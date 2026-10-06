Nước mắm Việt Nam ngon nhất thế giới

Từ Phú Quốc, Phan Thiết đến Thanh Hóa, 14 sản phẩm nước mắm Việt góp mặt trong bảng xếp hạng "ngon nhất thế giới". Trong đó, một thương hiệu dẫn đầu với điểm số tuyệt đối.

Nước mắm Việt thường được dùng cùng ớt, tỏi hoặc chanh, tạo vị mặn, cay, chua hài hòa, giúp món ăn thêm đậm đà. Ảnh: Fox/Pexels.

14 trong 17 vị trí của bảng xếp hạng nước mắm ngon nhất thế giới (Best Fish Sauces in the World) thuộc về Việt Nam, theo TasteAtlas cập nhật cuối tháng 9.

Các sản phẩm Việt trong bảng xếp hạng trải từ Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Tĩnh đến Phú Quốc (An Giang), Phan Thiết (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa) và TP.HCM. Ba vị trí còn lại thuộc về các sản phẩm đến từ Thái Lan và Anh.

Dẫn đầu là thương hiệu Lê Gia đến từ Thanh Hóa với 5/5 điểm. Red Boat - 50°N Phamily Reserve Classic của Phú Quốc và Hoàng Gia - Nước Mắm của TP.HCM cùng đạt 4,9/5 điểm.

Các sản phẩm còn lại gồm Quang Hải - Chắt Cá Thu 35 Độ Đạm (Hải Phòng), Phú Khương (Hà Tĩnh), Khải Hoàn và Thanh Quốc (Phú Quốc), Liên Thành (TP.HCM), Tĩn (Phan Thiết), Huỳnh Khoa, 584 Nha Trang, Ông Kỳ, Vạn Phần và Luận Nghiệp.

Ba đại diện ngoài Việt Nam gồm Squid Brand Gold Label Premium Fish Sauce của Thái Lan ở vị trí thứ 15, Windmill Organics của Anh và Megachef của Thái Lan ở hai vị trí cuối.

Nước mắm là thành phần quan trọng trong ẩm thực Việt. Trong ảnh, bánh xèo là món ăn cần sự góp mặt của nước mắm. Ảnh: Linh Huỳnh.

TasteAtlas đồng thời có một hạng mục khác là "Best Fish Sauce Types in the World", tức xếp theo loại nước mắm thay vì từng thương hiệu cụ thể. Ở danh sách này, Việt Nam có 2 đại diện là Phú Quốc (đứng đầu) và Phan Thiết (đứng thứ 6).

Theo chuyên trang ẩm thực, các bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên đánh giá từ cộng đồng người dùng. Hệ thống có các cơ chế nhằm nhận diện người dùng thực, loại bỏ đánh giá ảo cũng như những đánh giá bị ảnh hưởng bởi yếu tố địa phương, đồng thời dành thêm trọng số cho những người dùng được hệ thống nhận diện là có kiến thức về ẩm thực.

Tuy nhiên, chuyên trang này cũng lưu ý bảng xếp hạng không nên được xem là kết luận cuối cùng của thế giới về một món ăn hay sản phẩm. Mục đích của danh sách là giới thiệu những món ăn địa phương đáng chú ý, khơi dậy niềm tự hào về ẩm thực truyền thống và sự tò mò đối với những món ăn mà người dùng có thể chưa từng thử.