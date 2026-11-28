Cả 5 người con của tỷ phú Bernard Arnault đều nắm giữ vị trí quan trọng tại LVMH, làm dấy lên những đồn đoán về cuộc cạnh tranh để tiếp quản đế chế hàng xa xỉ.

Tỷ phú Bernard Arnault có 5 người con, hiện đều làm việc cho tập đoàn gia đình. Ảnh: Emanuele Scorcelletti.

Arnault là gia tộc giàu nhất nước Pháp, điều hành tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới, thường xuất hiện trong những bộ vest Dior đồng điệu. Với khối tài sản và tầm ảnh hưởng rộng lớn, họ thậm chí được ví như hoàng gia Pháp thời hiện đại.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, gia đình tỷ phú 77 tuổi Bernard Arnault trở thành tâm điểm của những đồn đoán về sự cạnh tranh giữa 5 người con, khi chưa rõ ai sẽ kế nhiệm ông tại LVMH, tập đoàn sở hữu hàng loạt thương hiệu đình đám từ Louis Vuitton đến Tiffany, theo The Guardian.

Câu hỏi này có thể chưa sớm được giải đáp. Theo hồ sơ công bố trong tuần này, Arnault có thể tiếp tục lãnh đạo Agache, công ty holding của gia đình nắm quyền kiểm soát LVMH, cho đến năm 95 tuổi.

Theo Bloomberg, gia đình Arnault đang lên kế hoạch sáp nhập Agache với Christian Dior SE nhằm đơn giản hóa cơ cấu sở hữu. Sau khi hoàn tất, pháp nhân mới dự kiến nắm giữ 49,76% vốn và 65,55% quyền biểu quyết tại LVMH.

Năm ngoái, giới hạn độ tuổi đảm nhiệm chức vụ CEO LVMH của Arnault cũng được nâng lên 85. Ông từng nói đùa về khả năng vẫn điều hành doanh nghiệp khi bước sang tuổi 100.

Việc ai trong số 5 người con của Arnault sẽ tiếp quản tập đoàn không chỉ là vấn đề nội bộ gia đình mà còn nhận được sự quan tâm của giới kinh doanh và chính trị Pháp. LVMH hiện sở hữu hơn 75 thương hiệu trong các lĩnh vực thời trang, nước hoa, trang sức và đồ uống, đồng thời là một trong những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động tại nước này.

5 người con được đào tạo để tiếp quản đế chế

Tháng 11, nhà báo Émilie Lanez xuất bản cuốn sách Monsieur et les siens (tạm dịch: Quý ông và gia tộc của mình), đề cập đến những căng thẳng trong gia đình Arnault xoay quanh vấn đề kế vị chưa có lời giải. Tác phẩm được xây dựng dựa trên nhiều giờ trò chuyện không công khai với những người am hiểu nội tình gia đình.

Lanez lần theo hành trình của Arnault từ thời thơ ấu tại Roubaix, một thành phố công nghiệp ở miền Bắc nước Pháp, đến khi tiếp quản công ty xây dựng của gia đình, chuyển sang kinh doanh bất động sản rồi bước chân vào lĩnh vực hàng xa xỉ.

Một trong những khía cạnh được nữ nhà báo chú ý là sự can dự sâu sắc của vị tỷ phú vào quá trình giáo dục các con. Bản thân Arnault lớn lên trong một gia đình đặc biệt coi trọng việc học. Năm 10 tuổi, khi đến tiễn biệt ông nội trong lễ tang, ông đặt bảng điểm với thành tích xuất sắc của mình vào đôi tay đang khép lại của người ông trong quan tài.

Sau này, khi có hai con với người vợ đầu tiên Anne Dewavrin, Arnault tự xây dựng phương pháp dạy con gái Delphine tập đọc từ nhỏ. Ở tuổi 51, Delphine hiện là CEO Christian Dior Couture, đảm nhiệm một trong những vị trí quan trọng nhất tại LVMH. Em trai bà, Antoine (49 tuổi), phụ trách hình ảnh và chiến lược môi trường của tập đoàn.

Arnault tự xây dựng phương pháp dạy con gái Delphine tập đọc từ nhỏ. Ảnh: Benjamin Girette.

Arnault sau đó kết hôn với nghệ sĩ piano cổ điển Hélène Mercier-Arnault và có thêm 3 con trai. Cả 3 đều làm việc tại các thương hiệu thuộc LVMH. Alexandre (34 tuổi) là Phó giám đốc điều hành Moet Hennessy, Frédéric (32 tuổi) điều hành thương hiệu thời trang cao cấp Loro Piana, còn Jean (28 tuổi) phụ trách mảng đồng hồ của Louis Vuitton.

