền thông Đức tiết lộ về điều khoản đặc biệt trong hợp đồng của anh.

Kane đang tận hưởng thành công với Bayern Munich.

Kane chia sẻ với Ransport: “Không có lý do gì để lo lắng về tương lai. Tôi nghĩ Bayern Munich hài lòng với tôi, và tôi cũng hài lòng với họ. Tôi muốn tiếp tục thi đấu cho CLB mùa tới”.

Phát biểu của Kane diễn ra trong bối cảnh mối lương duyên giữa đội trưởng tuyển Anh và Bayern Munich có thể chấm dứt vào hè 2026. Theo Bild, trong hợp đồng của chân sút người Anh với Bayern có điều khoản đặc biệt, cho phép anh rời đi vào hè 2026 với mức phí chuyển nhượng chỉ 56,7 triệu bảng. Điều này sẽ xảy ra nếu Kane thông báo ý định rời đi sớm với CLB nước Đức.

Trong trường hợp quyết định kích hoạt điều khoản để trở lại Anh, Kane sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các đội bóng Premier League. Bởi lẽ, mức phí giải phóng hợp đồng 56,7 triệu bảng của chân sút này là một món hời với các ông lớn.

Mùa giải mới khởi tranh, Kane thể hiện phong độ bùng nổ với 15 bàn sau 8 trận. Dù vậy, những tin đồn về việc anh trở lại Premier League vẫn không ngừng xuất hiện, đặc biệt khi Kane chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Alan Shearer (260 bàn) tại Premier League 47 pha lập công.

Tường Linh

