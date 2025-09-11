Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal

Theo Bild, Bayern từng có cơ hội chiêu mộ Yamal nhưng lại bỏ lỡ vào năm 2022.

Yamal từng ở rất gần Bayern.

Tháng 2/2022 tại Madrid, Giám đốc Thể thao Hasan Salihamidzic cùng Giám đốc Kỹ thuật Marco Neppe của Bayern Munich có buổi gặp gỡ với Iván de la Pena - người đại diện nổi tiếng của nhiều cầu thủ trẻ Tây Ban Nha.

Mục tiêu ban đầu của Bayern là thuyết phục Gavi, tài năng 17 tuổi vừa nổi lên tại Barcelona. Tuy nhiên, De la Pena lại giới thiệu một cái tên xa lạ: Lamine Yamal. Lãnh đạo Bayern ngay lập tức bị ấn tượng bởi tài năng của cầu thủ sinh năm 2007, thậm chí còn muốn gặp gia đình Yamal để xúc tiến thương vụ.

Tuy nhiên, biến cố xảy ra vào cuối năm 2022, khi Jorge Mendes trở thành đại diện mới của Yamal. Lúc này, "Siêu cò" ra giá đến 5 triệu euro cho một cầu thủ 15 tuổi, con số khiến Bayern Munich chùn bước, bởi con số này ẩn chứa quá nhiều rủi ro.

Khi đội bóng xứ Bavaria chần chừ, Yamal được đôn lên đội một Barcelona và vươn mình thành tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu Âu chỉ trong thời gian ngắn. Giờ đây, sao trẻ người Tây Ban Nha được Barca trói chân bằng hợp đồng có thời hạn đến tận hè 2031, đi kèm mức phí giải phóng đến 1 tỷ euro.

Từ một cầu thủ trẻ được định giá 5 triệu euro vào năm 2022, giá trị của Yamal tăng gấp 40 lần. Theo Transfermarkt, nhà đương kim vô địch Euro được định giá cao nhất thế giới (200 triệu euro), xếp trên các ngôi sao như Jude Bellingham, Erling Haaland hay Kylian Mbappe (cùng 180 triệu euro). Phải 10 năm nữa, Yamal mới bước vào độ tuổi được coi là đẹp nhất sự nghiệp của một cầu thủ.