Trong khi một kỹ sư cân nhắc trở lại Nvidia sau khi Jensen Huang được phục chức CEO, không phải nhân viên nào của tập đoàn cũng vui mừng trước quyết định này.

Jensen Huang được phục chức CEO tại Nvidia sau bê bối. Ảnh: Reuters.

"Chào mừng Jensen trở lại. Nhìn lại, có lẽ tôi đã hành động quá vội vàng và không muốn hấp tấp đưa ra thêm một quyết định lớn nào nữa".

Darrell Dai, cựu kỹ sư nghiên cứu cấp cao tại Nvidia, viết trên LinkedIn ngày 23/11, sau khi hay tin Jensen Huang được phục chức CEO của tập đoàn công nghệ Mỹ.

Chỉ 9 ngày trước đó, Dai công khai tuyên bố nghỉ việc vì sự ra đi của vị CEO mà anh ngưỡng mộ. Giờ đây, nam kỹ sư muốn dành thời gian nghỉ ngơi, suy ngẫm và cân nhắc kỹ lưỡng về tương lai, trong đó không loại trừ khả năng quay lại công ty cũ, theo Business Insider.

Dai là một trong những nhân sự Nvidia công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Huang trong gần hai tuần tập đoàn trải qua biến động ở cấp lãnh đạo.

Trong ngày nhà sáng lập Nvidia trở lại trụ sở làm việc, hàng trăm nhân viên đã tập trung chào đón ông bằng những tràng vỗ tay và tiếng reo hò. Song, không phải tất cả đều hài lòng với quyết định của hội đồng quản trị.

Nghỉ việc vì ngưỡng mộ sếp

Theo hồ sơ trên LinkedIn, Darrell Dai có hơn một năm làm việc tại Nvidia, đảm nhiệm vị trí kỹ sư nghiên cứu cấp cao trong lĩnh vực robot tại văn phòng ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Ngày 14/11, hai ngày sau khi Jensen Huang rời ghế CEO giữa những bê bối đời tư, Dai thông báo quyết định nghỉ việc trên mạng xã hội X. Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 104.000 lượt thích.

"Tầm nhìn của Jensen và văn hóa kỹ thuật mà ông xây dựng là những lý do quan trọng khiến tôi muốn gắn bó với công ty. Sự ra đi của ông khiến tôi quyết định rằng chặng đường của mình tại đây cũng nên khép lại", Dai viết.

Darrell Dai từng tuyên bố nghỉ việc vì vị CEO mình yêu quý mất chức. Ảnh: @darrell_dai/X.

Nam kỹ sư cho biết anh ngưỡng mộ sự sẵn sàng đầu tư của Huang vào những lĩnh vực mà tiềm năng phát triển chưa được nhìn nhận rõ ràng. Anh lấy ví dụ về việc vị CEO kiên trì phát triển nền tảng CUDA, tạo tiền đề để Nvidia đón đầu làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, điều Dai coi trọng hơn cả là môi trường làm việc do nhà sáng lập Nvidia xây dựng. Theo anh, các kỹ sư tại đây được khuyến khích khám phá, chấp nhận rủi ro và học hỏi từ những sai lầm. Huang cũng trực tiếp đọc email báo cáo 5 nội dung quan trọng của nhân viên, theo dõi công việc và trao đổi với họ.

"Trong một công ty lớn như vậy, sự kết nối ấy rất có ý nghĩa. Nó khiến một kỹ sư cảm thấy những ý tưởng của mình vẫn có thể được lắng nghe", Dai chia sẻ.

Bởi vậy, điều khiến anh thất vọng khi Huang rời đi còn là việc nhân viên không nhận được lời giải thích thỏa đáng về một quyết định có ảnh hưởng đến toàn bộ công ty.

Dai hiểu rằng có những thông tin không thể công bố ngay lập tức. Tuy nhiên, theo anh, điều này không làm thay đổi cảm giác bị đứng ngoài một quyết định quan trọng của doanh nghiệp. Nam kỹ sư cho rằng sự vĩ đại của một công ty không chỉ đến từ ban lãnh đạo, cách thức quản trị hay những người hiện thực hóa tham vọng của doanh nghiệp, mà còn từ niềm tin và cảm giác thuộc về tập thể của nhân viên.

