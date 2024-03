'Núi tiền' Singapore hưởng từ Taylor Swift choáng ngợp nhưng chưa bền

The Eras Tour bước sang đêm thứ 3 ở Sân vận động quốc gia Singapore và giới chức nước này tỏ ra hài lòng với những gì Taylor Swift đang mang lại.

Trong cuộc họp chiều 4/3, Edwin Tong - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore - tuyên bố chắc nịch trước Quốc hội: "Nền kinh tế nước nhà sẽ hưởng lợi lớn từ 6 đêm concert của Taylor".



Tác động đến nhiều khía cạnh khác nhau

Theo Business Insider, giới quan sát nhận định các chuyến lưu diễn quy mô lớn như The Eras Tour giúp thúc đẩy Singapore trở thành điểm du lịch thú vị hàng đầu Đông Nam Á, thay vì chỉ là nơi để kinh doanh và tổ chức sự kiện thương mại.

Bà Yun Liu, chuyên gia kinh tế phụ trách thị trường ASEAN, Khối Nghiên cứu Kinh tế Toàn cầu của HSBC, cho biết: "Show hát live của một số tên tuổi đẳng cấp nhất nhì thế giới đánh dấu sự thay đổi về sức hấp dẫn của Singapore, tác động đến nền văn hóa và tăng sức hút du lịch cho đảo quốc này".

Như Bộ trưởng Tong từng chia sẻ với Mothership rằng, thành phố này đang hướng tới nhiều mục tiêu khác nhau chứ "không chỉ đẩy mạnh kinh tế" nhờ vào hiệu ứng Swiftonimics.

Theo Los Angeles Times, thuật ngữ "Swiftonomics" (tạm dịch: nền kinh tế Taylor Swift) được đề cập vào tháng 7/2023 bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nói về việc các show nhạc của Swift không chỉ là sự kiện âm nhạc đơn thuần, mà còn đóng vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ông Tong nhấn mạnh: "Chúng tôi xem xét vấn đề này từ góc độ xây dựng Singapore thành trung tâm văn hóa có giá trị chiến lược mạnh mẽ".

Taylor Swift biểu diễn trước 55.000 khán giả trong đêm mở màn The Eras Tour ở Singapore, hôm 2/3. Ảnh: Fortune.

Kevin Cheong, đối tác quản lý của công ty tư vấn phát triển du lịch Syntegrate, phát biểu trên Business Insider: "The Eras Tour hay bất kỳ concert tương tự là mục đích lớn nhất để khách du lịch đến Singapore. Điều này giúp định vị quốc gia chúng tôi là điểm đến sang trọng xứng đáng với mức giá cao". Về điều này, Erica Tay - Giám đốc nghiên cứu vĩ mô tại Maybank - cho hay khoảng 70% khách đến xem biểu diễn là người nước ngoài.

Thông qua Channel Newasia, các hãng hàng không và khách sạn tiết lộ nhu cầu đi lại và chỗ ở của du khách tới Singapore trong thời gian diễn ra The Eras Tour tăng 30%. Do lượng người đổ về quá đông, hệ thống đường sắt của Singapore sẽ gia tăng các chuyến tàu để đưa người hâm mộ trong 6 đêm nhạc về nhà an toàn.

Các nhà kinh tế ước tính chặng The Eras Tour ở quốc gia duy nhất của Đông Nam Á có thể đóng góp tới 500 triệu SGD (tương đương 372 triệu USD ) vào doanh thu từ khách du lịch.

Trong ghi chú cuối tháng 2, nhà kinh tế học Nomura Si Ying Toh viết rằng Swift và ban nhạc Coldplay của Anh - hai nghệ sĩ hàng đầu biểu diễn tại Singapore vào năm 2024 - có khả năng đóng góp 0,25% vào GDP quý đầu tiên của đất nước.

"Quyết định thông minh nhưng không mang tính bền vững"

Theo Kevin Cheong, độc quyền The Eras Tour ở Đông Nam Á là quyết định "thông minh ngắn hạn" của chính phủ Singapore. Ở giai đoạn đầu, việc này giúp giải quyết các khoản nợ và góp phần nâng cao vị thế của đảo quốc sư tử trên bản đồ thế giới.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng cho rằng khoản tiền lớn mời Taylor Swift về biểu diễn không phải giải pháp lâu dài đối với ngành du lịch. "Bước đi khôn ngoan này liệu có bền vững?", Cheong đặt câu hỏi. Ông nghĩ rằng Singapore coi sức hút của show nhạc như sự thúc đẩy ngắn hạn trước khi để thế giới chú ý tới các khoản đầu tư lâu dài - chẳng hạn khu nghỉ dưỡng sinh thái và tòa tháp mới của khách sạn Marina Bay Sands mang tính biểu tượng.

Đối với Cheong, giải pháp tốt nhất cần được cân nhắc là xây dựng Singapore trở nên hấp dẫn đến mức khách du lịch phải chấp nhận chi số tiền cao hơn nữa cho lần trở lại tiếp theo.

"Singapore phải nổi tiếng và đẳng cấp như Las Vegas - nơi giới nghệ sĩ chắc chắn tổ chức concert. Singapore phải là mục tiêu của họ ngay cả khi chính phủ không bỏ ra khoản tiền lớn để chiếm thế độc quyền như The Eras Tour", ông phát biểu thêm.

Lượng khách du lịch đến Singapore tăng cao nhờ sức hút của Taylor Swift. Ảnh: Straitstimes.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin nói rằng nước bạn rút hầu bao 100 triệu baht (hơn 2,7 triệu USD ) để mời Swift, với điều kiện Singapore phải là điểm dừng chân duy nhất của ca sĩ tại Đông Nam Á trong toàn bộ 6 đêm diễn.

Tuy nhiên, phát biểu trước Quốc hội chiều 4/3, Bộ trưởng Tong khẳng định những phỏng đoán về quy mô khoản tiền mời Swift không chính xác và số tiền không nhiều như các bàn luận trên mạng, truyền thông báo chí. Ông nói: "Vì phải bảo mật hợp đồng, chúng tôi không thể tiết lộ con số cụ thể hay điều kiện để mời cô ấy".

Sau chặng Australia hồi tháng 2, The Eras Tour đến Singapore và diễn ra trong 6 đêm, gồm 2-3-4/3 và 7-8-9/3. Ba đêm đầu, sân vận động quốc gia Singapore được phủ kín bởi 55.000 - 60.000 nghìn khán giả mỗi đêm. Không chỉ người hâm mộ khắp thế giới (chủ yếu khu vực Đông Nam Á), nhiều nghệ sĩ quốc tế như Lisa (BlackPink) Minho (SHINee) cũng không thể cưỡng lại sức hút của Taylor Swift.

Dự kiến, cả concert sẽ khép lại vào tháng 12 với tổng cộng 151 buổi diễn. Mỗi show ước tính thu về 17 triệu USD .