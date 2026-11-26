Tỷ phú Elon Musk cam kết tặng cổ phiếu SpaceX cho trẻ em trên khắp nước Mỹ, với tổng giá trị có thể lên tới gần 18 tỷ USD.

Elon Musk cam kết tặng mỗi trẻ em Mỹ cổ phiếu của SpaceX.

Trong bài đăng ngắn trên mạng xã hội X hôm 25/11, Elon Musk cho biết mỗi trẻ em Mỹ sẽ nhận một cổ phiếu từ SpaceX và một cổ phiếu do cá nhân ông tặng.

Trước đó, SpaceX thông báo sẽ đóng góp một cổ phiếu phổ thông loại A mới phát hành vào mỗi tài khoản Trump Account đang hoạt động. Musk sẽ đóng góp số cổ phiếu tương đương với số lượng công ty tặng.

Trump Account là chương trình được thiết kế nhằm tạo cơ hội cho người Mỹ dưới 18 tuổi tiếp cận thị trường chứng khoán, giúp họ tích lũy tài sản từ sớm. Theo Yahoo Finance, chương trình chính thức triển khai từ tháng 7, trong đó chính phủ Mỹ hỗ trợ một lần 1.000 USD vào tài khoản của mỗi trẻ em đủ điều kiện sinh trong giai đoạn 2025-2028.

Tháng 10, Nhà Trắng cho biết gần 70 triệu tài khoản đã được mở. Với giá cổ phiếu SpaceX chốt phiên giao dịch ngày 25/11 ở mức 127,44 USD , tổng giá trị khoản đóng góp có thể lên tới gần 18 tỷ USD .

SpaceX chưa phản hồi về việc số cổ phiếu do cá nhân Elon Musk tặng có được phân bổ thông qua chương trình Trump Account hay không.

Trong một bài đăng khác, CEO Tesla cho biết số cổ phiếu do SpaceX đóng góp sẽ được chuyển vào tháng 12, còn phần đóng góp cá nhân của ông sẽ được thực hiện sau đó.

"Cổ phiếu do tôi trực tiếp tặng sẽ được chuyển khi thời hạn hạn chế chuyển nhượng của tôi kết thúc vào tháng 6 năm sau", ông viết.

Elon Musk là người giàu nhất thế giới với khối tài sản khoảng 824 tỷ USD .

Hồi tháng 10, Musk, người sở hữu khối tài sản khoảng 824 tỷ USD , từng công bố ý định tặng một cổ phiếu SpaceX của mình cho mỗi trẻ em Mỹ. "Đây sẽ là lần đầu tiên trong nhiều lần", ông viết trên X khi đó. Tính đến tháng 6, vị tỷ phú nắm giữ khoảng 6,42 tỷ cổ phiếu SpaceX.

Phần lớn hoạt động từ thiện của Musk được thực hiện thông qua Quỹ Musk (Musk Foundation), tổ chức được cho là đang nắm giữ khoảng 16 tỷ USD tài sản.

Tháng 10, Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell và chồng cũng cam kết tặng mỗi trẻ em trong số hơn 2 triệu trẻ tham gia chương trình Trump Account một cổ phiếu SpaceX thuộc sở hữu của họ.

Theo The Guardian, cam kết mới nhất của Musk được đưa ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ đang thảo luận về cách chia sẻ lợi ích kinh tế từ sự bùng nổ của AI với cộng đồng. Anthropic, công ty AI đối thủ của Musk vừa niêm yết cổ phiếu hồi đầu tháng, tuyên bố dành 5% cổ phần cho một quỹ mới phục vụ lợi ích công cộng. Với giá cổ phiếu hiện tại, sáng kiến này trị giá khoảng 54 tỷ USD .

Trong giới tỷ phú Mỹ, Warren Buffett, Chủ tịch danh dự Berkshire Hathaway, được cho là đã quyên góp khoảng 60 tỷ USD và có ý định dành phần lớn khối tài sản còn lại trị giá 150 tỷ USD cho hoạt động từ thiện.

Trong khi đó, Quỹ Gates đã giải ngân hơn 100 tỷ USD kể từ khi thành lập năm 2000, một phần đến từ những khoản đóng góp của Buffett.