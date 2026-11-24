Theo truyền thông Mỹ, hội đồng quản trị Nvidia nhất trí đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO sau khi ông thừa nhận có thêm mối quan hệ ngoài hôn nhân và bày tỏ sự hối lỗi.

Jensen Huang vừa trở lại vị trí CEO Nvidia sau 11 ngày từ chức. Ảnh: Reuters.

Jensen Huang (63 tuổi), người vừa trở lại vị trí CEO Nvidia, được cho là thừa nhận có thêm mối quan hệ ngoài hôn nhân trong cuộc họp với lãnh đạo tập đoàn. Theo các nguồn tin, hội đồng quản trị ghi nhận thái độ hối lỗi của ông và xem đây là yếu tố trong quá trình đưa ra quyết định.

Theo bài viết đăng tải hôm 23/11 của The Wall Street Journal (WSJ), trong cuộc họp kéo dài nhiều giờ diễn ra một ngày trước đó, Jensen Huang thừa nhận có thêm mối quan hệ ngoài luồng chưa từng được tiết lộ. Trước đó, ông thừa nhận 2 mối quan hệ khác, với Alice Huang và một nhân viên từng có quan hệ tình cảm với ông tại công ty.

Danh tính người phụ nữ thứ 3 chưa được tiết lộ. Các thành viên hội đồng quản trị nói với WSJ rằng Jensen Huang tỏ ra hối lỗi trong cuộc họp.

WSJ dẫn nguồn tin cho biết: "Sau khi thảo luận với Jensen Huang về những nguyên tắc hành xử trung thực và minh bạch, hội đồng quản trị quyết định việc đưa ông trở lại vị trí lãnh đạo là phương án tốt nhất". Quyết định này được đưa ra với sự nhất trí của toàn bộ thành viên hội đồng.

Jensen Huang trở lại vị trí CEO chỉ sau 11 ngày. Hôm 8/11, ông thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang - lãnh đạo công ty dữ liệu Megaspeed tại Singapore, một khách hàng của Nvidia và bị cáo buộc có liên quan hoạt động tình báo. Giữa lúc những tranh cãi liên tiếp nổ ra, ông tuyên bố từ chức vào ngày 12/11.

Một ngày sau khi hội đồng quản trị đưa ra quyết định phục chức cho Jensen Huang, nhân viên tại văn phòng Nvidia đồng loạt hô vang: "Chúng tôi yêu quý ông, Jensen Huang" khi ông trở lại công ty.

Jensen Huang gửi lời xin lỗi: "Tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chịu nhiều tổn thương trong suốt thời gian qua". Ông đồng thời bày tỏ sự biết ơn vì có cơ hội thứ hai và cam kết: "Lần này, tôi sẽ là CEO tốt hơn".