Sau khi Huang được phục chức, Dai cho biết muốn sống chậm lại, thay vì lập tức đưa ra quyết định có quay về Nvidia hay không.

"Dù điều gì đang chờ đợi phía trước, tôi muốn đón nhận nó với tâm trí tỉnh táo hơn và dành cho nó sự cân nhắc cần thiết", anh viết.

Cảm xúc trái chiều

Sáng 23/11 (giờ Mỹ), Jensen Huang trở lại trụ sở Nvidia tại Santa Clara, bang California, sau 11 ngày rời ghế CEO.

Theo The Washington Post, hàng trăm nhân viên đã tập trung chào đón nhà sáng lập công ty. Những video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhân viên đứng kín nhiều tầng của tòa nhà, vỗ tay và đồng thanh hô tên vị CEO.

Cảm ơn các nhân viên vì đã cho mình cơ hội thứ hai, Huang cam kết sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong lần trở lại này. Ông cũng nói đùa rằng đây là ngày đầu tiên đi làm và bộ phận công nghệ thông tin cần cấp cho ông một chiếc máy tính mới.

Không khí chúc mừng cũng xuất hiện trên kênh liên lạc nội bộ của Nvidia. Theo Business Insider, trong một thông báo ngắn gửi nhân viên cùng ngày, Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones cho biết quyết định đưa Huang trở lại vị trí CEO được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng.

Ông đồng thời cảm ơn nhân viên vì sự chuyên nghiệp và tinh thần gắn bó với công ty trong thời gian qua. Hàng trăm nhân sự bày tỏ cảm xúc ăn mừng trước thông báo này.

Hàng trăm nhân viên chào đón Jensen Huang trở lại công ty. Ảnh: @GavinSBaker/X.

Trước đó, trong những ngày Huang rời Nvidia, không ít nhân viên công ty đã tham gia chiến dịch Stand with Jensen (tạm dịch: Đứng về phía Jensen), kêu gọi hội đồng quản trị đưa nhà sáng lập trở lại ghế CEO. Theo ban tổ chức, trong hơn 200.000 người ký tên ủng hộ chiến dịch, có hơn 10.000 người tự nhận đang làm việc tại Nvidia.

Theo WIRED, trong 33 năm điều hành Nvidia, Jensen Huang nhận được sự ủng hộ của nhiều nhân viên nhờ duy trì môi trường làm việc ít thủ tục hành chính và hiếm khi tiến hành sa thải.

Sự gắn bó với công ty còn được thể hiện qua cách một số nhân viên sử dụng cụm từ "mang dòng máu xanh", lấy cảm hứng từ màu sắc nhận diện của Nvidia. Tập đoàn này cũng được ghi nhận có tỷ lệ nhân viên nghỉ việc thuộc nhóm thấp trong ngành công nghệ.

Tuy nhiên, không phải tất cả nhân viên đều mong muốn nhà sáng lập trở lại ghế CEO. Trái với những hình ảnh reo hò chào đón Huang hôm 23/11, một kỹ sư Nvidia giấu tên chia sẻ với Yahoo Finance rằng việc nhà sáng lập trở lại là kết quả tồi tệ nhất đối với người này.

"Đây là kết quả tồi tệ nhất. Chúng tôi đã phải trả giá cho sự ra đi của ông ta nhưng rồi vẫn phải làm việc cho một kẻ khó ưa", người này nói.

Trước đó, những câu chuyện về tính khí nóng nảy, hay quát mắng người khác của Jensen Huang cũng được nhiều cựu nhân viên chia sẻ với truyền thông, phản ánh một góc nhìn khác về văn hóa làm việc tại tập đoàn. Một số còn chia sẻ cảm giác áp lực khi làm việc dưới quyền vị lãnh đạo 63 tuổi.

Trong thông báo chính thức về việc phục chức CEO, Huang gửi lời cảm ơn tới các nhân viên, cổ đông và đối tác đã dành cho ông sự ủng hộ trong thời gian qua.

"Tôi nóng lòng được trở lại làm việc", ông nói.