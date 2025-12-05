NXB Trẻ, NXB Tổng hợp TP.HCM được vinh danh

Hai đơn vị xuất bản của TP.HCM được vinh danh tại lễ trao giải tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

NXB Trẻ và NXB Tổng hợp TP.CHM được trao giải quảng bá tại lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2 (giai đoạn 2021-2025). Ảnh: Duy Phú/NLĐ.

Tối 4/12, tại Nhà hát Đài Truyền hình TP.HCM, lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2 (giai đoạn 2021-2025) diễn ra với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Trung ương và Thành phố.

Năm nay, 115 giải thưởng đã được trao ở hai khối: chuyên nghiệp và phong trào. Trong đó, khối chuyên nghiệp gồm các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí - xuất bản có 6 giải A, 13 giải B, 19 giải C và 12 giải khuyến khích. Ở hạng mục quảng bá, Ban tổ chức cũng vinh danh 14 tập thể và 16 cá nhân tiêu biểu.

NXB Trẻ và NXB Tổng hợp TP.HCM được vinh danh trong sự kiện. NXB Trẻ nhận giải tập thể cùng ba tác phẩm đoạt giải: Hồ Chí Minh với ý chí tự lực tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (Vũ Trung Kiên), 52 câu chuyện dưới cờ về Chủ tịch Hồ Chí Minh (Trần Văn Phương) và Học Bác lòng ta trong sáng hơn (Nguyễn Minh Hải).

Trong khi đó, NXB Tổng hợp TP.HCM giành giải A với tác phẩm Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn (TS Đinh Quang Thành chủ biên, cùng nhóm tác giả) và được trao giải tập thể ở hạng mục quảng bá.

Tác phẩm Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn (TS Đinh Quang Thành chủ biên) đạt giải A về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2 (giai đoạn 2021-2025). Ảnh: NXB Tổng hợp TP.HCM.

Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh các tác phẩm là minh chứng cho tinh thần học tập và làm theo Bác, góp phần hiệu triệu sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình, BTC còn giới thiệu đến công chúng triển lãm các tác phẩm đoạt giải ở nhiều lĩnh vực như văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh và báo chí. Đây là những tác phẩm tiêu biểu trong đợt 2, giai đoạn 2021-2025, phản ánh sinh động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại TP.HCM, đồng thời trưng bày thêm các sáng tác từng được vinh danh bởi Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.