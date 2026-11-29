Mưa lớn khiến nhiều khu vực thấp trũng tại Tam Kỳ, Quy Nhơn và Nha Trang ngập nước sáng 29/11. Tại một ngôi chùa ở Tam Kỳ, nước dâng quá nửa tượng Phật.

Sáng 29/11, nước lũ dâng cao tại một số khu vực ở Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), gây ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư. Trong đó, chùa Phú Quang, nằm ở vùng thấp, là một trong những điểm ngập sâu.

Theo ghi nhận tại khu vực chùa, nước dâng vào khuôn viên, ngập sâu nhất ở phía ngoài cổng. Mực nước có nơi lên quá nửa tượng Phật, khiến các lối đi trong chùa chìm trong nước.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Sư cô Thích Nữ Tịnh Nhựt, trụ trì chùa Phú Quang, cho biết tình trạng ngập lụt tại đây diễn ra hàng năm. Chùa được trùng tu vào năm 2023, nhưng vẫn nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng khi mưa lớn, nước dâng.

"Năm nay nước ngập tương đối cao. Tuy nhiên, trước đó chính quyền đã có thông báo nên bà con cũng chuẩn bị, chủ động kê cao đồ đạc", sư cô chia sẻ.

Mực nước tại chùa Phú Quang vẫn cao sáng 29/11. Ảnh: NVCC.

Theo sư cô, sáng cùng ngày, chùa tiếp tục theo dõi tình hình nước dâng và thăm hỏi người dân trong khu vực. Chùa Phú Quang là ngôi chùa duy nhất trên địa bàn xã, gắn bó với sinh hoạt tâm linh của nhiều người dân địa phương.

Ngoài khu vực chùa, đường Nguyễn Thái Học, phường Tam Kỳ, cũng ghi nhận tình trạng ngập do nằm ở vùng thấp. Khối phố Đoan Trai và khu vực Quảng Phú là những nơi chịu ảnh hưởng nặng, nước dâng gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Trong đêm, anh Phạm Hoàng Phú (người dân Tam Kỳ) cho biết cùng lực lượng dân quân địa phương hỗ trợ bà con ở các vùng trũng ven sông chạy lũ, kê cao đồ đạc để hạn chế thiệt hại khi nước tiếp tục dâng. Tại những khu vực được chính quyền cảnh báo có nguy cơ ngập, người dân tranh thủ di chuyển tài sản, chuẩn bị ứng phó với diễn biến mưa lũ.

Tại Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), mưa lớn từ đêm 27 đến ngày 28/11 cũng khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập sâu. Một số điểm tại khu vực Quy Nhơn Nam có nơi ngập khoảng 1-1,5 m; nhiều phương tiện bị chết máy khi di chuyển qua vùng nước sâu.

Tại Nha Trang (Khánh Hòa), mưa lớn tiếp tục kéo dài trong sáng 29/11, nước từ thượng nguồn đổ về khu vực cầu Vĩnh Phương, phường Tây Nha Trang. Trước đó, mưa từ ngày 27/11 khiến nhiều tuyến đường ở khu vực đô thị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Nhiều hộ dân ở phường Tam Kỳ ngập sâu sau cơn mưa ngày 28/11. Ảnh: Hoàng Phúc.

Trên đường Nguyễn Trãi, nước ngập khoảng 30 cm. Một số đoạn đường 2 Tháng 4, thuộc phường Bắc Nha Trang, nước dâng 30-40 cm, tràn lên vỉa hè, khiến phương tiện di chuyển khó khăn. Tại đường Phú Xương, mực nước có thời điểm ngập khoảng 50 cm.

Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại một số khu vực. Sáng 29/11, lực lượng chức năng phường Tây Nha Trang bố trí chốt chặn tại các điểm xung yếu, trũng thấp và có nguy cơ sạt lở, trong đó có khu vực cầu Vĩnh Phương, cầu Phú Kiểng, cầu gỗ Vĩnh Trung và cầu Ké.

Tại phường Nam Nha Trang, lực lượng quân sự và biên phòng đã hỗ trợ sơ tán 63 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Trong đó, 60 hộ thuộc tổ dân phố Trường Hải được di dời đến trường học và nhà người thân; 3 hộ tại tổ dân phố Thành Phát chuyển đến nhà người quen, họ hàng.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, không đi qua các khu vực đã được rào chắn, cảnh báo; chủ động di chuyển khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để bảo đảm an toàn.