Nước sông Tô Lịch đổi màu sau hàng chục năm

Ghi nhận vào trưa 9/9, Ban Quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) bắt đầu dẫn nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch.

Theo đó, tuyến ống riêng dẫn nước từ Hồ Tây về đầu sông Tô Lịch dài 1,5 km để "hồi sinh" dòng sông này. Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết tuyến ống riêng dẫn nước gồm hai đường ống HDPE song song với đường kính D1200.

Hình ảnh đường ống dẫn nước đã hoàn thành lắp đặt tại phía đầu nguồn sông Tô Lịch nằm ở nút giao Hoàng Quốc Việt - Bưởi. Tuyến ống riêng đảm bảo việc bổ cập nước từ Hồ Tây về có thể được vận hành thường xuyên theo chu kỳ và đảm bảo nước dẫn từ Hồ Tây về không bị hòa cùng nước thải trong kênh TE3, đồng thời, đảm bảo nước thải vẫn được dẫn về nhà máy Yên Xá để xử lý trong trường hợp hạ mức nước Hồ Tây.

Nước sông đã bớt có hiện tượng màu đen thường thấy so với ghi nhận của Tri thức - Znews cách đây một tháng, thay vào đó nước sông chuyển màu xanh lục. ​Hàng loạt bè thủy sinh cũng được đơn vị thi công lắp đặt để cải thiện nước sông Tô Lịch.

Hồ Sen được sử dụng làm nơi trung chuyển nước sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây. Nước từ Hồ Sen chảy vào Hồ Tây qua kênh dẫn nằm sát công viên nước Hồ Tây, sau đó bổ cập cho sông Tô Lịch qua hai cửa điều tiết A, B ở phố Trích Sài.

Hình ảnh cống dẫn nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây sang hồ Sen để bổ cập nước cho sông Tô Lịch chiều 8/9. Hạng mục này đã cơ bản hoàn thành và bơm nước vào hồ trong những ngày đầu tháng 9.

Sông hiện có 24 cửa xả lớn và 95 cửa xả nhỏ, các cửa xả này hầu hết được bịt để thu gom nước thải đưa về nhà máy nước thải Yên Xá xử lý. Hình ảnh tại một cửa xả cỡ lớn ở đường Bưởi đã không còn dòng nước thải so với ghi nhận của Tri thức - Znews cách đây một tháng.

Tuy nhiên, một số khu vực vỉa hè dọc bờ sông vẫn là nơi tập kết rác thải gây mất mỹ quan, có nơi bị lấn chiếm để đỗ xe máy. Trước đó, lãnh đạo TP. Hà Nội yêu cầu các phường hai bên bờ sông triển khai xong toàn bộ việc cải tạo, chỉnh trang hai bên sông như lát vỉa hè, làm lan can, trồng cây xanh, thảm cỏ trước 30/8. Hình ảnh tại đường Nguyễn Khang chiều 8/9.

Bờ kè dọc hai bên bờ sông tại một số khu vực vẫn còn ngổn ngang. Lực lượng thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục vỉa hè, lan can, hố ga, bờ kè... sông Tô Lịch đoạn qua phố Nguyễn Khang.

Tại khu vực cầu Dậu (phường Hoàng Mai), công trình dập dâng giữ nước còn xây dựng dang dở. Tiến độ khởi công hai đập dâng cầu Dậu, cầu Cót dự kiến trong quý III/2025. Sau khi hoàn thành hệ thống đập dâng trên sông Tô Lịch, sẽ giúp hoàn thiện hệ thống thủy lợi khép kín trên toàn tuyến sông Tô Lịch.

Ngoài việc thông nước dẫn từ Hồ Tây về sông Tô Lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết trước ngày 20/9, Ban sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để tiếp tục bổ cập cho sông Tô Lịch.

Trước ngày 10/9 nước từ hồ Tây sẽ được dẫn về sông Tô Lịch và trước ngày 20/9 sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho sông Tô Lịch.

Hai ngày qua, người dân sinh sống dọc dòng sông Tô Lịch trên đường Láng cho biết, nước sông đã không còn trong xanh. Nước sông trở lại màu đen đặc trưng.

Giữa lòng Thủ đô rực rỡ cờ hoa đón chờ đại lễ của dân tộc, dòng sông Tô Lịch cũng đang chuyển mình nhờ chiến dịch cải tạo quy mô lớn. Dòng sông Tô Lịch đang khôi phục "phần hồn" đô thị, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa bên dòng chảy lịch sử.