Theo Lanez, khi 3 người con trai út bước vào tuổi thiếu niên và chuẩn bị học đại học, Arnault đích thân tuyển chọn, phỏng vấn gia sư cho các con. Sau một ngày học ở trường, họ trở về nhà, tiếp tục học với gia sư từ 20h đến 23h, rồi đến phòng cha để trả lời những câu hỏi về các phương trình toán học vừa giải.

Bên cạnh việc học, Arnault cũng sớm cho các con làm quen với công việc kinh doanh. Giống như cách cha từng đưa ông đi thăm công ty xây dựng của gia đình, vị tỷ phú thường dẫn các con, sau này là các cháu, đi kiểm tra những cửa hàng thời trang vào cuối tuần.

Theo Lanez, quyền lực và sức ảnh hưởng là một phần lý do khiến gia đình Arnault được ví như hoàng gia. Các con của vị tỷ phú, đặc biệt là 3 người con út, được nuôi dạy với mục tiêu tiếp nối cơ nghiệp gia đình.

Tỷ phú Arnault cùng 3 con trai, Antoine, Jean và Frédéric (từ trái sang) tại một sự kiện ở Paris. Ảnh: The New York Times.

Những đồn đoán về cuộc đua kế vị

Việc cả 5 người con đều giữ chức vụ quản lý tại LVMH khiến câu chuyện lựa chọn người kế nhiệm Bernard Arnault nhiều năm qua trở thành chủ đề được truyền thông Pháp quan tâm.

Theo Reuters, một số nhà đầu tư đã bày tỏ lo ngại về việc tập đoàn chưa có kế hoạch kế nhiệm rõ ràng, trong khi Arnault đã điều hành đế chế hàng xa xỉ gần bốn thập kỷ.

Trong số 5 người con của ông, 4 người đã tham gia hội đồng quản trị LVMH. Hai người con từ cuộc hôn nhân đầu tiên, Delphine và Antoine, cũng là thành viên ban điều hành tập đoàn. Tại đại hội cổ đông hồi tháng 4, khi được hỏi về vấn đề kế nhiệm, Arnault đề nghị các cổ đông quay lại với câu hỏi này sau 7-8 năm.

Cuốn sách của Lanez cũng đề cập đến những nỗ lực của các thành viên gia đình nhằm xoa dịu đồn đoán về bất hòa.

Theo nữ nhà báo, Hélène Mercier-Arnault có thói quen tập thể dục trên máy chạy bộ vào sáng sớm trong lúc xem Succession, bộ phim truyền hình của HBO xoay quanh cuộc tranh giành quyền lực trong một gia đình tài phiệt. Ngoài đời, bà nhiều lần lên tiếng phủ nhận những rạn nứt giữa năm người con của chồng.

Bernard Arnault cùng người vợ thứ hai, nghệ sĩ piano cổ điển Hélène Mercier-Arnault, tại lâu đài Versailles gần Paris. Ảnh: Reuters.

Đầu năm nay, nhân dịp quảng bá album nhạc cổ điển mới, nữ nghệ sĩ piano thực hiện hàng loạt cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp, trong đó khẳng định các thành viên trong gia đình vẫn giữ mối quan hệ hòa thuận.

Gia đình Arnault còn có sự hiện diện của một tỷ phú nổi tiếng khác là Xavier Niel, doanh nhân trong lĩnh vực viễn thông và bạn đời của Delphine Arnault. Hai người có hai con chung. Sự xuất hiện của Niel trong gia đình này cũng được Lanez mô tả như một tình tiết trong tiểu thuyết về một dòng tộc giàu có và quyền lực.

Khi được The Guardian đề nghị bình luận về cuốn sách cũng như những đồn đoán liên quan đến cuộc cạnh tranh kế vị, đại diện LVMH từ chối đưa ra ý kiến.

Trước đó, hồi tháng 7, Bernard Arnault từng trực tiếp phản hồi loạt bài của báo Le Monde về gia đình mình. Vị tỷ phú nói đùa rằng việc gia đình được ví như hoàng gia có thể giúp Dior bán được nhiều hàng hơn, song bác bỏ thông tin về sự chia rẽ giữa các con.

Theo ông, 5 người với 5 cá tính mạnh hoàn toàn có thể làm việc trong cùng một doanh nghiệp mà không biến mọi chuyện thành một vở opera Italy.